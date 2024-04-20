«Хватит бесплатно пиарить Буланову. Придумаем уже что-то оригинальнее?» Радимов о том, что «Амкал» пел «Ясный мой свет» после победы над «ЧП»
Владислав Радимов отреагировал на «Ясный мой свет» в исполнении «Амкала».
«Ну и еще, парни, просьба! Может, уже что-то придумаем оригинальнее, чем песни моей бывшей жены при каждом удобном случае?
Уже много лет живем с ней своей жизнью, а лучше, чем «Мой слон» от «дротов», уже сложно что-то придумать.
Да и вообще, хватит ее бесплатно пиарить», – сказал главный тренер «Чисто Питер».
Игроки «Амкала» после победы над «Чисто Питер» (1:1, 3:2 Б) в матче открытия пятого сезона Winline Медиалиги подошли к сектору со своими фанатами и вместе с ними спели песню Татьяны Булановой «Ясный мой свет».
Игроки продолжили праздновать победу в раздевалке под эту же песню.
Буланова является бывшей супругой главного тренера «ЧП» Владислава Радимова.