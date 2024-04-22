Кристал Пэлас – Ньюкасл где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 24 апреля

В среду, 24 апреля, сыграют Кристал Пэлас и Ньюкасл в 29 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Селхерст Парк».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Кристал Пэлас – Ньюкасл

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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