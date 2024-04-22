Семак о матче с «Рубином»: «Непросто готовиться в таком графике – будет недовосстановление, мало времени на разбор соперника. «Зенит» ждет тяжелый матч, но других и не бывает»

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Рубином».

В среду «Зенит» сыграет с « » в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ. Вчера сине-бело-голубые обыграли « » (1:0).

– Сергей Богданович, матч против «Оренбурга» состоялся в воскресенье, встреча с «Рубином» – в среду. Успеваете ли вы при таком графике перезагрузиться и подготовиться к следующему сопернику?

– В таком графике, конечно, непросто готовиться – времени мало на то, чтобы разобрать игру соперника. Но ничего страшного, главное – чтобы ребята нормально восстановились и подошли в хорошем состоянии к следующим играм.

– Команда Рашида Рахимова уже сыграла вничью и с « », и с «Краснодаром». Какое впечатление на вас эта команда производит весной?

– Не только весной – на протяжении всего сезона команда показывает себя крепкой, хорошо готовой физически. В их матчах всегда много борьбы, они хорошо используют сильные качества своих игроков. «Рубин» после «Зенита» находится на втором месте по количеству выездных побед, это говорит о том, что они умеют добывать очки как дома, так и на выезде. Нас ждет очень тяжелый матч, но других и не бывает.

– «Зенит» под вашим руководством приучил болельщиков к тому, что команда забивает много, но в последних семи матчах – товарищеских и официальных – у команды семь забитых мячей. Как вы относитесь к такой ситуации?

– Нормально отношусь. Главное – набирать очки. Это во-первых. А во-вторых, по забитым мячам наша команда тоже находится на первом месте. Меньше всех пропускаем, больше всех забиваем, никаких проблем не вижу. Конечно, нам всегда хочется радовать болельщиков большим количеством забитых мячей, но не всегда это получается.

– Ранее вы говорили, что есть разница между тем, какая пауза у команды между матчами – три дня или четыре. В чем она?

– Один день – это большой срок даже с точки зрения физиологии. За два дня восстановиться очень сложно. Это не говорит о том, что так играть невозможно – просто физическое состояние игроков будет другим. Будет недовосстановление, и наша задача в том, чтобы свести его к минимуму.

– Как вы переключаетесь с одной игры на другую? Как провели вчерашний вечер?

– Переключаться невозможно – сразу после матча анализируешь прошлую игру и думаешь о том, кто проведет следующую. После вчерашнего матча мы немного посмотрели футбол и поужинали с друзьями – были в гостях, затем приехали домой, а сегодня уже школа и работа.

– Насколько «Рубин», с которым вы играли в первом круге, отличается от того «Рубина», с которым вам предстоит играть в среду?

– Команда наиграла больше связей, игроки притерлись друг к другу, понимают требования, адаптируются. Команда очень крепкая. Тот матч достаточно удачно для нас сложился с точки зрения результата, но по игре он был очень непростым.

– Игроки говорили вчера о том, что морально не до конца восстановились после матчей со « » и «Краснодаром». Как это сделать? Сложнее ли это, чем восстановиться физически?

– Конечно, это сложно для команды, которая находится наверху турнирной таблицы. Преследователям как правило проще с точки зрения настроя, мотивации. Мы должны находить ресурсы, чтобы таких матчей было как можно меньше. Все клубы настраиваются на «Зенит» особенно – это чемпион, это лидер. Мы должны быть к этому готовы, – сказал главный тренер « ».