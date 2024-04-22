Экс-арбитр Фернандес о пенальти в ворота «Барсы»: «Васкес специально искал контакт с ногой Кубарси. Неправильное решение, ВАР не смог вмешаться»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Лукас Васкес Сесар Сото Градо видеоповторы Пау Кубарси Павел Фернандес Футбол

Экс-судья Павел Фернандес оценил пенальти в ворота «Барсы» в рамках классико.

Вчера «Реал» одержал победу над «Барселоной» (3:2) в матче 32-го тура Ла Лиги.

На 18-й минуте встречи после фола Пау Кубарси на Лукасе Васкесе главный арбитр Сесар Сото Градо назначил в ворота каталонцев пенальти, реализованный Винисиусом.

«Лукас ищет контакт с Кубарси. Центральный защитник ставит ногу на землю, а игрок «Мадрида» оставляет ногу сзади, чтобы спровоцировать пенальти.

Когда есть контакт, ВАР сложно вмешаться. Неправильно назначенный пенальти», – сказал Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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76 комментариев
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Интересно, а для чего защитник выставлял шлагбаум в виде ноги? Чтобы что?
+73
-21
+52
Неправильное решение, Васкес заставил Кубарси вытянуть ногу, чтоб споткнуться об нее, бедная Барса, опять засудили...
+66
-21
+45
Ответ Игорь Новиков
Интересно, а для чего защитник выставлял шлагбаум в виде ноги? Чтобы что?
чтобы Лукас смог убрать ногу на скорости, переступить. это же так просто 🤣
+35
-7
+28
Очередной сын Негрейры решил поддержать свой бывший клуб)
+34
-12
+22
Ответ раскаявшийся жиробас
Неправильное решение, Васкес заставил Кубарси вытянуть ногу, чтоб споткнуться об нее, бедная Барса, опять засудили...
сначала судья заставил Араухо сбить Бапколя во вторник, а потом и Кубарси сбить Васкеса, только игроки Барсы никогда ни в чем не виноваты
+26
-8
+18
Все экс арбитры топят за Барселону , с чего бы это ?
+24
-7
+17
Ответ Игорь Новиков
Интересно, а для чего защитник выставлял шлагбаум в виде ноги? Чтобы что?
Чтобы дотянуться до мяча, но это не значит, что вместе с этим идёт обязательный снос игрока. Вы повтор видели или нет? Один вопрос: это Кубарси его повалил или Васкес сам нашёл ноги первого?
+22
-11
+11
В этом моменте не о чем спорить: Кубарси продолжал движение ногой, Васкес искал контакт и нашёл, всё в рамках правил. Пенальти железный.
+10
-2
+8
Кубарси глупо вытянул ногу а Васкес этим воспользовалься и за эту ногу зацепился. Доказать что он это делал умышленно невозможно. Контакт был? Был. А потому пенальти здесь как бы без вопросов. А осталное на совести игроков.
+8
-2
+6
Васкес заметно оставил правую ногу вправо, чтобы зацепить ногу защитника, которую левой ногой он уже преодолел. Чистейший нырок. На одном из замедленных планов к тому же видно, что Васкес открыл рот с криком ещё до касания.
Это Реал!
+28
-22
+6
Ответ Подкат Мальдини
Все экс арбитры топят за Барселону , с чего бы это ?
ДНК
+6
0
+6
Ответ 88x22
Васкес заметно оставил правую ногу вправо, чтобы зацепить ногу защитника, которую левой ногой он уже преодолел. Чистейший нырок. На одном из замедленных планов к тому же видно, что Васкес открыл рот с криком ещё до касания. Это Реал!
Нырок - это падение без контакта. Можно интерпретировать момент так, что Васкес сам зацепился за ногу, да, но никакого нырка здесь не было. Именно поэтому ВАР не мог изменить это решение.
+4
0
+4
Ответ Edwin_Hubble
