Кристал Пэлас — Ньюкасл: прогноз на матч 24.04.2024, АПЛ

Еще полторы недели назад о «Кристал Пэлас» можно было говорить как о команде, которой предстоит сложная борьба за выживание. Впереди были очень сложные соперники. Сначала претендент на первое место «Ливерпуль», стремящийся в еврокубки «Вест Хэм», следом «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», которые тоже ведут борьбу за попадание на будущий год в Европу. В такой компании выжить очень сложно. Но сначала «орлы» сенсационно выиграли в гостях у «Ливерпуля», а затем разгромили на своем поле «Вест Хэм». Теперь все, борьба за право остаться в Премьер-лиге для «Кристал Пэлас» практически удачно разрешилась. Отрыв от 18 места, на котором расположился «Лутон Таун» составляет 11 очков. «Лутону» играть еще четыре матча, а лондонцам пять, в которых достаточно набрать два очка. С учетом последних результатов эта задача будет легко решена. Да и «Лутон» точно не наберет 12 очков.

«Ньюкасл» отчаянно сражается за шестое место, оно дает команде право принять участие на будущий год в Лиге конференций. Не бог весь что для амбиций, но уж слишком много очков было потеряно по ходу сезона. На пятое место замахнутся уже не получится, да и вряд ли английские команды получат дополнительную путевку в Лигу чемпионов, но в остальном все у «сорок» в руках. Последние поединки в чемпионате они провели тоже уверенно. Особенно поклонников порадовала разгромная победа над «Тоттенхэмом», тем более что «шпоры» не утратили возможности занять четвертое место. Впереди у «Ньюкасла» далеко не самый сложный календарь. Важной будет встреча с «Манчестер Юнайтед» в предпоследнем туре. Матч состоится на стадионе Селхерст Парк, начало в 22:00 по московскому времени.

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Кристал Пэлас

«Кристал Пэлас» обладает вполне боеспособным составом, который точно не должен бороться за выживание. Пусть еврокубки это пока удел более амбициозных клубов, но «орлы» это крепкий середняк, который может отобрать очки у грандов, а при более благоприятных обстоятельствах задуматься о чем-то более серьезном. Нужны только определенные шаги. Зимой руководство клуба решило расстаться с Роем Ходжсоном. Ветеран английского тренерского цеха руководил командой с 2017 по 2021 год. Ушел он из команды, приняв решение завершить тренерскую карьеру. Но потом все же вернулся, ненадолго оказался в «Уотфорде», а с марта прошлого года вновь стало сотрудничать с «орлами».

Но результата долгое время не было, а когда стало ясно, что предстоит борьба за выживание, руководство уволило наставника, пока он находился на лечении в клинике. На место главного тренера срочно пригласили австрийского специалиста Оливера Гласнера. Он хорошо известен по работе с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне и победой в Лиге Европы 2022 года. В Германии Гласнер проработал два сезона, летом 2023 завершил сотрудничество с немецкими «орлами» и принял приглашение английских в качестве кризисного менеджера.

Пока его работа превосходит все ожидания. Не проблемы «Кристал Пэлас», что у «Ливерпуля» в последнее время случился мини-кризис. Достаточно посмотреть на победный гол, который соорудили лондонцы. Их позиционная атака состояла почти из 20 передач, и в итоге Эберечи Эзе оставалось только подставить ногу под передачу Тайрика Митчелла. «Вест Хэм» и вовсе не избежал разгрома. Работа Гласнера дает свои плоды. Перед вами результаты пяти последних поединков команды.

АПЛ. 21.04.2024, «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм Юнайтед» — 5 : 2

— «Вест Хэм Юнайтед» — : 2 АПЛ. 14.04.2024, «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 0 : 1

— 0 : АПЛ. 06.04.2024, «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 2 : 4

— 2 : АПЛ. 02.04.2024, «Борнмут» — «Кристал Пэлас» — 1 : 0

— «Кристал Пэлас» — : 0 АПЛ. 30.03.2024, «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас» — 1 : 1

Факты и цифры

Лучшим достижением «Кристал Пэлас» в Премьер-лиге считается третье место по итогам сезона 1990-1991 года

В прошлом сезоне команда заняла 11 место набрав 45 очков, сейчас она на 14 позиции имея 36 очков за пять матчей до конца чемпионата

Лучшим бомбардиром «Кристал Пэлас» является французский нападающий Жан-Филипп Матета, на его счету 9 забитых мячей

Нападающий сборной Ганы Джордан Айю лучший ассистент, на его счету 6 результативных передач

Ньюкасл Юнайтед

Амбиции и возможности «Ньюкасла» пока не совпадают с желанием руководства клуба. Представители Суверенного фонда Саудовской Аравии надеются, что их команда будет, как минимум, на регулярной основе играть в Лиге чемпионов. Но возвращение получилось только в этом сезоне, да и было оно недолгим. Яркое начало, четыре очка в первых двух турах, лидерство в своем квартете с «Миланом», «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссией». Но в последующих четырех турах всего одно очко и последнее место.

