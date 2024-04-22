Экс-арбитр Фернандес о пенальти в ворота «Барсы»: «Васкес специально искал контакт с ногой Кубарси. Неправильное решение, ВАР не смог вмешаться»

Экс-судья Павел Фернандес оценил пенальти в ворота «Барсы» в рамках классико.

Вчера « » одержал победу над «Барселоной» (3:2) в матче 32-го тура .

На 18-й минуте встречи после фола на главный арбитр назначил в ворота каталонцев пенальти, реализованный Винисиусом.

«Лукас ищет контакт с Кубарси. Центральный защитник ставит ногу на землю, а игрок «Мадрида» оставляет ногу сзади, чтобы спровоцировать пенальти.

Когда есть контакт, ВАР сложно вмешаться. Неправильно назначенный пенальти», – сказал Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport