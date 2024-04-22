Хави о Ямале: «Настоящее и будущее «Барсы». Мы не хотим сравнивать его с Месси, это совершенно другой игрок»

Теги МЛС Барселона Реал Мадрид Хави Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Ламин Ямаль Футбол

Хави высоко оценил игру Ламина Ямаля.

«У нас нет намерения сравнивать его с Месси, мы имеем дело с совершенно другим игроком.

Его трудно остановить в игре один в один, он стягивает на себя двух или трех игроков. Это потрясающий прорыв.

Он настоящее и будущее клуба», – сказал главный тренер «Барселоны» после поражения в класико (2:3).

Был ли гол Ямаля «Реалу»? В Испании нет Hawk-Eye, а ВАР ничего не подтвердил

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43 комментария
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Помню про Фати так же говорили, а сейчас и не вспоминают.
+44
-5
+39
Ответ Детрит
Атака атакой - это все здорово, но вы не забывайте из Кубарси нового Пуйоля делать,а из Педри - нового Хави.
А нового Негрейру из кого?
+31
-18
+13
Ему вредит этот нескончаемый хвалебный фон. Заметно что в игре он периодически принимает неверные решения из-за того что вспоминает, что его видят гением и новым Месси. Его дело работать, работать и работать, а не слушать всю эту праздную болтовню
+15
-5
+10
Ответ Nurbol Nuraliyev
https://x.com/AgoraFutbol/status/1782160556394250426 вот здесь отчётливо видно, что был гол, но ВАР даже нормально не посмотрел эпизод с пересечением мяча
в твоем твите и на видео и даже текстом написано что мяч НЕ пересек линию
+7
0
+7
Ответ Кирилл
А когда молодые воспитанники Кастильи начнут стабильно играть у вас ?) А то она у вас что-то не дает особого толку )
Начо, Хакими, Карвахаль, Васкес. не стабильно совсем нет 🤣🤣🤣
+9
-4
+5
Атака атакой - это все здорово, но вы не забывайте из Кубарси нового Пуйоля делать,а из Педри - нового Хави.
+13
-9
+4
Не помню, что бы Месси показывал такую игру в таком возрасте! Ямаль явно станет топом уже совсем скоро, а главное то, что он свой воспитанник, а не завезенный бразилец как у некоторых
+1
0
+1
Ответ Влад Аронофски
Начо, Хакими, Карвахаль, Васкес. не стабильно совсем нет 🤣🤣🤣
О, Хакими вернулся в Реал ?)
Я даже не знал, а когда это случилось, если не секрет ?)

Ну игроки за 30 - это конечно топ работа Кастильи в последние годы )
+7
-6
+1
Ответ Tristan...
Ну вам же ни что не мешает восхвалять Реал за очередную судейскую победу
это вы про матч барса псж 2017 года? я этот матч не восхваляю
+1
0
+1
Ответ Alex Slobodskikh
А нового Негрейру из кого?
Чакыр, Кашшаи, Оливер. И все это видели на поле.

Негрейра - ничем не доказанный инфошум.
+5
-4
+1
Ответ 9wkbc9rjcb
Вчера в штрафной Реала упал как кал, хотя никто не трогал его, ничего из него не получиться, обычный бегунок.
Васкес в другой штрафной нырял, вообще-то!
+3
-3
0
Ответ Nurbol Nuraliyev
https://x.com/AgoraFutbol/status/1782160556394250426 вот здесь отчётливо видно, что был гол, но ВАР даже нормально не посмотрел эпизод с пересечением мяча
отчетливо видно и написано, что не пересек))
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0
Ответ Tristan...
Мы про вчерашний позорный отскок. Что то мне подсказывает, суди так в пользу Барселоны, королевская братия спорца подняла бы такой вой, которого со времён Эвребе не было
так а чего ты не пишешь про гол барсы, где был фол на Тони. лицемер?
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Ответ Влад Аронофски
это вы про матч барса псж 2017 года? я этот матч не восхваляю
Мы про вчерашний позорный отскок. Что то мне подсказывает, суди так в пользу Барселоны, королевская братия спорца подняла бы такой вой, которого со времён Эвребе не было
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Ответ Alex Slobodskikh
А нового Негрейру из кого?
Как будто таких у Реала нет 😁 Как будто одна Барса такая умная, догадалась. Во всех лигах, у топ клубов есть ниточки влияния. Печально, что у вас одна негрейра в голове)
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Ответ Влад Аронофски
а, это значит показатель? если в Реале не играют, значит дно. а то что в других топ клубах много воспитанников и играют там стабильно - ничего не значит. и то что Реал по продажам своих воспитанников занимает одно из первых мест - тоже просто цифры 🤣 только барса в этом списке глубоко в окопе
Я соглашусь, что сколько играет в принципе в футбол - это тоже показатель.