Чтобы дотянуться до мяча, но это не значит, что вместе с этим идёт обязательный снос игрока. Вы повтор видели или нет? Один вопрос: это Кубарси его повалил или Васкес сам нашёл ноги первого?
Не имеет значения, кто кого нашёл. Было движение ногой Кубарси, как шлагбаум для Васкеса. Пенальти в 100% случаев.
+4
-1
+3
Я бы не поставил. Хотя вероятно там 50 на 50, потому что если бы Васкез стал перепрыгивать настолько выставленную ногу , то точно потерял бы мяч , а так врезавшись в нее получил пенальти
+3
0
+3
Ответ los merengues
Кубарси сбил васкеса, выставив ногу. Лукас не обязан перепрыгивать эти шлагбаумы.
когда сака попал по ноге Нойера вы говорили по другому)
+4
-2
+2
На замедленном повторе было заметно, как Васкес специально отвел ногу чтобы зацепиться. По канонам КриРо сработано.
Задним числом то смысл подгорать...
+5
-3
+2
Васкес ведь эту вытянутую ногу с середины поля увидел. И бежал и бежал на этот контакт
+3
-1
+2
Забавно, когда Сака цепляется за Нойера, он симулянт и ныряльщик, а Васкесу дают пенальти. П-последовательность
+3
-1
+2
В динамике непростой момент. На замедленном видно, что он цепляется вообще за бедро, а это довольно далеко от земли - так просто не перепрыгнешь.
И такой подкат, если мягко сказать - не самый классический. Может быть Васкес и мог перескочить, а может и нет.
+2
0
+2
выставлять так ногу это пижонство, тем более в своей штрафной. ни пике, ни пуйоль так бы никогда не сделали.
+3
-1
+2
Ответ cukken
База. Нога Кубарси была в одном положении… а Васкез сам искал контакт и не смог ногу поднять на 15 см… смех да и только, как весь вчерашний матч.
Весь этот сезон. Я за испанским футболом слежу очень давно и не помню что бы так нагло кабинеты тащили один клуб, Перес хорошо поработал, после прошлогоднего чемпионства Барсы.
+1
0
+1
Ответ 88x22
Васкес заметно оставил правую ногу вправо, чтобы зацепить ногу защитника, которую левой ногой он уже преодолел. Чистейший нырок. На одном из замедленных планов к тому же видно, что Васкес открыл рот с криком ещё до касания. Это Реал!
Лол
Левую ногу Кубарси ему как раз 100% задел, в этом и фол. А вот правой чуть изобразил, но фола не отменяет
Тогда вообще можно шлагбаумы/сенокос в каждой атаке выдавать, и винить соперника))
Причём пенок аналогичных на каталонцах было, тот же Рафинья и Лева не раз подставлялись, местные каталунцы не возражаи, как и когда пенку дали после того, как Гюндоган от мизинца улетел на метр))
+1
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+1
Спортс по классике.Каждый бжик этих клоунов выкладывают
+1
0
+1
Ахахах кубарсик выставляет полутора-метровый шлагбаум в своей штрафной, который Васкес "обязан" был резко перепрыгивать, как в беге с препятствиями. Маразм крепчал))) Пенальти чистейший
+2
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+1
На трезвую голову такой бред точно не придумать.
+3
-2
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Ну понятно, что Васкес мог и не падать, но это же футбол, здесь 90% игроков всегда ищут повод для пенальти, по-моему к этому уже привыкнуть.
+2
-1
+1
При Негрейре такой фигни не было. Но были два года без пенальти в ворота Барсы)
+3
-2
+1
Игорь Новиков сказал, что пенальти было, хватит дурить народ. Васкес не обязан был поднимать ногу выше 5 см от газона. Куда ему там было деться?
+2
-1
+1
Экс-арбитр Фернандес о пенальти в ворота «Барсы»: «Васкес специально родился с двумя ногами»
+2
-1
+1
Рад, что этот отпрыск негрейры больше не судит
+2
-1
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