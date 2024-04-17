Невин о Палмере: «Был ли де Брюйне так же хорош, забивал по 20 голов в АПЛ в его возрасте? Не говорю, что он станет лучше Кевина, но у него есть все»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Пэт Невин Кевин де Брюйне Коул Палмер Футбол

Пэт Невин высоко оценил успехи и игру Коула Палмера за «Челси» в АПЛ.

«Я не удивлен, что Коул Палмер так хорош, меня поражает, что он стал настолько хорош так быстро. Когда он был в «Манчестер Сити», я освещал несколько его первых матчей и, помню, был сам почти шокирован, сказав, что этот парень может стать новым Кевином де Брюйне.

Если взглянуть на него с технической точки зрения как на игрока, у него есть все. Я думал, что «Челси» сорвал крупнейший банк, заполучив его. Но я не думал, что он станет настолько хорош так быстро.

Если вспомнить Кевина де Брюйне, когда он был в возрасте Коула Палмера, был ли он так же хорош? Был ли он на высшем уровне в Премьер-лиге, забивая по 20 голов? Я не говорю, что он станет лучше, чем Кевин де Брюйне, но у него есть все, что нужно, чтобы стать одним из лучших в своем деле.

Мы не знаем, продолжит ли он карьеру в «Челси», но сейчас это идеальное место для него. Некоторые люди ломаются под таким давлением, а некоторые просто расцветают – он как раз из последних», – сказал экс-игрок «Челси».

21-летний полузащитник четырежды забил «Эвертону» в 33-м туре АПЛ.

Всего у лучшего бомбардира «синих» 25 голов и 13 результативных передач в 41 матче этого сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев
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Кевин всю карьеру в первую очередь отличался своим передачами. У Палмера пока не видно паса на уровне Де Брюйне
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Говоря по справедливости, Де Брюйне в возрасте Палмера был чуть ли не главной молодой звездой Бундеслиги, одним из лучших ассистентов.
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Ответ <Inter>
Кевин всю карьеру в первую очередь отличался своим передачами. У Палмера пока не видно паса на уровне Де Брюйне
Игра в пас КДБ - вообще отдельный вид футбола. Я за четверть века, что смотрю футбол, таких исполнителей больше не видел. Как он отдает стелящиеся над газоном точнейшие передачи на 40-60 метров вообще не понимаю. Не понимаю даже техники их исполнения. Вот как заставить мяч еле-еле касаться травы, и даже не катиться, а лететь на бреющем полете?
+19
-3
+16
Палмер играет по другому, да и КДБ сильно разноплановый, сравнивать тяжело и в принципе не стоит.
+10
0
+10
Ответ Artuom Batishev
10 + 21 у КДБ в этом возрасте было (в лиге). Причём без пенальти, в отличии от Палмера.
В пивной лиге? =D
+14
-9
+5
Ответ Artuom Batishev
10 + 21 у КДБ в этом возрасте было (в лиге). Причём без пенальти, в отличии от Палмера.
в каком году в какой лиге?
+6
-1
+5
Ну это реально ненормально когда чел в таком возрасте в кризисном клубе сразу забивает 20 голов сходу. Просто пожелаем ему удачи, чтоб так же продолжал без травм.
+3
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Странно, что Пеп не пригляделся к этому игроку. Все было видно еще по юношеской сборной.
+2
0
+2
Палмер это что-то среднее между КДБ и Марезом.
+3
-1
+2
Ответ Artuom Batishev
10 + 21 у КДБ в этом возрасте было (в лиге). Причём без пенальти, в отличии от Палмера.
Аха-ха, насмешил)
+2
0
+2
Ответ Artuom Batishev
10 + 21 у КДБ в этом возрасте было (в лиге). Причём без пенальти, в отличии от Палмера.
Что за бред
+2
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+1
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Оба в раннем возрасте тащили и были лидерами в середняках: что КДБ в Вольфсбурге, что Палмер в Челси.
середняк сегодня пятерку по классике получит на Альянц Арене.
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Ответ Alar
Комментарий удален пользователем
Читать научись. Это не Нейвилл. И даже не Гари Невилл, которого ты имел ввиду похоже.
Это Пэт Невин – чел о котором большинство даже не слышало, не говоря уж про какой-то фирменный стиль.
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Ответ Озил, озю и буду озить
Сравнил кислое с длинным... Де Брейне - это редкий тип футболиста, который выигрывает матчи мозгом, а не ногами. При явной нехватке скорости и технических данных Кевин делает разницу молниеносными решениями. Видит то, чего не видно даже на виде сверху. Таких единицы в каждом поколении. Таких, как Палмер, пруд пруди
Де Брюйне еще на ногах крепко держится, хрен сдвинешь)
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Ответ Александр Витюк
В пивной лиге? =D
Пусть так, но и играл он в середняке.
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Пока рано сравнивать, но здесь и сейчас этот точно ответка за переход КдБ в Сити. Да, через Бундес, но изначально рыжий был синим))
Просто истории очень похожи - оба ушли, потому что хотели ИГРАТЬ в старте.
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Палмер пришёл в непонятную команду, которую только он и тащит + много пенальти. Это не де Брюне, это точь-в-точь Бруну Фернандеш.
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Комментарий удален пользователем
Начинается, Господи.

Бриты опять думают, что в остальном мире футбол - какой-то иной вид спорта, и если ты топ не в АПЛ, то ты не топ.
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Да ну, не просматривается в действиях Палмера молодой Де Брюйне! Совершенно разные игроки.
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