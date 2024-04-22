Экс-арбитр Фернандес о пенальти в ворота «Барсы»: «Васкес специально искал контакт с ногой Кубарси. Неправильное решение, ВАР не смог вмешаться»
Экс-судья Павел Фернандес оценил пенальти в ворота «Барсы» в рамках классико.
Вчера «Реал» одержал победу над «Барселоной» (3:2) в матче 32-го тура Ла Лиги.
На 18-й минуте встречи после фола Пау Кубарси на Лукасе Васкесе главный арбитр Сесар Сото Градо назначил в ворота каталонцев пенальти, реализованный Винисиусом.
«Лукас ищет контакт с Кубарси. Центральный защитник ставит ногу на землю, а игрок «Мадрида» оставляет ногу сзади, чтобы спровоцировать пенальти.
Когда есть контакт, ВАР сложно вмешаться. Неправильно назначенный пенальти», – сказал Фернандес.
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport
Это Реал!
Задним числом то смысл подгорать...
И такой подкат, если мягко сказать - не самый классический. Может быть Васкес и мог перескочить, а может и нет.
Левую ногу Кубарси ему как раз 100% задел, в этом и фол. А вот правой чуть изобразил, но фола не отменяет
Тогда вообще можно шлагбаумы/сенокос в каждой атаке выдавать, и винить соперника))
Причём пенок аналогичных на каталонцах было, тот же Рафинья и Лева не раз подставлялись, местные каталунцы не возражаи, как и когда пенку дали после того, как Гюндоган от мизинца улетел на метр))