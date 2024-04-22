Терри о «Челси»-2004/05: «Мы были не хуже «непобедимого» «Арсенала», у которого было ужасно много ничьих. Наш рекорд по пропущенным голам никогда не побьют»

Теги Челси Петр Чех Эшли Коул Рикарду Карвалью Джон Терри Паулу Феррейра премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Джон Терри считает, что «Челси» в сезоне-2004/05 был не хуже «Арсенала»-2003/04.

«Придется огорчить нескольких людей, но я думаю, что наш сезон был не хуже того, что провел «непобедимый» «Арсенал». Тогда у него было ужасно много ничьих (12 – прим. Sports).

Мы проиграли только один раз – «Манчестер Сити» в гостях. В начале игры был назначен пенальти за фол Паулу Феррейры, но мы должны были отыграться и победить.

Если посмотреть на те голы, которые мы пропускали в том сезоне, то видно, что нам забивали те, от кого этого, честно говоря, не ожидали – при всем уважении. Оглядываясь назад, я думаю, что мы могли бы пропустить всего 9 или 10 голов.

Не думаю, что наш рекорд (15 пропущенных мячей за сезон – прим. Sports) когда-либо побьют. Я надеюсь, что этого не произойдет, и горжусь тем, чего мы добились в защите. За это нам и платили: не давать мячу попасть в сетку.

И, конечно, в этом очень помогало выступление в окружении Петра Чеха, Эшли Коула, Рикарду Карвалью, и за это я очень благодарен», – сказал бывший защитник «Челси».

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8 комментариев
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Абрамович сделал лучший «Челси». Причем,на годы. Такого уровня клубу в среднесрочной перспективе уже не достичь
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Сити побил почти все рекорды Челси кроме пропущенных голов.
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А сезон без поражений кто-нибудь повторит?)
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и Уэйн Бридж, добавил Джон Терри
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Да, вполне возможно, но все будут помнить тех, кто ни разу не проиграл, а не тех, кто проиграл всего один раз и пропустил так мало голов...
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Челси 2004-05 бы раздавил Арсенал 2003-04.
Тот Моуринью был на голову лучше Венгера тактический. Даже будучи в упадке Моур всегда переигрывал Венгера... Вспомнить те же 6-0 в сезоне 2013-14.
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Ответ Эден Азар
Дааа, Эшли Коул очень помог в том сезоне лондонцам🙃
Тебя минусуют, хотя ты абсолютно прав. В том сезоне Эшли помогал красным лондонцам, а к синим он присоединился только в следующем сезоне.
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