Мальдини – лучший итальянский защитник по версии FourFourTwo. Каннаваро – 2-й, Неста – 5-й
Паоло Мальдини признан FourFourTwo лучшим защитником в истории Италии.
Экс-футболист «Милана» занял первое место в списке из 32 игроков, составленном британским журналом.
В топ-15 вошли:
1. Паоло Мальдини.
2. Фабио Каннаваро.
3. Гаэтано Ширеа.
4. Франко Барези.
5. Алессандро Неста.
6. Клаудио Джентиле.
7. Антонио Кабрини.
8. Джузеппе Бергоми.
9. Алессандро Костакурта.
10. Роберто Розато.
11. Тарчизио Бургнич.
12. Фульвио Колловати.
13. Мауро Тассотти.
14. Джачинто Факкетти.
15. Джорджо Кьеллини.
весь топ 10 защитников в любом случае сильнее будет.
Тассотти и кьелини низко