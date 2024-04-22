Онана получил желтую в серии пенальти с «Ковентри» – вторую за матч. Вратаря «МЮ» не удалили, так как 1-я карточка уже не учитывалась

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Кубок Англии судьи Ковентри Андре Онана Бен Шиф Футбол

Андре Онана не будет дисквалифицирован на финал Кубка Англии с «Ман Сити».

Вратарь «Манчестер Юнайтед» получил две желтые карточки в матче 1/2 финала с «Ковентри» (3:3, 4:2 по пен.).

При этом второе предупреждение он заработал во время серии пенальти – за неспортивное поведение. Онана наказали за то, что перед решающим ударом «Ковентри» он подошел к Бену Шифу и что-то ему высказал. В итоге хавбек пробил выше перекладины. 

Вместе с тем карточки, показанные в основное время матча, во время серии 11-метровых не учитываются, как это было в недавнем случае с Эмилиано Мартинесом, поэтому Онана сможет принять участие в финальной игре с «Ман Сити».

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10 комментариев
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С одной стороны, это часть шоу, конечно. Но... Мне как-то больше импонируют по-настоящему человеческие поступки. Как, например, когда во время забега лидер не понял, где находится финиш, и остановился, приняв рекламные вывески за финишный створ. А бегущий вторым спортсмен указал ему на ошибку и направил к финишу, дав выиграть забег. В интервью серебряный призер заявил, что ему было бы стыдно перед своей мамой, если бы он выиграл, просто пробежав мимо.
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Это становится флешмобом у судей
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Да спортс, знаем мы про это правило, мы же спецы в футболе! (На самом деле, Узнал три дня назад, после случая с Мартинесом) 😎
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Не списал, а вдохновился))
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Бредовое правило...
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Комментарий удален модератором
Будь вместо Бен Шифа - Билл Шифр, то Онана так легко бы не отделался
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Вообще, странноватое правило. Игра одна, результат один, а «турниры» разные.
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Ответ Roman Araslanov
Комментарий удален модератором
Так ведь и за тоже самое получил. И ведь сработало, игрок Ковентри промахнулся
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Ответ Maasd4m
Считаю, что надо удалять вратарей за подобное поведение. Никаких желтых, сразу на выход. Надоели уже клоунаду устраивать.
у них других шансов мало спасти ворота при пенальти. ворота огромные, вратари мелкие)
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