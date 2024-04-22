Онана о финале Кубка с «Ман Сити»: «МЮ» – самый большой клуб страны по-прежнему. Мы должны побеждать всегда»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри чемпионшип Андре Онана Футбол

Андре Онана высказался о выходе «МЮ» в финал Кубка Англии.

Вчера манчестерский клуб вышел в финал турнира, обыграв «Ковентри» (3:3, пенальти – 4:2). Во втором тайме манкунианцы пропустили три мяча, ведя в счете 3:0.

«Мы – «Манчестер Юнайтед», по-прежнему самый большой клуб страны. Мы должны побеждать всегда.

Мы чувствуем себя хорошо, счастливы выйти в финал. Мы вернемся сюда, чтобы победить.

Самое главное – это победа. Мы в финале, вот что важно», – заявил голкипер манкунианцев.

В финале «МЮ» сыграет с «Ман Сити» 25 мая на стадионе «Уэмбли». Год назад «горожане» выиграли у «Юнайтед» в финале со счетом 2:1.

0:3 ➡️ 3:3. Безумие, «МЮ» едва не отлетел от команды Чемпионшипа в полуфинале Кубка Англии!

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25 комментариев
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Ковентри еле прошли, что будет с Сити?
+17
-1
+16
🤣🤣🤣
+12
-1
+11
В слове "странный" сделал 2 ошибки.
+11
-1
+10
Порой кажется, что МЮ, "Барселона" и "Спартак" – клубы-побратимы.
+2
0
+2
Ответ Bartez1986
Какой там суп разливают на базе в Манчестере?
Borsch?
+2
0
+2
Ответ Большое сердце Неймара
Ну-ну. Продолжай. После игры с горожанами только не теряйся. Да в принципе, не исключено,что и в игре пропадёт
Ну в игре он ни как не пропадет, он наоборот будет на первых ролях. Другое дело в в отрицательном или положительном статусе.
+1
0
+1
Вся надежда на гол в контратаке и автобус в стиле Реала
+2
-1
+1
Какой там суп разливают на базе в Манчестере?
+1
0
+1
Ну-ну. Продолжай. После игры с горожанами только не теряйся. Да в принципе, не исключено,что и в игре пропадёт
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Самый большой шапито
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Самый большой клуб с какой точки зрения ? Надо уточнять Онане .
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Победы Сити в кубке. В АПЛ - Арсеналу. В лиге чемпионов - Баварии
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Ну типа как Спартак в РПЛ, 16 лет до Карреры, уже скоро 10 лет как после Карреры, а все в каких то масштабах живут...
Только у МЮ и Карреры то не было!
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Это финал, а в финале может быть что угодно. Главное, чтобы ЦЗ восстановились, Каземиро в центре обороны это крах.
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Роналду за 6 лет в МЮ :
- ЗМ
- ЗБ
- ЛЧ
- 3АПЛ подряд
- МВП Англии 2 года подряд.

МЮ после ухода Роналду за 15+ лет -
- 2 АПЛ,
- подписание тен хага
- финал кубка Англии :(((((

Роналду и есть МЮ. Без него это обычная дыра уровня Лидса.
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Ответ onegin2007
Ковентри еле прошли, что будет с Сити?
Полагаю, что Антони выпустят вначале и поэтому голов Юнайтед зрители не увидят 🤣🤣🤣
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Ответ ARAMIS777
Надеюсь, в финале Онана не начудит.
Он и в матче с Ковентри не чудил ни разу .
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Ответ Lavinka
Он и в матче с Ковентри не чудил ни разу .
Игру не смотрел,не знаю. Но то,что за ним это водится факт.
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Ответ Lavinka
Он и в матче с Ковентри не чудил ни разу .
Угу, смотрю, приучил всех голы в ближний воспринимать, как должное.
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Ответ Nickolay Lyskov
Угу, смотрю, приучил всех голы в ближний воспринимать, как должное.
Вы про первый гол ? Серьёзно ? Симс без опёки расстреливает ворота чуть ли не из вратарской но виноват Онана ?
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Ответ Lavinka
Вы про первый гол ? Серьёзно ? Симс без опёки расстреливает ворота чуть ли не из вратарской но виноват Онана ?
Значит, когда бьют в Онану - это его потрясающее умение выбирать позицию. Как гол в ближний - куда это умение пропадает? А в прошлой игре с Борнмутом что, опять не виноват? Примерно то же расстояние, только с другого фланга, и опять в ближний. И таких голов с десяток в сезоне. Так он умеет позицию выбирать, или нет? Все, что ему залетает - у его персофанов чья угодно вина, только не Андре, любой отбитый удар, нанесенный прямо в него - вершина вратарского мастерства.
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