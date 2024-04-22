Жозе Моуринью: «Я единственный тренер с двумя финалами еврокубков за последние два года. 90% тренеров хотели бы того же»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Лига Европы УЕФА Лига конференций УЕФА Футбол

Жозе Моуринью напомнил, что выводил «Рому» в два еврокубковых финала подряд.

В 2022 году римляне выиграли Лигу конференций, а в 2023-м уступили «Севилье» в решающем матче Лиги Европы.

«Я единственный европейский тренер, который за последние два года играл в двух финалах. Так что давайте говорить о моем настоящем [а не прошлом]. Я не виноват в том, что 20 лет назад выиграл Лигу чемпионов.

Если спросить у 90% тренеров, хотели бы они выступить в двух финалах еврокубков подряд, то большинство скажет да», – заявил бывший главный тренер «Ромы».

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28 комментариев
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Его экстравагантная манера общаться воспринималась когда она зиждется на результатах. А сейчас, это понты на голом месте. Уже не цепляет.
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В мире вообще мало тренеров с трофеями. 98-99% тренеров так никогда и не добиваются титулов. Но это не отменяет того, что они хорошие тренеры.
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Ответ Антон Фалафель
От былого величия остались только понты.
Моуринью всегда понтовался. Этого у него не отнять. Но его отличает от большинства других понторезов один нюанс. Он один из самых титулованных футбольных тренеров Планеты.
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В Спартак тебя надо, через пол года уволят и тогда придёт понимание, что в своей тренерской карьере ты ещё не всё видел. Зато будет куча впечатлений и эмоций, не скучно будет:)))
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А помните как Мавриня смеялся над теми, кто играет в ЛЕ? Сейчас сам хвастается финалами во второсортных кубках. Бумеранг никто не отменял))
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ой, да заткнись ты уже
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Жозе Герой Моего детства! Спасибо тебе за то ЛЧ 2010 года, подарил столько положительных эмоций!
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Ответ &_Bishep_&
Его экстравагантная манера общаться воспринималась когда она зиждется на результатах. А сейчас, это понты на голом месте. Уже не цепляет.
А что еще остается....как тренер давно неинтересен, устарел..
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Жозе хорош. сколько у него там еврокубков... с Порту, Интером, МЮ и Ромой
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От былого величия остались только понты.
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Жозе уже и ва банк пошел и всё равно не помогает.
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Моуринью не реже, чем раз в месяц напоминает о финалах ЛК и ЛЕ. Стабильность.
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Ответ Amalfitano
В мире вообще мало тренеров с трофеями. 98-99% тренеров так никогда и не добиваются титулов. Но это не отменяет того, что они хорошие тренеры.
Хорошие, но не лучшие. Нельзя быть в спорте лучшим, не имея результатов. Так что тут важно, что иметь ввиду
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Ответ Циник Петербургский
Моуринью всегда понтовался. Этого у него не отнять. Но его отличает от большинства других понторезов один нюанс. Он один из самых титулованных футбольных тренеров Планеты.
Правильно. Когда кубков много, человек имеет право на понты в разумных пределах. А уж в шоу индустрии (футбол ведь тоже спортивное шоу) - тем более.

Глупо и неуместно это выглядит у таких как Карпин. Ни одной победы, а как будто ЛЧ трижды брал с Реалом.
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Преподносить себя , Жозе умеет. По его конспектам будет ещё Борис тренировать.
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В Спартак надо Жозе.
В Спартак.
Рвать шаблоны - так по полной программе.
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У Хави 3 вылета подряд, два из ЛЕ и один из ЛЧ.
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я-я-я
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Как говорится Special one
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
В Спартак тебя надо, через пол года уволят и тогда придёт понимание, что в своей тренерской карьере ты ещё не всё видел. Зато будет куча впечатлений и эмоций, не скучно будет:)))
это было бы эпично, представляю комментарии Мостового
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Ответ Не уверен!!
Мажоры всегда понтуются.Что меняет если мажор понтуется по делу?Это все равно показывает его низкий уровень развитие.
Низкий уровень развитиЕ. Ага. При че тут мажоры и Моуриньо? Ты даже понятия мажор не знаешь
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Ответ &_Bishep_&
Его экстравагантная манера общаться воспринималась когда она зиждется на результатах. А сейчас, это понты на голом месте. Уже не цепляет.
Так он соврал ?
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