Мальдини – лучший итальянский защитник по версии FourFourTwo. Каннаваро – 2-й, Неста – 5-й

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Паоло Мальдини признан FourFourTwo лучшим защитником в истории Италии.

Экс-футболист «Милана» занял первое место в списке из 32 игроков, составленном британским журналом.

В топ-15 вошли:

1. Паоло Мальдини.

2. Фабио Каннаваро.

3. Гаэтано Ширеа.

4. Франко Барези.

5. Алессандро Неста.

6. Клаудио Джентиле.

7. Антонио Кабрини.

8. Джузеппе Бергоми.

9. Алессандро Костакурта.

10. Роберто Розато.

11. Тарчизио Бургнич.

12. Фульвио Колловати.

13. Мауро Тассотти.

14. Джачинто Факкетти.

15. Джорджо Кьеллини.

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35 комментариев
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Ответ Fulyan
я конечно понимаю, что в Италии было много великих защитников, но Кьелинни на 15 месте? серьёзно? человек 10 чемпионатов Италии взял, 2 раза в финале лч играл, 2 раза в финале евро (в одном из выиграл) и ему не нашлось места в десятке. Очередной бред от бредового 4-4-2
так объективно все эти 10 лет Италия была в полнейшем упадке, не было конкуренции вообще. пока у Интера и Милана были проблемы, все эти Ромы и Наполи с Аталантой так для галочки.

