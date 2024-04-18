Глава Башкирии о «Салавате»: «Задорная команда, яркие победы, подарили нам хороший хоккей. Это легло в основу решения дать еще один шанс тренерскому составу»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Политика Радий Хабиров ТАСС алкоголь и спорт Хоккей

Глава Башкирии высказался о том, что Виктор Козлов останется тренером «Салавата».

Радий Хабиров сообщил, что решение о сохранении штаба команды было принято по итогам выступления в регулярном чемпионате.

Уфимский клуб по итогам регулярки занял третье место в таблице Востока. В серии первого раунда Кубка Гагарина-2024 «Салават Юлаев» под руководством тренера Виктора Козлова проиграл «Трактору» (2-4).

«Команда играла хорошо, молодая, задорная, яркие победы, и, в принципе, я считаю, что нам подарили хороший хоккей.

И это легло в основу решения о том, чтобы дать еще один шанс команде и тренерскому составу.

Что касается плей-офф, развязка была неожиданная», – сказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Он также отметил, что не против продажи пива на хоккее, однако в этом вопросе он и руководство клуба ориентируются на решение федеральных властей.

Гендиректор «Салавата»: «Глава Башкирии предложил Козлову продолжить работу главным тренером. Вскоре подпишем контракт»

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6 комментариев
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Сердце за Салават только у Рахимова болело.
При нем, спортшкола летала на сборы в Европу. Обеспечение и внимание хоккею было колоссальное в республике.
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Радий Шиномонтажников
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Надо было с пива заходить.
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И вот такое руководство у нас
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Рыба гниет с головы... и так по всей стране и по всем вопросам...
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