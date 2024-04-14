«Интер» на 14 очков опережает «Милан» перед дерби. Команда Индзаги станет чемпионом при победе
«Интер» может завоевать чемпионство в следующем туре Серии А.
Сегодня «нерадзурри» сыграли вничью с «Кальяри» (2:2).
За 6 туров до конца чемпионата команда Симоне Индзаги идет первой в таблице, набрав 83 очка. «Милан», сыгравший вничью с «Сассуоло» (3:3), отстает от «Интера» на 14 очков. На 3-м месте идет «Ювентус», набравший 63 очка, на 4-м – «Болонья» с 59 очками.
Таким образом, в случае победы над «Миланом» в следующем туре «Интер» досрочно станет чемпионом Италии – отрыв возрастет до 17 очков, которые «россонери» за 5 туров уже не сумеют отыграть.
Дерби в рамках 33-го тура Серии А пройдет в следующий понедельник, 22 апреля.
Удачи Интер!
Forza Inter