Вулверхэмптон – Борнмут где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 24 апреля
В среду, 24 апреля, сыграют Вулверхэмптон и Борнмут в 29 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Молинью Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вулверхэмптон – Борнмут
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Последние матчи Вулверхэмптон
- Вулверхэмптон – Арсенал : 0 – 2
- Ноттингем Форест – Вулверхэмптон : 2 – 2
- Вулверхэмптон – Вест Хэм : 1 – 2
- Бернли – Вулверхэмптон : 1 – 1
- Астон Вилла – Вулверхэмптон : 2 – 0
Последние матчи Борнмут
- Астон Вилла – Борнмут : 3 – 1
- Борнмут – Манчестер Юнайтед : 2 – 2
- Лутон – Борнмут : 2 – 1
- Борнмут – Кристал Пэлас : 1 – 0
- Борнмут – Эвертон : 2 – 1
Прогноз на матч Вулверхэмптон – Борнмут
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