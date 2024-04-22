Рангник – фаворит на пост тренера «Баварии». Если Ральф согласится, то возглавит команду после Евро (TZ)
«Бавария» склоняется к назначению Ральфа Рангника новым главным тренером.
Как сообщает TZ, возглавляющий сборную Австрии специалист стал фаворитом на замену Томасу Тухелю.
Альтернативным вариантом считается Роберто де Дзерби, но предпочтения руководства мюнхенского клуба однозначны: если Рангник ответит согласием на их предложение, то именно он получит эту работу и возглавит команду после Евро-2024.
Договориться с бывшим сотрудником «Локомотива» «Бавария» планирует уже на этой неделе. Сам тренер готов обсуждать сотрудничество с многократными чемпионами Германии и находится в контакте с их представителями на протяжении некоторого времени.
Утверждается, что особенно активно эту кандидатуру поддерживает Карл-Хайнц Румменигге.
Мои источники в Кремле часто спрашивают меня: "С чего ты взял, что мы твои источники? С чего ты решил, что мы вообще из Кремля?"
В мю явно не хуже Тен Хаага работал
Не говоря уж о прошлых достижениях.
в Локо я это заметил
какой он лучший в покупке продаже