Но для меня главный показатель работы академии - это сколько она смогла поставить игроков в основную команду и сколько из них играет.
И если бы было наоборот все в плане что у Реала было бы больше своих воспитанников в составе, а у Барселоны меньше, я бы говорил то же самое.
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Ответ Yobo
Помню про Фати так же говорили, а сейчас и не вспоминают.
А Рики Пуч?
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Ответ Кирилл
Прочитайте, пожалуйста, внимательно мой первый комментарий вам: "А когда молодые воспитанники Кастильи начнут стабильно играть у вас ?". У вас, а не где-то в других клубах ) И потом я уточнил - "в последние годы" ) Раньше Кастилья работала на ура: и Касильяс, и Рауль, и Гути, и Павон, и другие молодые игроки были у вас в составе и играли. А за последние годы ваша Кастилья никого не поставила в основу Реала, кто будет хотя бы стабильно выходить на замену, будем честны ) Какой смысл то в такой академии ?)
так а разве из Ла-Масии после Тьяго вышел хоть один топ-игрок?

кругом одни легенды МЛС, медицинских коек и игроки, которых свои же болельщики боятся, когда они в старте выходят
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Ответ Кирилл
Прочитайте, пожалуйста, внимательно мой первый комментарий вам: "А когда молодые воспитанники Кастильи начнут стабильно играть у вас ?". У вас, а не где-то в других клубах ) И потом я уточнил - "в последние годы" ) Раньше Кастилья работала на ура: и Касильяс, и Рауль, и Гути, и Павон, и другие молодые игроки были у вас в составе и играли. А за последние годы ваша Кастилья никого не поставила в основу Реала, кто будет хотя бы стабильно выходить на замену, будем честны ) Какой смысл то в такой академии ?)
а, это значит показатель? если в Реале не играют, значит дно. а то что в других топ клубах много воспитанников и играют там стабильно - ничего не значит. и то что Реал по продажам своих воспитанников занимает одно из первых мест - тоже просто цифры 🤣 только барса в этом списке глубоко в окопе
+2
-2
0
Ответ Влад Аронофски
а то что он играет топ и стабильно, это не считается? 🤣 и то что людям за 30 это тоже не то? а какие критерии? 🤣 не получается у тебя слиться
Прочитайте, пожалуйста, внимательно мой первый комментарий вам: "А когда молодые воспитанники Кастильи начнут стабильно играть у вас ?".
У вас, а не где-то в других клубах )

И потом я уточнил - "в последние годы" )
Раньше Кастилья работала на ура: и Касильяс, и Рауль, и Гути, и Павон, и другие молодые игроки были у вас в составе и играли.
А за последние годы ваша Кастилья никого не поставила в основу Реала, кто будет хотя бы стабильно выходить на замену, будем честны )
Какой смысл то в такой академии ?)
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Ответ Yobo
Помню про Фати так же говорили, а сейчас и не вспоминают.
Почему же не вспоминают? Как раз вспоминают - каждый раз пишут в комментариях о Фати, когда кто-то хвалит Ямала..
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Ответ Кирилл
Фати сам себя загубил в большей части, когда после травмы решил не делать операцию, а лечиться консервативно.
ну так, такого ответа и стоило ждать 😂
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Ответ Yobo
Помню про Фати так же говорили, а сейчас и не вспоминают.
Фати сам себя загубил в большей части, когда после травмы решил не делать операцию, а лечиться консервативно.
+6
-6
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Ну печальное настоящее и будущее у барселоны....
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Зачем еще не окрепшую психику парня ломать возлагаю на него такие ожидания?! С каждой неудачной игрой он же будет уходить в себя
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