Хави о Ямале: «Настоящее и будущее «Барсы». Мы не хотим сравнивать его с Месси, это совершенно другой игрок»

Хави высоко оценил игру Ламина Ямаля.

«У нас нет намерения сравнивать его с , мы имеем дело с совершенно другим игроком.

Его трудно остановить в игре один в один, он стягивает на себя двух или трех игроков. Это потрясающий прорыв.

Он настоящее и будущее клуба», – сказал главный тренер «Барселоны» после поражения в класико (2:3).

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