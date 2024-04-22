Рангник – фаворит на пост тренера «Баварии». Если Ральф согласится, то возглавит команду после Евро (TZ)

Теги Бавария бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге сборная Австрии по футболу Ральф Рангник Роберто Де Дзерби Брайтон Евро-2024 Футбол

«Бавария» склоняется к назначению Ральфа Рангника новым главным тренером.

Как сообщает TZ, возглавляющий сборную Австрии специалист стал фаворитом на замену Томасу Тухелю.

Альтернативным вариантом считается Роберто де Дзерби, но предпочтения руководства мюнхенского клуба однозначны: если Рангник ответит согласием на их предложение, то именно он получит эту работу и возглавит команду после Евро-2024.

Договориться с бывшим сотрудником «Локомотива» «Бавария» планирует уже на этой неделе. Сам тренер готов обсуждать сотрудничество с многократными чемпионами Германии и находится в контакте с их представителями на протяжении некоторого времени.

Утверждается, что особенно активно эту кандидатуру поддерживает Карл-Хайнц Румменигге.

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41 комментарий
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Остап Бендер из мира футбола
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+50
Ответ Дядя ТУРА
Да с чего вы взяли?! Он отлично тренировал Шальке и Липецк. По уровню понимания кого покупать и как продавать вообще лучший. В мю явно не хуже Тен Хаага работал
Легенда Липецкого Металлурга
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Как он это делает?)
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опять не быть Кейну чемпионом, походу
+18
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Бедный Харри Кейн
+15
0
+15
То его не рассматривают вообще, то он теперь уже фаворит.))) Прям как в анекдоте:

Мои источники в Кремле часто спрашивают меня: "С чего ты взял, что мы твои источники? С чего ты решил, что мы вообще из Кремля?"
+13
-1
+12
Ответ Дядя ТУРА
Да с чего вы взяли?! Он отлично тренировал Шальке и Липецк. По уровню понимания кого покупать и как продавать вообще лучший. В мю явно не хуже Тен Хаага работал
Да,по Липецку его помню.
+10
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+9
Ну тогда хаби и в следующем году может чемпионом германии стать...
+10
-2
+8
Ответ Грин Писец
Как он это делает?)
Открыт новый персонаж: бывший сотрудник Локомотива. Особые умения: "свой" везде.
+6
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+6
Ответ DedSkyWalker
Остап Бендер из мира футбола
Да с чего вы взяли?! Он отлично тренировал Шальке и Липецк. По уровню понимания кого покупать и как продавать вообще лучший.
В мю явно не хуже Тен Хаага работал
+14
-8
+6
Топ мошенник
+8
-3
+5
Хаби с чемпионством 24-25 ✊
+4
0
+4
Бывший сотрудник Локомотива возглавит Баварию,и вы ещё считаете что рпл плохая лига
+4
0
+4
Ответ DonaldBrashear 2.0
а прикиньте, в след сезоне Бавария выиграет чемп и ЛЧ, вот тогда и посметесь над Рангником.
Это ладно в следующем сезоне. А если в этом сезоне возьмёт ЛЧ? Как быть?
+3
0
+3
Это будет топчик, если Бавария по итогу уволила Нагельсманна и Тухеля ради Рангника)
+3
0
+3
достали уже каждый час кто-то фаворит
+3
0
+3
Времена Тухеля тогда покажутся сказкой 😆
+4
-1
+3
Ответ Дядя ТУРА
Да с чего вы взяли?! Он отлично тренировал Шальке и Липецк. По уровню понимания кого покупать и как продавать вообще лучший. В мю явно не хуже Тен Хаага работал
не смеши мои ботинки, ты хоть одну игру маню видел при него, такое уныло г... никакой тактики ,никакой игры!
+4
-2
+2
а прикиньте, в след сезоне Бавария выиграет чемп и ЛЧ, вот тогда и посметесь над Рангником.
+3
-1
+2
Ответ DedSkyWalker
Остап Бендер из мира футбола
Я так понимаю, успехи со сборной Австрии не считаются уже.
Не говоря уж о прошлых достижениях.
+2
-1
+1
Ответ Давид Agabekyan
Легенда Липецкого Металлурга
Липецкий бювет
+1
0
+1
Ответ Дядя ТУРА
Да с чего вы взяли?! Он отлично тренировал Шальке и Липецк. По уровню понимания кого покупать и как продавать вообще лучший. В мю явно не хуже Тен Хаага работал
да
в Локо я это заметил
какой он лучший в покупке продаже
+2
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Боже храни Баварию
+2
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Работа на год?
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когда нибудь чайники со спортса поймут, что рангник на самом деле топ менеджер, и команды ставят его как идеальное временное решение (мю назначил рангника, зная что подпишет хага, бавария также в поиске норм тренера) и перестанут судить его тренерские способности, но это будет совсем другая история
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Баринов перейдет в Баварию
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Если это произойдёт, то черт возьми, он просто гений!
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Как ему это удается.
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Ответ Мертвый
не смеши мои ботинки, ты хоть одну игру маню видел при него, такое уныло г... никакой тактики ,никакой игры!
Ну сейчас то гениальная игра и тактика
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Ответ Дядя ТУРА
Ну сейчас то гениальная игра и тактика
сейчас тоже примерно на таком же уровне...
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