Жозе Моуринью: «Я единственный тренер с двумя финалами еврокубков за последние два года. 90% тренеров хотели бы того же»
Жозе Моуринью напомнил, что выводил «Рому» в два еврокубковых финала подряд.
В 2022 году римляне выиграли Лигу конференций, а в 2023-м уступили «Севилье» в решающем матче Лиги Европы.
«Я единственный европейский тренер, который за последние два года играл в двух финалах. Так что давайте говорить о моем настоящем [а не прошлом]. Я не виноват в том, что 20 лет назад выиграл Лигу чемпионов.
Если спросить у 90% тренеров, хотели бы они выступить в двух финалах еврокубков подряд, то большинство скажет да», – заявил бывший главный тренер «Ромы».
Глупо и неуместно это выглядит у таких как Карпин. Ни одной победы, а как будто ЛЧ трижды брал с Реалом.
В Спартак.
Рвать шаблоны - так по полной программе.