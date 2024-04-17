Невин о Палмере: «Был ли де Брюйне так же хорош, забивал по 20 голов в АПЛ в его возрасте? Не говорю, что он станет лучше Кевина, но у него есть все»

Пэт Невин высоко оценил успехи и игру Коула Палмера за «Челси» в АПЛ.

«Я не удивлен, что так хорош, меня поражает, что он стал настолько хорош так быстро. Когда он был в « », я освещал несколько его первых матчей и, помню, был сам почти шокирован, сказав, что этот парень может стать новым де Брюйне.

Если взглянуть на него с технической точки зрения как на игрока, у него есть все. Я думал, что «Челси» сорвал крупнейший банк, заполучив его. Но я не думал, что он станет настолько хорош так быстро.

Если вспомнить Кевина де Брюйне, когда он был в возрасте Коула Палмера, был ли он так же хорош? Был ли он на высшем уровне в Премьер-лиге, забивая по 20 голов? Я не говорю, что он станет лучше, чем Кевин де Брюйне, но у него есть все, что нужно, чтобы стать одним из лучших в своем деле.

Мы не знаем, продолжит ли он карьеру в «Челси», но сейчас это идеальное место для него. Некоторые люди ломаются под таким давлением, а некоторые просто расцветают – он как раз из последних», – сказал экс-игрок « ».

21-летний полузащитник четырежды забил «Эвертону» в 33-м туре .

Всего у лучшего бомбардира «синих» 25 голов и 13 результативных передач в 41 матче этого сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.