Эмери продлит контракт с «Астон Виллой» до 2027-го. Унаи счастлив в клубе, а руководство видит испанца «своим Фергюсоном» (Дэвид Орнстейн)

Унаи Эмери продолжит тренировать «Астон Виллу».

По информации журналиста Дэвида Орнстейна, 52-летний тренер продлит контракт с « » до 2027 года.

Испанец счастлив в клубе и намерен сесть за стол переговоров этим летом, чтобы подписать новое соглашение.

По словам источника, руководство бирмингемского клуба рассчитывает, что станет их .

«Астон Вилла» идет на 4-й строчке в турнирной таблице , набрав 66 очков.