Рой Кин: «Ковентри» выглядел как команда АПЛ, а «МЮ» – как команда Чемпионшипа»

Рой Кин сравнил «Ковентри» и «Манчестер Юнайтед».

« » вышел в финал Кубка Англии, победив «Ковентри» из Чемпионшипа. Ведя со счетом 3:0 к 71-й минуте, манкунианцы пропустили три мяча, игра перешла в дополнительное время, где ни одна из команд не забила.

В серии пенальти победу одержал «МЮ» – 4:2.

«Ковентри» выглядел как команда Премьер-лиги, а « » – как команда Чемпионшипа», – заявил бывший игрок «МЮ» Рой Кин после матча.

«МЮ» 5 матчей не побеждает в игровое время. Одолели только «Ковентри» по пенальти