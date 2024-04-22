Хави о Ямале: «Настоящее и будущее «Барсы». Мы не хотим сравнивать его с Месси, это совершенно другой игрок»
Хави высоко оценил игру Ламина Ямаля.
«У нас нет намерения сравнивать его с Месси, мы имеем дело с совершенно другим игроком.
Его трудно остановить в игре один в один, он стягивает на себя двух или трех игроков. Это потрясающий прорыв.
Он настоящее и будущее клуба», – сказал главный тренер «Барселоны» после поражения в класико (2:3).
Был ли гол Ямаля «Реалу»? В Испании нет Hawk-Eye, а ВАР ничего не подтвердил
Я даже не знал, а когда это случилось, если не секрет ?)
Ну игроки за 30 - это конечно топ работа Кастильи в последние годы )
Негрейра - ничем не доказанный инфошум.
Но для меня главный показатель работы академии - это сколько она смогла поставить игроков в основную команду и сколько из них играет.
И если бы было наоборот все в плане что у Реала было бы больше своих воспитанников в составе, а у Барселоны меньше, я бы говорил то же самое.
кругом одни легенды МЛС, медицинских коек и игроки, которых свои же болельщики боятся, когда они в старте выходят
У вас, а не где-то в других клубах )
И потом я уточнил - "в последние годы" )
Раньше Кастилья работала на ура: и Касильяс, и Рауль, и Гути, и Павон, и другие молодые игроки были у вас в составе и играли.
А за последние годы ваша Кастилья никого не поставила в основу Реала, кто будет хотя бы стабильно выходить на замену, будем честны )
Какой смысл то в такой академии ?)