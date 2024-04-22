Михаил Мамиашвили: «Сегодня все трактуется так, что любая победа – неважно, на какой площадке – это победа Путина. А как иначе?»

Теги Владимир Путин сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР сборная России жен Политика Р-Спорт Борьба

Михаил Мамиашвили назвал успехи российских спортсменов победами Владимира Путина.

«Борцовское мировое сообщество монолитно и едино в том, что бесчеловечно принимать те решения, которые попирают все общечеловеческие ценности и основы Олимпийской хартии.

Сегодня все трактуется так, что любая победа – неважно, на какой площадке – это победа Путина. Мы это слышали. И, конечно, это победа нашего президента, а как иначе?» – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А к поражениям он, конечно, никакого отношения не имеет...
+69
0
+69
Да я больше скажу, Реал Сити обыграл на той неделе, исключительно благодаря Владимиру Владимировичу нашему дорогому любимому.
+42
-1
+41
Ответ Leser
А к поражениям он, конечно, никакого отношения не имеет...
В поражениях виноваты англо-саксы, неонацисты, печенеги, ящеры и тд
+26
0
+26
Ответ Вечно в бане
Да я больше скажу, Реал Сити обыграл на той неделе, исключительно благодаря Владимиру Владимировичу нашему дорогому любимому.
Сегодня солнце встало, скажу больше, только благодаря ВВ...
+22
0
+22
Какой идиот. За это запросто могут всех забанить и не пустить на ОИ
+22
-1
+21
Ответ Leser
А к поражениям он, конечно, никакого отношения не имеет...
у поражений украинский след
+14
0
+14
Ответ Olavi Ranta
Сегодня солнце встало, скажу больше, только благодаря ВВ...
Да все, что встает, встает исключительно благодаря ВВ.
+13
0
+13
Пять голов Спартак забил - это Путин победил
+15
-2
+13
Огласите список побед...Недавно ви дел того, кого нельзя называть, среди великих, блин, полководцев !Но про выигранные битвы не нашёл иннформации...Видимо, засекретили гады.
+8
0
+8
"Вытащи свой язык из моей ..., Гэри, обычно так лижут собаки"
+8
-1
+7
"Федерация спортивной борьбы России полностью поддерживает политику президента России, российские борцы будут рассматривать возможность участия в Олимпийских играх, чтобы доказать, что, несмотря на все сложности, ограничения и санкции, медали главных мировых спортивных форумов все равно уедут в сильнейшую державу - Россию"
Тут, в общем, можно и заканчивать дебаты о спорте вне политики))
+5
0
+5
Он в первом предложении как будто осуждает такое мнение ("ох, какие злые и глупые эти иностранцы, всё политику в спорт пихают"), а вторым наоборот доказывает, что они правы.
+5
-1
+4
Избиение Инны Тражуковой после поражения спортсменки в схватке за бронзовую медаль Олимпийских игр это личная победа Президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили или, в новой трактовке Михаила, победа Πγτина❓🤔🤔🤔
+5
-1
+4
В том числе переход Суворова через Альпы и разгром немецких танковых армий на Курской дуге. И ведь всë он, великий стратег.
+4
0
+4
Как в ссср: если женщина в постели , сексуальна, горяча. Это личная заслуга Леонида Ильича
+4
-1
+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
В том числе переход Суворова через Альпы и разгром немецких танковых армий на Курской дуге. И ведь всë он, великий стратег.
Про набеги половцев и печенегов забыл упомянуть, а вот Владимир Владимирович хорошо о них помнит, будто вчера их самолично отражал! ))))
+2
0
+2
Ответ Вечно в бане
Да я больше скажу, Реал Сити обыграл на той неделе, исключительно благодаря Владимиру Владимировичу нашему дорогому любимому.
Джуд Биллингем старается,
Кириллицей выводит:
"За то что Сити пройден был,
Спасибо, дядь Володя"
+2
0
+2
Ответ Madcomposer
"Федерация спортивной борьбы России полностью поддерживает политику президента России, российские борцы будут рассматривать возможность участия в Олимпийских играх, чтобы доказать, что, несмотря на все сложности, ограничения и санкции, медали главных мировых спортивных форумов все равно уедут в сильнейшую державу - Россию" Тут, в общем, можно и заканчивать дебаты о спорте вне политики))
После такой речи руководителя ФСБР самих спортсменов от ФСБР мы на Олимпиаде точно не увидим. Пусть спасибо скажут этому чудаку Мамиашвили.
+1
0
+1
Ответ Bartez1986
Пять голов Спартак забил - это Путин победил
Шикарная кричалка.
+2
-1
+1
Ответ imaxim
Какой идиот. За это запросто могут всех забанить и не пустить на ОИ
Наоборот. Скорее всего - на то и расчёт
+1
0
+1
Если женщина красива и в постели горяча, это личная заслуга Леонида Ильича
+2
-1
+1
Ф.-ашизм.
+2
-1
+1
Ответ Vankouver
Про набеги половцев и печенегов забыл упомянуть, а вот Владимир Владимирович хорошо о них помнит, будто вчера их самолично отражал! ))))
Ну, во-первых, не "отражал", а "отрицательно нападал".
А во-вторых, Половцева действительно давно не видно, может финально победили 🤷🏻‍♂️
0
0
0
Ответ Роман Ивашин
Он в первом предложении как будто осуждает такое мнение ("ох, какие злые и глупые эти иностранцы, всё политику в спорт пихают"), а вторым наоборот доказывает, что они правы.
Самый шик там - это эпитет о бесчеловечности 👌🏻
0
0
0
Ответ Einfach Safari
В поражениях виноваты англо-саксы, неонацисты, печенеги, ящеры и тд
…Грызуны, печенеги и бакланы.
0
0
0
Ответ БезызбежноНаКрасный
Наоборот. Скорее всего - на то и расчёт
Зачем они запрашивали нейтральный статус тогда?
0
0
0
Как иначе? А ты почитай комменты на спортсе, если другого источника нет.
+1
-1
0
ну вот собственно он сам и объяснил причину "бесчеловечных, попирающих основы Олимпийской хартии"© решений
+1
-1
0
Пока модераторы не опомнились.
0
0
0
Перспективная ветка, как тут говорят)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий