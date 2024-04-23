Монако – Лилль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Франции 24 апреля
В среду, 24 апреля, сыграют Монако и Лилль в 29 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.
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- Игра пройдет на стадионе «Луи II».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Сетанта Спортс.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Монако – Лилль
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости
Последние матчи Монако
- Брест – Монако : 0 – 2
- Монако – Ренн : 1 – 0
- Метц – Монако : 2 – 5
- Монако – Лорьян : 2 – 2
- Страсбур – Монако : 0 – 1
Последние матчи Лилль
- Лилль – Страсбур : 1 – 0
- Лилль – Астон Вилла : 2 – 1
- Астон Вилла – Лилль : 2 – 1
- Лилль – Марсель : 3 – 1
- Лилль – Ланс : 2 – 1
Прогноз на матч Монако – Лилль