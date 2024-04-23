Эмери продлит контракт с «Астон Виллой» до 2027-го. Унаи счастлив в клубе, а руководство видит испанца «своим Фергюсоном» (Дэвид Орнстейн)
Унаи Эмери продолжит тренировать «Астон Виллу».
По информации журналиста Дэвида Орнстейна, 52-летний тренер продлит контракт с «Астон Виллой» до 2027 года.
Испанец счастлив в клубе и намерен сесть за стол переговоров этим летом, чтобы подписать новое соглашение.
По словам источника, руководство бирмингемского клуба рассчитывает, что Эмери станет их Алексом Фергюсоном.
«Астон Вилла» идет на 4-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков.
Спустя ещё пять лет та же Вилла метит в зону ЛЧ, попутно играя в полуфинале еврокубка и отбивая интерес к своему тренеру со стороны еврограндов.
У клуба крутые владельцы, которые не жалеют денег, играют по правилам и идеально угадали с персоной тренера. Главное, чтоб Эмери продолжили доверять, даже когда Виллу настигнет спад, а не позвали на его место сбитого летчика с громким именем. Лиге нужны сильные тренерские команды а-ля Вилла и Ньюкасл.
Самое главное чтобы руководство не потеряло голову от успехов в текущем сезоне и не начали требовать побеждать Пепа на дистанции начиная со следующего сезона.