Рой Кин: «Ковентри» выглядел как команда АПЛ, а «МЮ» – как команда Чемпионшипа»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри чемпионшип Футбол

Рой Кин сравнил «Ковентри» и «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии, победив «Ковентри» из Чемпионшипа. Ведя со счетом 3:0 к 71-й минуте, манкунианцы пропустили три мяча, игра перешла в дополнительное время, где ни одна из команд не забила.

В серии пенальти победу одержал «МЮ» – 4:2.

«Ковентри» выглядел как команда Премьер-лиги, а «Манчестер Юнайтед» – как команда Чемпионшипа», – заявил бывший игрок «МЮ» Рой Кин после матча.

«МЮ» 5 матчей не побеждает в игровое время. Одолели только «Ковентри» по пенальти

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23 комментария
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Ответ Franc.uz
Почему Хейлунд праздновал последний забитый пенальти в одиночку?
Да потому что все понимали что играли как г и чуть не вилетели от Ковентри.
+36
-1
+35
Надо уже вводить премию "Отскок года"
+27
-3
+24
Почему Хейлунд праздновал последний забитый пенальти в одиночку?
+24
-3
+21
Ковентри показал зажравшимся пижонам что такое желание победить
+19
-2
+17
Ответ Franc.uz
Почему Хейлунд праздновал последний забитый пенальти в одиночку?
Остальные понимали, что за такую победу их явно не похвалят...
+12
0
+12
МЮ весь сезон играет как команда чемпионшип
+16
-5
+11
Включил игру уже на допах.. То как играл МЮ - это 8Б на районных соревнованиях, когда учитель физкультуры по требованию РОНО тупо по комплекции надёргал состав. Профессионализма ноль..

А вот как Ковентри выходил в контры понравилось.. Солидный уровень. Так что Кин прав..
+9
-2
+7
Ответ Андрей Тишкович
Ковентри показал зажравшимся пижонам что такое желание победить
Ковентри опозорился! Проиграли МЮ, будучи фаворитами! Нужно наказать их игроков и тренерский штаб за пижонство!
+8
-2
+6
Ну скажем так, последний отрезок матча да. А первые минут 60 Ковентри как раз выглядел, как днище шипа. А МЮ спокойно вёл игру к победе. И вдруг опять провал в МЮ, что правда ни капельки не удивляет.)
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0
+3
Ответ Lavinka
Респект ей если она умудряется обыгрывать так Виллу и Ливерпуль .
ну и что что обыгрывают, игры то совсем нету. больно смотреть на их игру. команды нет. они незнают что делать с мячом
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А ЭТХ выглядел, как обритый Мостовой
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А что тут удивительного? У Ковентри даже голов больше забито за сезон, чем у МЮ.
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Не играл ковентри как команда АПЛ, и МЮ тоже.
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0
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Ответ porosenochek
Надо уже вводить премию "Отскок года"
Минимум половину номинантов(если не все) будут составлять перфомансы МЮ и Хага.
+4
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ни за кого не болел. смотрел только доп таймы. в общем ковентри красавчики, что играли только в атаку. и у них было 2 момента, где если бы не жадность их игрока, он мог бы выводить 1на1 почти в упор
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МЮ так выглядит все время после ухода Фергюсона
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Жаль Рой не играет в этой команде! Надо просто разрешить ему делать то что он умеет лучше всего! Бруно - первым бы сбежал!
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Это результат покупки клуба Глейзерами, которые пустились во все тяжкие и всë развалили после ухода в отставку Алекса Фергюсона.
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Ответ Rocco777
ну и что что обыгрывают, игры то совсем нету. больно смотреть на их игру. команды нет. они незнают что делать с мячом
Игры то совсем нету но как то обыгрывают - респект таким клубам !
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Ответ igls54
А ЭТХ выглядел, как обритый Мостовой
Волосы от стыда выпали)
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Ответ Евгений Сидоров
Минимум половину номинантов(если не все) будут составлять перфомансы МЮ и Хага.
Короли по отскокам это Реал.
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