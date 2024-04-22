Магуайр о матче с «Ковентри»: «МЮ» полностью контролировал игру – и вдруг счет стал 3:2. Последние 30 минут были непозволительными для этого клуба, мы не проявили достаточной ответственности»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Ковентри чемпионшип Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр высказался о выходе в финал Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ковентри» в основное и дополнительное время в полуфинале Кубка Англии (3:3) и прошел команду из Чемпионшипа в серии пенальти (4:2). При этом в основное время «Юнайтед» упустил преимущество в три мяча.

«Сейчас мы не чувствуем себя великолепно. Может быть, мы проснемся завтра утром и поймем, что участвуем в очередном кубковом финале – третьем за два года.

Этот клуб требует выигрывать большие трофеи и участвовать в больших финалах, чего мы с нетерпением ждем. Это была очень, очень, очень странная игра.

Мы полностью контролировали игру, и ни с того ни с сего счет стал 3:2. Мы слишком легко позволили им вернуться. Первые 60 минут мы играли хорошо. Но последние 30 минут были непозволительными для этого клуба.

Игра за «Юнайтед» накладывает огромную ответственность, и вся команда, включая меня, должны взглянуть на себя, потому что в последние 30 минут мы не проявили достаточной ответственности, и это было крайне разочаровывающе», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр.

Антони повернулся к фанатам «Ковентри» и прижал ладони к ушам, празднуя победу «МЮ» по пенальти

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8 комментариев
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Сколько раз уже вам надо посмотреть на себя?
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Выход в финал с ароматом коричневого цвета...
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Антиферги-тайм.
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"Мы полностью контролировали игру, и ни с того ни с сего счет стал 3:2" - в смысле? МЮ в этом сезоне показывает, что "ни с того, ни с сего" происходит с вероятностью гораздо выше 50%. Есть ощущение, что прям специально наигрывается это на тренировках, как преимущество в 2-3 мяча успеть слить в самой концовке матча.
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Ментально очень слаб МЮ,дать вернуться в игру с 0:3 это надо постараться
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Не в первый раз бросаете играть ведя в счёте и тут же получаете .
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су... где концентрация!! Тен Хагу в клубе не место как и некоторым футболистам. Нет лидера в раздевалке типо Кантона или Видича!
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Одного приза МЮ точно заслуживает. Это приз Самой Веселой команды АПЛ. Скучать ребята не дают!
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