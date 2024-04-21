«Астон Вилла» выиграла 20 матчей в АПЛ во 2-й раз в истории и впервые в формате с 20 клубами. Команда Эмери идет 4-й
«Астон Вилла» добивается исторических результатов в текущем чемпионате Англии.
Команда Унаи Эмери сегодня обыграла «Борнмут» (3:1) в 34-м туре.
Бирмингемцы одержали 20 побед в АПЛ во второй раз за время существования лиги. Впервые они добрались до этой отметки в сезоне-1992/93 и финишировали с 21 победой в 42 матчах.
В формате с 20 клубами, введенном в Премьер-лиге с сезона-1995/96, «Астон Вилла» выиграла 20 матчей в первый раз.
В оставшихся матчах чемпионата она встретится с «Челси», «Брайтоном», «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас».