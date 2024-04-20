«Хватит бесплатно пиарить Буланову. Придумаем уже что-то оригинальнее?» Радимов о том, что «Амкал» пел «Ясный мой свет» после победы над «ЧП»

Теги Владислав Радимов Амкал 2Drots Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов отреагировал на «Ясный мой свет» в исполнении «Амкала».

«Ну и еще, парни, просьба! Может, уже что-то придумаем оригинальнее, чем песни моей бывшей жены при каждом удобном случае?

Уже много лет живем с ней своей жизнью, а лучше, чем «Мой слон» от «дротов», уже сложно что-то придумать.

Да и вообще, хватит ее бесплатно пиарить», – сказал главный тренер «Чисто Питер».

Игроки «Амкала» после победы над «Чисто Питер» (1:1, 3:2 Б) в матче открытия пятого сезона Winline Медиалиги подошли к сектору со своими фанатами и вместе с ними спели песню Татьяны Булановой «Ясный мой свет».

Игроки продолжили праздновать победу в раздевалке под эту же песню.

Буланова является бывшей супругой главного тренера «ЧП» Владислава Радимова.

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4 комментария
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Раз Радимова цепляет, то надо продолжать
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можно про паэлью что-нибудь придумать
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Был Радимов, стал Буланов.Поматросила и бросила😊
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