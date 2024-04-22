Рангник – фаворит на пост тренера «Баварии». Если Ральф согласится, то возглавит команду после Евро (TZ)

«Бавария» склоняется к назначению Ральфа Рангника новым главным тренером.

Как сообщает TZ, возглавляющий сборную Австрии специалист стал фаворитом на замену Томасу Тухелю.

Альтернативным вариантом считается де Дзерби, но предпочтения руководства мюнхенского клуба однозначны: если ответит согласием на их предложение, то именно он получит эту работу и возглавит команду после .

Договориться с бывшим сотрудником «Локомотива» « » планирует уже на этой неделе. Сам тренер готов обсуждать сотрудничество с многократными чемпионами Германии и находится в контакте с их представителями на протяжении некоторого времени.

Утверждается, что особенно активно эту кандидатуру поддерживает .