Нигматуллин о Лещуке: «Три результативные ошибки за 2 матча – слишком «круто». «Динамо» по этой причине выбыло из чемпионской гонки»

Руслан Нигматуллин считает, что ошибки Игоря Лещука дорого обошлись «Динамо».

В матче 23-го тура Мир бело-голубые проиграли « » (1:2).

Красно-белые дважды забили после неудачных попыток вратаря динамовцев зафиксировать мяч.

«У каждого вратаря бывает черная полоса. Три результативные ошибки за два матча у Лещука – это слишком «круто». По этой причине «Динамо» выбыло из чемпионской гонки.

Вратарю команды, которая борется за первое место, непозволительна такая роскошь. Посоветую Лещуку не читать прессу и сконцентрироваться на работе. Только через работу нужно справляться с такими ошибками», – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России.

« » занимает 3-е место в таблице с 38 очками в 22 играх. Отставание от идущих на 1-м и 2-м местах «Зенита» и «Краснодара» – 6 и 5 очков соответственно.