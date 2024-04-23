«Вест Хэм» готов платить Амориму больше «Ливерпуля» и дает свободу в выборе состава. Тренер встречался с руководством лондонцев (A Bola)

Рубен Аморим может возглавить «Вест Хэм».

По информации A Bola, главный тренер «Спортинга» отправился в Лондон, чтобы провести встречу с руководством «молотобойцев».

«Вест Хэм» рассматривают Аморима основным кандидатом на замену Дэвиду Мойесу. Вчера тренер отправился в Англию, чтобы лично обсудить условия, предложенные английским клубом. Кроме Аморима, в списке кандидатов лондонского клуба также находятся два португальца – Паулу Фонсека из «Лилля» и Марку Силва из «Фулхэма», но предпочтение отдается Амориму, ради которого клуб готов пойти на серьезные уступки.

Так, по информации источника, предложение «Вест Хэма» значительно выше того, что предлагает «Ливерпуль», другой претендент на португальца. Помимо привлекательных финансовых условий, « » предоставит тренеру гарантии свободы в формировании состава, что также было одним из условий Аморима.

Отмечается, что «Ливерпуль» проинформирован агентом тренера об этой встрече. Не исключено, что в ближайшее время Аморим может встретиться и с руководством «красных».