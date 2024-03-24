Зидан о Беллингеме: «Потрясающий футболист, «Реалу» повезло. Надеюсь, он принесет нам много трофеев»
Зинедин Зидан высоко оценил игру Джуда Беллингема за «Реал».
Бывший футболист и тренер «Мадрида» использовал шкафчик английского хавбека во время матча легенд против «Порту» (0:1).
«От «пятерки» до «пятерки». Мы не одного возраста, но у нас один номер (смеется).
Джуд – потрясающий футболист, нам повезло иметь его в «Реале». Он очень хорош, надеюсь, Беллингем принесет нам много трофеев», – сказал Зидан в эфире клубного ТВ.
Джуд обожает Зидана. Теперь у него есть фотосет с кумиром ❤️