весь топ 10 защитников в любом случае сильнее будет.
+18
-3
+15
я конечно понимаю, что в Италии было много великих защитников, но Кьелинни на 15 месте? серьёзно? человек 10 чемпионатов Италии взял, 2 раза в финале лч играл, 2 раза в финале евро (в одном из выиграл) и ему не нашлось места в десятке. Очередной бред от бредового 4-4-2
+20
-13
+7
Первые девять все лучшие защитники мира. И Факкети
+4
0
+4
Ответ Сэйлор Мун
Каннаваро и Ширеа в списке выше Несты и тем более Барези? Ахаахах! Они там серьезно? ))) 1) Барези 2) Мальдини 3) Неста Ну и Тасотти и Костакурта слишком низко, в связке с Барези и Мальдини это была стена.
За Милан болеешь?
+5
-1
+4
Факкетти низковато расположился, на мой взгляд эксперта с дивана.
+3
0
+3
Верховода не хватает в топ-15. Только вместо кого - не знаю))))
+3
0
+3
Уровень итальянских защитников, это когда у тебя Кьеллини (который был бы в топ-3 любой другой страны) на 15 месте и при этом проблематично поднять его выше
+3
0
+3
Эх, какая была команда у Италии с Нестой, Канаваро, Мальдини и Костакутрой в защите, просто жесть. Прям удовольствие от их игры в обороне получал.
+2
0
+2
А где Ругани?
+2
0
+2
Хоть я и кайфанул от игры Каннаваро на чм 2006, но в целом по карьере Неста должен быть выше него.
+2
0
+2
Ответ Сэйлор Мун
Приятно видеть бомбежку глоров других клубишек от великих защитников Милана Барези, Несты, Мальдини, Тассотти и Костакурты )))
Лучшие сезоны Несты, когда он был лучшим в мире были за Лацио
+3
-2
+1
Ответ Fulyan
я конечно понимаю, что в Италии было много великих защитников, но Кьелинни на 15 месте? серьёзно? человек 10 чемпионатов Италии взял, 2 раза в финале лч играл, 2 раза в финале евро (в одном из выиграл) и ему не нашлось места в десятке. Очередной бред от бредового 4-4-2
Там в десятке сплошь чемпионы мира, потом идут серебряные призёры, вот поэтому Кьеллини (две Л, а не Н, кстати) и после них
+2
-1
+1
Ответ Fulyan
я конечно понимаю, что в Италии было много великих защитников, но Кьелинни на 15 месте? серьёзно? человек 10 чемпионатов Италии взял, 2 раза в финале лч играл, 2 раза в финале евро (в одном из выиграл) и ему не нашлось места в десятке. Очередной бред от бредового 4-4-2
Каннаваро на 2 месте вообще бред. У него была невероятная карьера и он доказал, что рост не является помехой для игры центральным защитником, но второй лучший в истории страны?
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+1
Да ну ребята! Неста 💯% лучше и Барези и Каннаваро. Не намного, но лучше.
+1
0
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Каннаваро всего пару сезонов сыграл на высочайшем уровне и его расцвет пришёлся на победу Италии на ЧМ 2006. Ширеа, Барези, Неста, Бергоми и Факетти по идее должны быть выше чем Каннаваро.
+1
0
+1
Каннаваро, который выше Несты, Барези, Бергоми, Ширеа и даже Кьеллини, бред несусветный, особенно кто помнит его игру за Реал и Интер.Алессандро величайший итальянский оборонительный защитник а его сезон 1999-2000–выдающийся индивидуальный перфоманс ЦЗ в телевизионную эру наряду с Ван Дейком 2018-2019.Чего только стоит его игра во время "обороны при Амстердаме" в полуфинале Евро-2000 когда итальянцы в меньшинстве закрыли невероятную атаку оранье и Неста был кременем той обороны.Школота уже ничего не помнит
+3
-2
+1
Факкетти 14? Куда авторам на лечение выслать?
+1
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+1
Джачинто Факкетти лучший левый защ в истории, вряд ли здесь он 14-ый.
+4
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+1
Я бы только Каннаваро со второго места опустил, даже несмотрчя на его Золотой Баллон. Не тянет против других легенд.
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Каннаваро и тем более костакурта очень высоко.
Тассотти и кьелини низко
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Ответ Сэйлор Мун
Да за Милан? А у тебя есть сомнения в проф пригодности Барези и Несты?
У него сомнения в профпригодности твоего головного мозга))
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Переоцененность Каннаваро меня просто поражает конечно. Вот что статус обладателя ЗМ (так еще и крайне сомнительного) делает.
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Ответ Fulyan
я конечно понимаю, что в Италии было много великих защитников, но Кьелинни на 15 месте? серьёзно? человек 10 чемпионатов Италии взял, 2 раза в финале лч играл, 2 раза в финале евро (в одном из выиграл) и ему не нашлось места в десятке. Очередной бред от бредового 4-4-2
Да, нет. Всё адекватно. Защитники в списке выше, сильнее его, те кто в топе просто на несколько голов. Просто наверное ты их игру не застал.
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Ответ Fulyan
я конечно понимаю, что в Италии было много великих защитников, но Кьелинни на 15 месте? серьёзно? человек 10 чемпионатов Италии взял, 2 раза в финале лч играл, 2 раза в финале евро (в одном из выиграл) и ему не нашлось места в десятке. Очередной бред от бредового 4-4-2
пошли от обратного - и кого из этого топ 10 ты хочешь убрать?
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Ответ id2kcqxbzw
Да, нет. Всё адекватно. Защитники в списке выше, сильнее его, те кто в топе просто на несколько голов. Просто наверное ты их игру не застал.
Там вообще непонятно, как сравнивать современных игроков с теми кто играл 60-х, 70-х и 80-х годах
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Ответ Fulyan
я конечно понимаю, что в Италии было много великих защитников, но Кьелинни на 15 месте? серьёзно? человек 10 чемпионатов Италии взял, 2 раза в финале лч играл, 2 раза в финале евро (в одном из выиграл) и ему не нашлось места в десятке. Очередной бред от бредового 4-4-2
Давайте внимательно посмотрим на список. Максимум 11й.
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Ответ <Inter>
Каннаваро на 2 месте вообще бред. У него была невероятная карьера и он доказал, что рост не является помехой для игры центральным защитником, но второй лучший в истории страны?
Каннаваро играл в одно время с Нестой и Мальдини и явно им уступал, а то что карьера невероятная не значит что игрок сильнее.
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