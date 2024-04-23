Вратаря «Эстегляля» и сборной Ирана Хоссейни дисквалифицировали на 1 матч за объятия с болельщицей, выбежавшей на поле. В стране запрещено прикасаться к женщинам, кроме членов семьи

В Иране футболиста дисквалифицировали на одну игру за объятия с болельщицей.

Как сообщает RMC Sport, инцидент произошел 12 апреля во время матча « » и «Алумин Арак». Игра была прервана из-за выбежавшей на поле болельщицы – после того как девушку задержали сотрудники службы безопасности стадиона, голкипер «Эстегляля» и сборной Ирана Хоссейн Хоссейни ненадолго обнял ее.

Отметим, что законы Ирана запрещают мужчинам прикасаться к женщинам, не являющимся членами их семей.

За этот эпизод Хоссейни был дисквалифицирован на один матч чемпионата и оштрафован на 4400 евро. Кроме того, Федерация футбола Ирана осудила игрока за «неподобающее поведение» в отношении сотрудников службы безопасности стадиона.