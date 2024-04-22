Жозе Моуринью: «Я единственный тренер с двумя финалами еврокубков за последние два года. 90% тренеров хотели бы того же»

Жозе Моуринью напомнил, что выводил «Рому» в два еврокубковых финала подряд.

В 2022 году римляне выиграли Лигу конференций, а в 2023-м уступили «Севилье» в решающем матче .

«Я единственный европейский тренер, который за последние два года играл в двух финалах. Так что давайте говорить о моем настоящем [а не прошлом]. Я не виноват в том, что 20 лет назад выиграл Лигу чемпионов.

Если спросить у 90% тренеров, хотели бы они выступить в двух финалах еврокубков подряд, то большинство скажет да», – заявил бывший главный тренер «Ромы».