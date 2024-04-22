Михаил Мамиашвили: «Сегодня все трактуется так, что любая победа – неважно, на какой площадке – это победа Путина. А как иначе?»

Михаил Мамиашвили назвал успехи российских спортсменов победами Владимира Путина.

«Борцовское мировое сообщество монолитно и едино в том, что бесчеловечно принимать те решения, которые попирают все общечеловеческие ценности и основы Олимпийской хартии.

Сегодня все трактуется так, что любая победа – неважно, на какой площадке – это победа . Мы это слышали. И, конечно, это победа нашего президента, а как иначе?» – сказал глава Федерации спортивной борьбы России ( ).