Вулверхэмптон – Борнмут, прогноз на матч 24 апреля 2024, АПЛ

Вниманию тех, кто не любит громкие имена, а любит более простенькие команды, предлагается игра Английской Премьер-Лиги между «Вулверхэмптоном» и «Борнмутом». Ни тот, ни другой на еврокубки не претендуют, хотя до «МЮ» добраться в теории оба могут за оставшиеся туры. Зона вылета для них тоже риска не представляет даже математически. Остается играть только ради престижа перед летним межсезоньем. Итак, с чем же к концу сезона подходят оба клуба?

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Вулверхэмптон

Еще недавно их считали очередными перспективными претендентами на участие в Лиге Европы, а сегодня они снова очередные середняки и «одни из многих». Хотя руководивший в этом сезоне Гари О’Нил с первых туров утверждал, что верит в возможность своих игроков выдавать действительно крутые матчи. У «Вулвз» после 33 туров в активе всего 43 очка и 11-е место: до «МЮ» условная дистанция составляет 7 очков, но у команды Эрика тен Хаага матч в запасе. До «Тоттенхэма» с 60 баллами уже добраться не представляется возможным… равно как и выбыть в Чемпионшип, поскольку идущий 18-м «Лутон» с 25 очками за оставшиеся четыре тура даже в теории не обскачет «волков». Но статистика у «Вулвз» удручающая.

Подопечные Гари О’Нила не одерживают победы в пяти подряд турах АПЛ, сыграв дважды вничью и потерпев три поражения. В марте они выбыли из кубка, уступив сенсационно дошедшему до полуфинала «Ковентри» со счетом 2:3. Отчасти все неудачи можно объяснить тем, что лазарет клуба переполнен травмированными: по словам О’Нила, в его тренерской карьере такого кошмара в плане травм еще не было. Сразу шесть игроков «Вулвз» из-за травм пропускали матч против «Арсенала»: два португальца Педру Нету и Нелсон Семеду, представляющие Францию Ноа Лемина и Жан-Рикнер Белльгард, бразилец Матеус Кунья и англичанин Леон Чивоме. Игра завершилась еще одним поражением подопечных О’Нила со счетом 0:2, хотя «Арсенал» отличился только под занавес каждого из таймов усилиями Леандро Троссарда в первом и Мартина Эдегора во втором. По воротам «Вулвз» было нанесено всего 15 ударов, и «волкам» повезло, что счет не стал более крупным.

Так или иначе, но «волкам» остается доиграть пять туров, чтобы хоть как-то прилично завершить сезон. Их ждут матчи против «Борнмута», «Лутона», «Манчестер Сити», «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля». И как видно по именам, именно от игры «волков» будет зависеть имя чемпиона: возможно, что гипотетическая победа над одним из грандов АПЛ и претендентов на чемпионский титул может скрасить этот сезон (ну или возможным чемпионом, если кто-то из этой парочки успеет оформить титул досрочно).

Борнмут

Соседом «Вулвз» по таблице является «Борнмут» с Андони Ираола в качестве главного тренера: по иронии судьбы, Ираола пришел на смену тому же Гари О’Нилу, против которого его подопечные и сразятся в предстоящем туре АПЛ. Текущим результатом «вишен» является 13-е место и 42 очка после 33 туров. Как и «Вулвз», «Борнмут» в теории может бросить вызов за оставшиеся туры «МЮ», но на практике перегнать команду Эрика тен Хаага, скорее всего, не получится. Ну и, следуя примеру «волков», выбывание «Борнмута» в Чемпионшип сейчас даже теоретически невозможно, поскольку занимающий 18-е место «Лутон» с 25 очками в активе этот отрыв точно не отыграет.

Прогноз на матч Брайтон – Манчестер Сити

Последние результаты «Борнмута» немного лучше, чем у его противника по ближайшему матчу, но все же не внушают оптимизм. В пяти матчах одержаны две победы, есть два поражения и ничья (против «МЮ», кстати, 2:2). Поражение поражению рознь: если 1:3 против «Виллы» вполне еще может быть объяснено каким-то более высоким уровнем, то вот 1:2 против «Лутона» выбивается из колеи. Это при том, что недавно был сыгран первый матч против «Лутона» 4:3, который по сути был переигровкой: в декабре во время матча «Лутона» и «Борнмута» один из игроков «Лутона» перенес сердечный приступ, и игру пришлось остановить и отложить аж на апрель.

