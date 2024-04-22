Михаил Мамиашвили: «Сегодня все трактуется так, что любая победа – неважно, на какой площадке – это победа Путина. А как иначе?»
Михаил Мамиашвили назвал успехи российских спортсменов победами Владимира Путина.
«Борцовское мировое сообщество монолитно и едино в том, что бесчеловечно принимать те решения, которые попирают все общечеловеческие ценности и основы Олимпийской хартии.
Сегодня все трактуется так, что любая победа – неважно, на какой площадке – это победа Путина. Мы это слышали. И, конечно, это победа нашего президента, а как иначе?» – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Тут, в общем, можно и заканчивать дебаты о спорте вне политики))
Кириллицей выводит:
"За то что Сити пройден был,
Спасибо, дядь Володя"
А во-вторых, Половцева действительно давно не видно, может финально победили 🤷🏻♂️