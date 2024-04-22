Магуайр о матче с «Ковентри»: «МЮ» полностью контролировал игру – и вдруг счет стал 3:2. Последние 30 минут были непозволительными для этого клуба, мы не проявили достаточной ответственности»

Харри Магуайр высказался о выходе в финал Кубка Англии.

« » сыграл вничью с «Ковентри» в основное и дополнительное время в полуфинале Кубка Англии (3:3) и прошел команду из Чемпионшипа в серии пенальти (4:2). При этом в основное время «Юнайтед» упустил преимущество в три мяча.

«Сейчас мы не чувствуем себя великолепно. Может быть, мы проснемся завтра утром и поймем, что участвуем в очередном кубковом финале – третьем за два года.

Этот клуб требует выигрывать большие трофеи и участвовать в больших финалах, чего мы с нетерпением ждем. Это была очень, очень, очень странная игра.

Мы полностью контролировали игру, и ни с того ни с сего счет стал 3:2. Мы слишком легко позволили им вернуться. Первые 60 минут мы играли хорошо. Но последние 30 минут были непозволительными для этого клуба.

Игра за «Юнайтед» накладывает огромную ответственность, и вся команда, включая меня, должны взглянуть на себя, потому что в последние 30 минут мы не проявили достаточной ответственности, и это было крайне разочаровывающе», – сказал защитник « » .

Антони повернулся к фанатам «Ковентри» и прижал ладони к ушам, празднуя победу «МЮ» по пенальти