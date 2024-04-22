Кристал Пэлас – Ньюкасл где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 24 апреля
В среду, 24 апреля, сыграют Кристал Пэлас и Ньюкасл в 29 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Селхерст Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Кристал Пэлас – Ньюкасл
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Последние матчи Кристал Пэлас
- Кристал Пэлас – Вест Хэм : 5 – 2
- Ливерпуль – Кристал Пэлас : 0 – 1
- Кристал Пэлас – Манчестер Сити : 2 – 4
- Борнмут – Кристал Пэлас : 1 – 0
- Ноттингем Форест – Кристал Пэлас : 1 – 1
Последние матчи Ньюкасл
- Ньюкасл – Тоттенхэм : 4 – 0
- Фулхэм – Ньюкасл : 0 – 1
- Ньюкасл – Эвертон : 1 – 1
- Ньюкасл – Вест Хэм : 4 – 3
- Манчестер Сити – Ньюкасл : 2 – 0
Прогноз на матч Кристал Пэлас – Ньюкасл
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