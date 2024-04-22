Онана о финале Кубка с «Ман Сити»: «МЮ» – самый большой клуб страны по-прежнему. Мы должны побеждать всегда»
Андре Онана высказался о выходе «МЮ» в финал Кубка Англии.
Вчера манчестерский клуб вышел в финал турнира, обыграв «Ковентри» (3:3, пенальти – 4:2). Во втором тайме манкунианцы пропустили три мяча, ведя в счете 3:0.
«Мы – «Манчестер Юнайтед», по-прежнему самый большой клуб страны. Мы должны побеждать всегда.
Мы чувствуем себя хорошо, счастливы выйти в финал. Мы вернемся сюда, чтобы победить.
Самое главное – это победа. Мы в финале, вот что важно», – заявил голкипер манкунианцев.
В финале «МЮ» сыграет с «Ман Сити» 25 мая на стадионе «Уэмбли». Год назад «горожане» выиграли у «Юнайтед» в финале со счетом 2:1.
0:3 ➡️ 3:3. Безумие, «МЮ» едва не отлетел от команды Чемпионшипа в полуфинале Кубка Англии!
Только у МЮ и Карреры то не было!
- ЗМ
- ЗБ
- ЛЧ
- 3АПЛ подряд
- МВП Англии 2 года подряд.
МЮ после ухода Роналду за 15+ лет -
- 2 АПЛ,
- подписание тен хага
- финал кубка Англии :(((((
Роналду и есть МЮ. Без него это обычная дыра уровня Лидса.