Так или иначе, но «Борнмуту» надо будет достойно проводить этот сезон: клуб, который по футбольным меркам вообще недавно пробился в АПЛ (дебютировал в сезоне 2015/2016), успел оттуда вылететь и вернуться, все-таки сыграет еще минимум один сезон в высшем по статусу английском турнире. Ему предстоят матчи против «Вулвз», «Брайтона», «Арсенала», «Брентфорда» и «Челси». Возможно, только против «Арсенала» матч может что-то предрешить, если к тому моменту у «канониров» еще будут теоретические шансы на чемпионство.

Прогноз

24 апреля стадион «Молинью» примет домашний матч «Вулверхэмптона» против «Борнмута». Для тех, кому этот матч действительно интересен, игра начнется в 21:45 по Москве. Букмекеры BetBoom, обдумывая возможные исходы, предложили следующие кэфы на разные результаты встречи: 2.69 на победу «Вулвз», 3.59 на ничью и 2.57 на победу «Борнмута». Технически шансы почти равны, лишь небольше преимущество «Борнмута» в плане недавних результатов. Но на поле могут быть видны как достоинства этих результатов, так и недостатки…

Перейдем к тоталам: букмекеры предлагают на эту игру тоталы больше 3 и меньше 3 с кэфами 2.04 и 1.83 соответственно. Мы уже говорили коротко о результатах пяти встреч каждой из команд, но не говорили о точных счетах в каждом из матчей за редким исключением. Итак, давайте снова обратимся к играм: все они, разумеется, сыграны в рамках АПЛ. Ну и начнем с «Вулвз».

30 марта. Астон Вилла 2:0 Вулверхэмптон

2 апреля. Бернли 1:1 Вулверхэмптон

6 апреля. Вулверхэмптон 1:2 Вест Хэм

13 апреля. Ноттингем Форест 2:2 Вулверхэмптон

20 апреля. Вулверхэмптон 0:2 Арсенал

Итак, коротко: три матча с тоталами меньше 2.5 (он предлагается за 2.33), два с тоталами больше 2.5 (за 1.63). Суммарно забито четыре гола за пять встреч, но не одержано ни одной победы, как уже выше говорилось.

Теперь взглянем на статистику «Борнмута»:

30 марта. Борнмут 2:1 Эвертон

2 апреля. Борнмут 1:0 Кристал Пэлас

6 апреля. Лутон 2:1 Борнмут

13 апреля. Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед

21 апреля. Астон Вилла 3:1 Борнмут

Что можно сказать в этом случае? Дважды зафиксированы тоталы больше 3.5 (кэф 2.57) и трижды меньше 3.5 (кэф 1.53). Если говорить о голах, то «Борнмут» забивал хотя бы раз в каждом матче, а итого у него 7 голов за 5 встреч. Очевидно, 7 голов против 4 дают гостям небольшое преимущество в вопросе исходов.

Букмекеры BetBoom ожидают, что в этом матче отличатся обе команды (1.53 на голы обеих команд, 2.55 на голы максимум одной). От «Вулвз» в этом матче можно ожидать тоталы в паре больше/меньше 1.25 (соответствующие кэфы 1.73 и 2.15) или больше/меньше 1.5 (кэфы просто поменяем местами, получим 2.15 и 1.73). От «Борнмута» ожидаются те же тоталы, но с другими кэфами: в случае больше/меньше 1.25 получим кэфы 1.68 и 2.22, а в случае больше/меньше 1.5 получим 2.1 и 1.76 соответственно. Ну и под конец: букмекеры предполагают нулевые форы у команд с кэфами 1.98 и 1.88 соответственно.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 (кэф 2.57).

Такие матчи, не имеющие турнирного значения, по-английски называют dead rubber matches. И таких игр будет много в заключительных турах АПЛ. Но если не давит груз ответственности, отчего бы не попытаться сыграть в полную силу? Будем надеяться, что это произойдет как раз во встрече «волков» и «вишен».

Где смотреть матч Вулверхэмптон – Борнмут

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