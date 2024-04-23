«Вест Хэм» готов платить Амориму больше «Ливерпуля» и дает свободу в выборе состава. Тренер встречался с руководством лондонцев (A Bola)

Теги Лилль Ливерпуль высшая лига Португалия Спортинг Вест Хэм Дэвид Мойес Фулхэм премьер-лига Англия лига 1 Франция Рубен Аморим Паулу Фонсека Марку Силва Футбол

Рубен Аморим может возглавить «Вест Хэм».

По информации A Bola, главный тренер «Спортинга» отправился в Лондон, чтобы провести встречу с руководством «молотобойцев».

«Вест Хэм» рассматривают Аморима основным кандидатом на замену Дэвиду Мойесу. Вчера тренер отправился в Англию, чтобы лично обсудить условия, предложенные английским клубом. Кроме Аморима, в списке кандидатов лондонского клуба также находятся два португальца – Паулу Фонсека из «Лилля» и Марку Силва из «Фулхэма», но предпочтение отдается Амориму, ради которого клуб готов пойти на серьезные уступки.

Так, по информации источника, предложение «Вест Хэма» значительно выше того, что предлагает «Ливерпуль», другой претендент на португальца. Помимо привлекательных финансовых условий, «Вест Хэм» предоставит тренеру гарантии свободы в формировании состава, что также было одним из условий Аморима. 

Отмечается, что «Ливерпуль» проинформирован агентом тренера об этой встрече. Не исключено, что в ближайшее время Аморим может встретиться и с руководством «красных».

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
свобода выбора состава по-молотобойски:
хочешь - ставь Майкла Антонио, не хочешь - не ставь.
+13
-2
+11
Ответ Today I feel Qatari
В общем похоже наш ливерпуль плавно скользит на то же самое место где и был до прихода клоппа - куда-то под Вест Хэм
это туда же, где обитают мю с момента ухода СЭФ?))
+11
-1
+10
Ответ Today I feel Qatari
В общем похоже наш ливерпуль плавно скользит на то же самое место где и был до прихода клоппа - куда-то под Вест Хэм
С чего такие выводы? Из-за отказа в подписании Аморима?
А вдруг Эдвардс уже проработал вопрос преемника Клоппа и это просто не придают огласке. Не удивлюсь если на выходи получим, например, Зидана, Индзаги или того же Моура на сезон (хотя, это фантастика).
+6
-1
+5
Эмери в Вилле, Хау в Ньюкасле, Аморим в Вест Хэме — и классическая топ-6 превращается в топ-9, где более менее предсказуемы только два первых места.
+3
-1
+2
Мойес норм же у вас , в Лигу чемпионов вас и Аморим не затащит
+1
0
+1
Отмечу, что у Вест Хэма спортивный директор из Байера который чемпионскую команду собрал. Если Аморим придёт, на молотков будет интересно смотреть.
+1
0
+1
Ответ Sergey Kuznetsov
это туда же, где обитают мю с момента ухода СЭФ?))
это другое, хотя Катари гоняют свои коллеги по цеху боления
+1
0
+1
В общем похоже наш ливерпуль плавно скользит на то же самое место где и был до прихода клоппа - куда-то под Вест Хэм
+13
-13
0
В чем же так хорош этот Аморим? В Европе топ результатов от Спортинга не видно
0
0
0
Ответ onsigne
Эмери в Вилле, Хау в Ньюкасле, Аморим в Вест Хэме — и классическая топ-6 превращается в топ-9, где более менее предсказуемы только два первых места.
Брайтон еще, топ-10 получается
0
0
0
Ответ sergey_patutin
Брайтон еще, топ-10 получается
Брайтон не стал включать, потому что клуб слишком нацелен на перепродажу игроков, большие лички не даёт и не пытается тягаться на рынке с теми из топ-9, хотя может.
И Де Дзерби уходит, вроде как.
0
0
0
Ответ onsigne
Эмери в Вилле, Хау в Ньюкасле, Аморим в Вест Хэме — и классическая топ-6 превращается в топ-9, где более менее предсказуемы только два первых места.
С первым все ясно, а второе?
0
0
0
Ответ liv6
В чем же так хорош этот Аморим? В Европе топ результатов от Спортинга не видно
Я тоже не понимаю этого хайпа вокруг него, таких как он десятки
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий