Зидан о Беллингеме: «Потрясающий футболист, «Реалу» повезло. Надеюсь, он принесет нам много трофеев»

Зинедин Зидан высоко оценил игру Джуда Беллингема за «Реал».

Бывший футболист и тренер « » использовал шкафчик английского хавбека во время матча легенд против «Порту» (0:1).

«От «пятерки» до «пятерки». Мы не одного возраста, но у нас один номер (смеется).

Джуд – потрясающий футболист, нам повезло иметь его в «Реале». Он очень хорош, надеюсь, принесет нам много трофеев», – сказал Зидан в эфире клубного ТВ.

Джуд обожает Зидана. Теперь у него есть фотосет с кумиром ❤️