Онана о финале Кубка с «Ман Сити»: «МЮ» – самый большой клуб страны по-прежнему. Мы должны побеждать всегда»

Андре Онана высказался о выходе «МЮ» в финал Кубка Англии.

Вчера манчестерский клуб вышел в финал турнира, обыграв « » (3:3, пенальти – 4:2). Во втором тайме манкунианцы пропустили три мяча, ведя в счете 3:0.

«Мы – « », по-прежнему самый большой клуб страны. Мы должны побеждать всегда.

Мы чувствуем себя хорошо, счастливы выйти в финал. Мы вернемся сюда, чтобы победить.

Самое главное – это победа. Мы в финале, вот что важно», – заявил голкипер манкунианцев.

В финале «МЮ» сыграет с « » 25 мая на стадионе «Уэмбли». Год назад «горожане» выиграли у «Юнайтед» в финале со счетом 2:1.

0:3 ➡️ 3:3. Безумие, «МЮ» едва не отлетел от команды Чемпионшипа в полуфинале Кубка Англии!