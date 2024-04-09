Нигматуллин о Лещуке: «Три результативные ошибки за 2 матча – слишком «круто». «Динамо» по этой причине выбыло из чемпионской гонки»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Руслан Нигматуллин Игорь Лещук Спорт-Экспресс Футбол

Руслан Нигматуллин считает, что ошибки Игоря Лещука дорого обошлись «Динамо».

В матче 23-го тура Мир РПЛ бело-голубые проиграли «Спартаку» (1:2).

Красно-белые дважды забили после неудачных попыток вратаря динамовцев зафиксировать мяч.

«У каждого вратаря бывает черная полоса. Три результативные ошибки за два матча у Лещука – это слишком «круто». По этой причине «Динамо» выбыло из чемпионской гонки.

Вратарю команды, которая борется за первое место, непозволительна такая роскошь. Посоветую Лещуку не читать прессу и сконцентрироваться на работе. Только через работу нужно справляться с такими ошибками», – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России. 

«Динамо» занимает 3-е место в таблице с 38 очками в 22 играх. Отставание от идущих на 1-м и 2-м местах «Зенита» и «Краснодара» – 6 и 5 очков соответственно. 

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9 комментариев
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Ответ Трент Резнор
Так им вообще не везет с вратарями, что Шунин дно, что Лещук.
Удивительно, что в команде у которой был такой вратарь как Лев Иванович, такие вратари.
+7
-2
+5
вратарей нормальных нашли бы, может и боролись бы за первое место
+1
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Читай не читай, без разницы. Был вратарь и нету.
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Посоветовал в прессе “не читать прессу“? Логично же.
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Нигматулин точно такие ляпы
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