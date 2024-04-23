Эмери продлит контракт с «Астон Виллой» до 2027-го. Унаи счастлив в клубе, а руководство видит испанца «своим Фергюсоном» (Дэвид Орнстейн)

Теги Алекс Фергюсон Астон Вилла премьер-лига Англия Унаи Эмери Футбол

Унаи Эмери продолжит тренировать «Астон Виллу».

По информации журналиста Дэвида Орнстейна, 52-летний тренер продлит контракт с «Астон Виллой» до 2027 года.

Испанец счастлив в клубе и намерен сесть за стол переговоров этим летом, чтобы подписать новое соглашение.

По словам источника, руководство бирмингемского клуба рассчитывает, что Эмери станет их Алексом Фергюсоном.

«Астон Вилла» идет на 4-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков.

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31 комментарий
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Все правильно сделал Эмери. Конечно, хотелось бы посмотреть на его работу в Баварии, но самому Унаи проще и удобнее работать с менее статусными клубами. Выбрал то, что лучше для него.
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Поздравляю АстонВиллу ! Эмери проводит отличную работу и руководство должно помочь ему трансферами . Удачи - великолепный тренер .
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Вспомнил китайца Тони, который помпезно заходил в Астон Виллу 10 лет назад и обещал за пять лет выйти в ЛЧ — в итоге команда вылетела в чемпионшип, а на пятый год чуть не обанкротилась.
Спустя ещё пять лет та же Вилла метит в зону ЛЧ, попутно играя в полуфинале еврокубка и отбивая интерес к своему тренеру со стороны еврограндов.

У клуба крутые владельцы, которые не жалеют денег, играют по правилам и идеально угадали с персоной тренера. Главное, чтоб Эмери продолжили доверять, даже когда Виллу настигнет спад, а не позвали на его место сбитого летчика с громким именем. Лиге нужны сильные тренерские команды а-ля Вилла и Ньюкасл.
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И это правильно, усилиться под ЛЧ и в бой.
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+12
Самый лучший в истории тренер для не топовых команд. Надеюсь возьмет ЛК в этом году.
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+8
Ответ onsigne
Вспомнил китайца Тони, который помпезно заходил в Астон Виллу 10 лет назад и обещал за пять лет выйти в ЛЧ — в итоге команда вылетела в чемпионшип, а на пятый год чуть не обанкротилась. Спустя ещё пять лет та же Вилла метит в зону ЛЧ, попутно играя в полуфинале еврокубка и отбивая интерес к своему тренеру со стороны еврограндов. У клуба крутые владельцы, которые не жалеют денег, играют по правилам и идеально угадали с персоной тренера. Главное, чтоб Эмери продолжили доверять, даже когда Виллу настигнет спад, а не позвали на его место сбитого летчика с громким именем. Лиге нужны сильные тренерские команды а-ля Вилла и Ньюкасл.
Справедливости ради вылетела она еще при Лернере, Тося ее уже в Шипе купил. Но вот эти громкие слова про "ЛЧ в пятилетку" и правда звучали
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+4
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Самый лучший в истории тренер для не топовых команд. Надеюсь возьмет ЛК в этом году.
ХЗ, если бы не Айтекин он бы с легкостью сидел себе в ПСЖ до сих пор.
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+4
Ответ Under
в ЛЧ попасть для начала надо
Хотелось бы посмотреть на Виллу в ЛЧ, надеюсь что попадут.
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«Тренеришка» по словам одного трепача и дрочуна с низким IQ из мира футбола, попрежнему показывает, что он на своём месте и занимается своим делом очень даже успешно‼️👌
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Все правильно. Он там король. Играет в АПЛ, шумит, деньги у клуба есть. Сам он ещё молод, в топы успеет сходить.
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Не фанат ни Виллы, ни Эмери, но отношусь с уважением к тому, чего Унаи добился. Так здорово, что в сегодняшнем мире хоть где-то происходят события, исходящие из логики и здравого смысла.

Самое главное чтобы руководство не потеряло голову от успехов в текущем сезоне и не начали требовать побеждать Пепа на дистанции начиная со следующего сезона.
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Ответ Эркинбек Апаканов
Но план Эмери ясен, через ЛЧ попасть в ЛЕ и выиграть)
😀😀😀
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Ну я и говорю, для НЕ топовых :)
А как тогда было определено, что не для топовых? По Арсеналу что ли?) Или Спартаку)
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Ответ Po onhyck Regards
Хотелось бы посмотреть на Виллу в ЛЧ, надеюсь что попадут.
Но план Эмери ясен, через ЛЧ попасть в ЛЕ и выиграть)
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Ответ Po onhyck Regards
И это правильно, усилиться под ЛЧ и в бой.
в ЛЧ попасть для начала надо
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Эмери, успеха тебе в Бирмингеме и новых побед!
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Астонвиллишка!
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Учитывая как Ферги ценит Эмери "свой Фергюсон" ему отлично подходит)
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Эмери просто потрясающую работу проделал в Астон Вилле, отличный тренер, ждём АВ в ЛЧ ! 👍
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Эта новость не может не радовать. Имеет прекрасные шансы добиться самых высоких целей в АПЛ. Текущий сезон в раскачке, но уже результат на лицо. Пару защитников еще для стабильности и в края ПЗ, а ха да, там Джек у Сити "подустал", говорят, немного, зовите домой))
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👍👍👍
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Главное чтобы через год-полтора не уволили.
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АВ красавцы, и трансферы четкие и тренер - тренерище)
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Фергюсоннишка
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Ну а что, если обжился в стране, по з/п нормально, к коллективу прикипел, результат по работе хороший, то смысл рыпаться... 🤷‍♂️
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Один из лучших тренеров.
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