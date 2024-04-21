«Астон Вилла» выиграла 20 матчей в АПЛ во 2-й раз в истории и впервые в формате с 20 клубами. Команда Эмери идет 4-й

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия рекорды Унаи Эмери Борнмут Футбол

«Астон Вилла» добивается исторических результатов в текущем чемпионате Англии.

Команда Унаи Эмери сегодня обыграла «Борнмут» (3:1) в 34-м туре.

Бирмингемцы одержали 20 побед в АПЛ во второй раз за время существования лиги. Впервые они добрались до этой отметки в сезоне-1992/93 и финишировали с 21 победой в 42 матчах.

В формате с 20 клубами, введенном в Премьер-лиге с сезона-1995/96, «Астон Вилла» выиграла 20 матчей в первый раз.

В оставшихся матчах чемпионата она встретится с «Челси», «Брайтоном», «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас».

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7 комментариев
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Эмери не стоит бросать такой проект даже ради Баварии
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Кто-то дергает на камеру, а тренеришка планомерно нагибает АПЛ.
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Есть реальный шанс попасть в лигу чемпионов. Эмери отличный тренер , а для АстонВиллы это будет супер сезон .
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Молодцы,планомерно развивают свой проект,у них есть все,чтобы стать большим клубом.Да и Бирмингем заслужил хорошую команду,как никак второй город по населению в Великобритании и единственный миллионник кроме Лондона!
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Эмери браво, в следующем сезоне усиляться и замахиваться на топ-3 смело можно
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И это при том, что они играют на два фронта, когда тот же тоттенхэм, ньюкасл и мю не нагружены евровесной
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Ответ f0mk4
Эмери браво, в следующем сезоне усиляться и замахиваться на топ-3 смело можно
Учитывая, что Клопп уйдёт, - да, Астон Вилла может стать претендентом даже на топ-3
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