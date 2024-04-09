Нигматуллин о Лещуке: «Три результативные ошибки за 2 матча – слишком «круто». «Динамо» по этой причине выбыло из чемпионской гонки»
Руслан Нигматуллин считает, что ошибки Игоря Лещука дорого обошлись «Динамо».
В матче 23-го тура Мир РПЛ бело-голубые проиграли «Спартаку» (1:2).
Красно-белые дважды забили после неудачных попыток вратаря динамовцев зафиксировать мяч.
«У каждого вратаря бывает черная полоса. Три результативные ошибки за два матча у Лещука – это слишком «круто». По этой причине «Динамо» выбыло из чемпионской гонки.
Вратарю команды, которая борется за первое место, непозволительна такая роскошь. Посоветую Лещуку не читать прессу и сконцентрироваться на работе. Только через работу нужно справляться с такими ошибками», – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России.
«Динамо» занимает 3-е место в таблице с 38 очками в 22 играх. Отставание от идущих на 1-м и 2-м местах «Зенита» и «Краснодара» – 6 и 5 очков соответственно.