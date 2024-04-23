Вратаря «Эстегляля» и сборной Ирана Хоссейни дисквалифицировали на 1 матч за объятия с болельщицей, выбежавшей на поле. В стране запрещено прикасаться к женщинам, кроме членов семьи

Теги происшествия болельщики Сборная Ирана по футболу Эстегляль высшая лига Иран девушки и спорт Хоссейн Хоссейни религия Футбол

В Иране футболиста дисквалифицировали на одну игру за объятия с болельщицей.

Как сообщает RMC Sport, инцидент произошел 12 апреля во время матча «Эстегляля» и «Алумин Арак». Игра была прервана из-за выбежавшей на поле болельщицы – после того как девушку задержали сотрудники службы безопасности стадиона, голкипер «Эстегляля» и сборной Ирана Хоссейн Хоссейни ненадолго обнял ее.

Отметим, что законы Ирана запрещают мужчинам прикасаться к женщинам, не являющимся членами их семей.

За этот эпизод Хоссейни был дисквалифицирован на один матч чемпионата и оштрафован на 4400 евро. Кроме того, Федерация футбола Ирана осудила игрока за «неподобающее поведение» в отношении сотрудников службы безопасности стадиона.

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5 комментариев
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Меня жена тоже штрафует ,если я к женщинам прикасаюсь
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+9
Ответ Иван Гульмеш
А женщинам дышать без мужа можно?
Можно. Но не глубоко и не чаще 15 раз в минуту.
+10
-3
+7
Ответ FEZ10
Меня жена тоже штрафует ,если я к женщинам прикасаюсь
дисквалификация на одну ночь?)
+9
-2
+7
А женщинам дышать без мужа можно?
+6
-5
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Ответ FEZ10
Меня жена тоже штрафует ,если я к женщинам прикасаюсь
Она может тебя оштрафовать только лишь потому, что ты сам на это согласен)
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