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В Премьер-лиге дела тоже не ладятся, прошлогоднее четвертое место теперь уже на 99 процентов недостижимо. Отчасти в текущем положении виноваты травмы некоторых ведущих игроков, но так происходит практически с каждой командой. Состав у «Ньюкасла» хоть и сильный, но все равно не сравнится с тем же «Манчестер Сити» или «Арсеналом». Эдди Хау приходится придумывать что-то новое. Чаще получается. В шести последних турах у «сорок» лишь одно поражение от «Челси». После была только одна ничья и три победы.

Особенно яркой получилась последняя на своем поле против «Тоттенхэма», где были использованы все козыри команды, включая стандарты и высокий прессинг. Как только футболисты «Ньюкасла» теряли мяч, то старались тут же играть по принципу каждый с каждым, лишая соперников возможности для маневра. На своей половине поля команда Хау выстраивала оборону в две линии, которую соперник прорвать так и не смог. В итоге за последний месяц «Ньюкасл» смог подняться на шестую строчку и обязательно поборется за пятую. Вот только очень не вовремя поймал кураж «Кристал Пэлас». Перед вами результаты пяти последних поединков «сорок».

АПЛ. 13.04.2024, «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 4 : 0

— «Тоттенхэм Хотспур» — : 0 АПЛ. 06.04.2024, «Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0 : 1

АПЛ. 02.04.2024, «Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон» — 1 : 1

АПЛ. 30.03.2024, «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» — 4 : 3

— «Вест Хэм Юнайтед» — : 3 Кубок Англии. 13.03.2024, «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2 : 0

Факты и цифры

«Ньюкасл» четырежды становился чемпионом Англии, последний раз титул был завоеван в далеком 1927 году

На счету команды в чемпионате 69 забитых мячей, лучшим бомбардиром является шведский нападающий Александер Исак, он забил 9 голов

Лидер среди ассистентов Киран Триппьер, на его счету 10 результативных передач, это второй результат в чемпионате на данный момент

На счету полузащитника Энтони Гордона 8 предупреждений и 1 красная карточка, он самый недисциплинированный игрок команды

История личных встреч Кристал Пэлас и Ньюкасл Юнайтед

Впервые команды сыграли друг с другом в 1907 году в рамках Кубка Англии. «Ньюкасл» уступил на своем поле со счетом 0 : 1. В довоенное время обе команды пересекались как в первом, так и во втором дивизионах. Но стабильно начали играть друг с другом лишь в последние 12 лет, когда «Кристал Пэлас» надолго забронировал себе место в Премьер-лиге. Предстоящий матч будет 54 по счету, более чем двукратное преимущество по победам у «Ньюкасла».

Победы «Кристал Пэлас» — 12

Победы «Ньюкасла» — 29

Ничьи — 12

Самая крупная победа «Кристал Пэлас» — 5 : 1

Самая крупная победа «Ньюкасла» — 6 : 2, 4 : 0

В Кубке Англии команды сыграли шесть раз, и то самое первое поражение «Ньюкасла» так и осталось единственным в этом турнире. Да и во всех остальных у «сорок» преимущество. За последние восемь лет в матчах этих команд лишь два раза было забито более двух мячей. Несколько предыдущих поединков и вовсе заканчивались нулевыми ничьими. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

АПЛ. 21.10.2023, «Ньюкасл Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 4 : 0

— «Кристал Пэлас» — : 0 АПЛ. 21.01.2023, «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0 : 0

Кубок лиги. 09.11.2022, «Ньюкасл Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 0 : 0 (пен. 3 : 2)

— «Кристал Пэлас» — 0 : 0 (пен. : 2) АПЛ. 03.09.2022, «Ньюкасл Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 0 : 0

АПЛ. 20.04.2022, «Ньюкасл Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 1 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Кристал Пэлас — Ньюкасл Юнайтед

В первом круге случилось разгромное поражение «Кристал Пэлас». Хозяева много атаковали, превзошли «орлов» по всем игровым и статистическим показателям. Уже на четвертой минуте игры Джейкоб Мерфи открыл счет, до перерыва футболисты «Ньюкасла» забили еще дважды, а во втором тайме точку поставил Каллум Уилсон. Но сейчас такого преимущества не предвидится. «Кристал Пэлас» заиграл совершенно по-новому. Оливер Гласнер выстраивает позиционную игру с большим количеством передач, создавая численное преимущество игроков своей команды в отдельных зонах. На эту ловушку может попастся и «Ньюкасл», хотя букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Кристал Пэлас» — 2,79

Ничья — 3,63

Победа «Ньюкасл Юнайтед» — 2,48

Когда обе команды находится в хорошей форме, обеим нужна победа, нередко такие матчи заканчиваются вничью. Крупного счета ждать от этой игры и обилия забитых мячей не приходится. На хозяев уже не так сильно давит результат, что может им помочь выиграть.

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