«Интер» на 14 очков опережает «Милан» перед дерби. Команда Индзаги станет чемпионом при победе

«Интер» может завоевать чемпионство в следующем туре Серии А.

Сегодня «нерадзурри» сыграли вничью с «Кальяри» (2:2).

За 6 туров до конца чемпионата команда идет первой в таблице, набрав 83 очка. « », сыгравший вничью с «Сассуоло» (3:3), отстает от « » на 14 очков. На 3-м месте идет « », набравший 63 очка, на 4-м – « » с 59 очками.

Таким образом, в случае победы над «Миланом» в следующем туре «Интер» досрочно станет чемпионом Италии – отрыв возрастет до 17 очков, которые «россонери» за 5 туров уже не сумеют отыграть.

Дерби в рамках 33-го тура Серии А пройдет в следующий понедельник, 22 апреля.