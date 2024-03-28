«МЮ» и «Ливерпуль» запустили совместную образовательную программу о трагедиях в Мюнхене и на «Хиллсборо»

«МЮ» и «Ливерпуль» проведут просветительские уроки в школах.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» направят совместные усилия на борьбу с оскорбительными кричалками болельщиков о трагедиях в Мюнхене и на «Хиллсборо».

Ранее двух фанатов «МЮ» задержали после матча 1/4 финала Кубка Англии против « » за кричалки о трагедии на «Хиллсборо».

В преддверии следующей игры между командами на «Олд Траффорд», которая состоится 7 апреля, фонды «Юнайтед» и «Ливерпуля» совместно с Премьер-лигой запустили образовательную программу, направленную на искоренение этой проблемы.

В рамках программы в школах пройдут просветительские занятия, где ученикам расскажут о последствиях катастроф в Мюнхене и на «Хиллсборо».

6 февраля 1958 года в Мюнхене произошло крушение самолета, в котором находились игроки « », а также несколько тренеров, болельщиков и журналистов. Из находившихся на его борту 44 человек погибли 23, еще 19 получили ранения.

Трагедия на «Хиллсборо» – давка, произошедшая 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии по футболу между клубами «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» и повлекшая смерть 96 болельщиков «Ливерпуля».