Рой Кин: «Ковентри» выглядел как команда АПЛ, а «МЮ» – как команда Чемпионшипа»
Рой Кин сравнил «Ковентри» и «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии, победив «Ковентри» из Чемпионшипа. Ведя со счетом 3:0 к 71-й минуте, манкунианцы пропустили три мяча, игра перешла в дополнительное время, где ни одна из команд не забила.
В серии пенальти победу одержал «МЮ» – 4:2.
«Ковентри» выглядел как команда Премьер-лиги, а «Манчестер Юнайтед» – как команда Чемпионшипа», – заявил бывший игрок «МЮ» Рой Кин после матча.
«МЮ» 5 матчей не побеждает в игровое время. Одолели только «Ковентри» по пенальти
А вот как Ковентри выходил в контры понравилось.. Солидный уровень. Так что Кин прав..