«Интер» на 14 очков опережает «Милан» перед дерби. Команда Индзаги станет чемпионом при победе

Теги Интер Милан Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия Болонья Футбол

«Интер» может завоевать чемпионство в следующем туре Серии А.

Сегодня «нерадзурри» сыграли вничью с «Кальяри» (2:2).

За 6 туров до конца чемпионата команда Симоне Индзаги идет первой в таблице, набрав 83 очка. «Милан», сыгравший вничью с «Сассуоло» (3:3), отстает от «Интера» на 14 очков. На 3-м месте идет «Ювентус», набравший 63 очка, на 4-м – «Болонья» с 59 очками.

Таким образом, в случае победы над «Миланом» в следующем туре «Интер» досрочно станет чемпионом Италии – отрыв возрастет до 17 очков, которые «россонери» за 5 туров уже не сумеют отыграть.

Дерби в рамках 33-го тура Серии А пройдет в следующий понедельник, 22 апреля.

 

12 комментариев
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Наверняка хотят сделать красиво в дерби!
Удачи Интер!
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По хорошему был отскок от руки и такой мяч засчитывать нельзя было однозначно. От бедра, плеча, колена такой идеальный отскок бы никогда не случился
Forza Inter
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в дерби желаю победы миланской команде
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Ну это просто фантастический подарок футбольной судьбы. Наколдовать чемпионскую возможность на миланское дерби, это как же надо было умудриться)) да еще и на др Ильича)) какая-то мистика. Ждем с нетерпением!
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Интер можно уже поздравлять с победой. Серию А возьмет.
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Пришёл Месси и пришли победы. Браво Маэстро!
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Милан будет уставший после выезда к Роме. Интеру будет несложно
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Надо продолжить серию побед против Милана и взять вторую звезду 💙🖤
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Ответ Зубы Дзюбы
Красиво уже против Атлетико сделали
ну Милан давно клиент Индзаги, при чем тут Атлетико?
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