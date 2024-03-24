Зидан о Беллингеме: «Потрясающий футболист, «Реалу» повезло. Надеюсь, он принесет нам много трофеев»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Джуд Беллингем Футбол

Зинедин Зидан высоко оценил игру Джуда Беллингема за «Реал».

Бывший футболист и тренер «Мадрида» использовал шкафчик английского хавбека во время матча легенд против «Порту» (0:1).

«От «пятерки» до «пятерки». Мы не одного возраста, но у нас один номер (смеется).

Джуд – потрясающий футболист, нам повезло иметь его в «Реале». Он очень хорош, надеюсь, Беллингем принесет нам много трофеев», – сказал Зидан в эфире клубного ТВ.

Джуд обожает Зидана. Теперь у него есть фотосет с кумиром ❤️

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нам? Настоящий мадридист:)
+26
-2
+24
Беллингем - потенциальный преемник славы Зидана в Реале.
+10
0
+10
Ответ Павел Нечаев
Слушайте, а почему сейчас так мало активности на спортсе в плане комментов и плюсов?
Пауза на сборные - тихое время. Плюс в целом атмосфера тяжелая.
+7
-1
+6
Слушайте, а почему сейчас так мало активности на спортсе в плане комментов и плюсов?
+4
0
+4
Ответ Роман
Так недавно выставочный матч был. Зидан за Реал играл. В целом предан Мадриду.
Его нет в структуре клуба уже 2-3 года если не ошибаюсь, а он до сих пор считает себя мадридистом... Респект!)))
+4
0
+4
Ответ songbilong
Нам? Настоящий мадридист:)
Так недавно выставочный матч был. Зидан за Реал играл. В целом предан Мадриду.
+9
-6
+3
Ответ Дед Базай
Комментарий скрыт
Говоря о продажных судьях - вспоминают Эвребе, Айтекина и Негрейру)
+4
-1
+3
" Нам повезло иметь его в "Реале" "- видимо, Зизу на тренерском мостике Реала мы еще увидим
+1
-1
0
кому нам ?
0
0
0
Ответ Футбол_это_жизнь
Всех ботов отправили на другие ресурсы, АП дал указание
Если это не какой-то странный сарказм , то вам нужно в дурку. АП дал указания 🤡
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий