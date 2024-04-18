Глава Башкирии о «Салавате»: «Задорная команда, яркие победы, подарили нам хороший хоккей. Это легло в основу решения дать еще один шанс тренерскому составу»
Глава Башкирии высказался о том, что Виктор Козлов останется тренером «Салавата».
Радий Хабиров сообщил, что решение о сохранении штаба команды было принято по итогам выступления в регулярном чемпионате.
Уфимский клуб по итогам регулярки занял третье место в таблице Востока. В серии первого раунда Кубка Гагарина-2024 «Салават Юлаев» под руководством тренера Виктора Козлова проиграл «Трактору» (2-4).
«Команда играла хорошо, молодая, задорная, яркие победы, и, в принципе, я считаю, что нам подарили хороший хоккей.
И это легло в основу решения о том, чтобы дать еще один шанс команде и тренерскому составу.
Что касается плей-офф, развязка была неожиданная», – сказал глава Башкирии Радий Хабиров.
Он также отметил, что не против продажи пива на хоккее, однако в этом вопросе он и руководство клуба ориентируются на решение федеральных властей.
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При нем, спортшкола летала на сборы в Европу. Обеспечение и внимание хоккею было колоссальное в республике.