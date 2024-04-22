Терри о «Челси»-2004/05: «Мы были не хуже «непобедимого» «Арсенала», у которого было ужасно много ничьих. Наш рекорд по пропущенным голам никогда не побьют»

Джон Терри считает, что «Челси» в сезоне-2004/05 был не хуже «Арсенала»-2003/04.

«Придется огорчить нескольких людей, но я думаю, что наш сезон был не хуже того, что провел «непобедимый» « ». Тогда у него было ужасно много ничьих (12 – прим. Sports).

Мы проиграли только один раз – «Манчестер Сити» в гостях. В начале игры был назначен пенальти за фол , но мы должны были отыграться и победить.

Если посмотреть на те голы, которые мы пропускали в том сезоне, то видно, что нам забивали те, от кого этого, честно говоря, не ожидали – при всем уважении. Оглядываясь назад, я думаю, что мы могли бы пропустить всего 9 или 10 голов.

Не думаю, что наш рекорд (15 пропущенных мячей за сезон – прим. Sports) когда-либо побьют. Я надеюсь, что этого не произойдет, и горжусь тем, чего мы добились в защите. За это нам и платили: не давать мячу попасть в сетку.

И, конечно, в этом очень помогало выступление в окружении , , Рикарду Карвалью, и за это я очень благодарен», – сказал бывший защитник « ».