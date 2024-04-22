Онана получил желтую в серии пенальти с «Ковентри» – вторую за матч. Вратаря «МЮ» не удалили, так как 1-я карточка уже не учитывалась
Андре Онана не будет дисквалифицирован на финал Кубка Англии с «Ман Сити».
Вратарь «Манчестер Юнайтед» получил две желтые карточки в матче 1/2 финала с «Ковентри» (3:3, 4:2 по пен.).
При этом второе предупреждение он заработал во время серии пенальти – за неспортивное поведение. Онана наказали за то, что перед решающим ударом «Ковентри» он подошел к Бену Шифу и что-то ему высказал. В итоге хавбек пробил выше перекладины.
Вместе с тем карточки, показанные в основное время матча, во время серии 11-метровых не учитываются, как это было в недавнем случае с Эмилиано Мартинесом, поэтому Онана сможет принять участие в финальной игре с «Ман Сити».