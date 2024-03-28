«МЮ» и «Ливерпуль» запустили совместную образовательную программу о трагедиях в Мюнхене и на «Хиллсборо»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия болельщики Хиллсборо Футбол

«МЮ» и «Ливерпуль» проведут просветительские уроки в школах.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» направят совместные усилия на борьбу с оскорбительными кричалками болельщиков о трагедиях в Мюнхене и на «Хиллсборо».

Ранее двух фанатов «МЮ» задержали после матча 1/4 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» за кричалки о трагедии на «Хиллсборо».

В преддверии следующей игры между командами на «Олд Траффорд», которая состоится 7 апреля, фонды «Юнайтед» и «Ливерпуля» совместно с Премьер-лигой запустили образовательную программу, направленную на искоренение этой проблемы.

В рамках программы в школах пройдут просветительские занятия, где ученикам расскажут о последствиях катастроф в Мюнхене и на «Хиллсборо».

6 февраля 1958 года в Мюнхене произошло крушение самолета, в котором находились игроки «Манчестер Юнайтед», а также несколько тренеров, болельщиков и журналистов. Из находившихся на его борту 44 человек погибли 23, еще 19 получили ранения.

Трагедия на «Хиллсборо» – давка, произошедшая 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии по футболу между клубами «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» и повлекшая смерть 96 болельщиков «Ливерпуля».

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6 комментариев
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Отличная инициатива, может, поменьше дегенератов станет
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Неожиданно.Правильно.
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+3
Как будто фанаты не знают о последствиях этих катастроф) знают и бьют прямо по этим ранам))
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Ответ damondiamond
Отличная инициатива, может, поменьше дегенератов станет
Я думаю что дегенератов будет хватать, им лишь бы оскорбить какой либо клуб или те же трагические истории
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