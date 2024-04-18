Фердинанд о Беллингеме: «Если ваша дочь собирается привести кого-то домой, хотелось бы, чтобы это был вот такой парень»
Рио Фердинанд остался впечатлен общением с Джудом Беллингемом.
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» пообщался с 20-летним полузащитником «Реала» в эфире TNT Sports после победы мадридцев над «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 по пенальти).
«Если ваша дочь собирается привести кого-то домой… Хотелось бы, что она пришла с кем-то вроде него. Вот это парень!» – написал Фердинанд после интервью в твиттере, отметив аккаунт Беллингема.
Ну реально, мы году в 2008 на форумах такие троллинг сессии устраивали, что тебе было бы стыдно за то, что ты сейчас рожаешь из себя.
Ну давай же, придумай что нибудь уже!
Я тебя подкармливаю, а ты как ребёнок.
Не надоело?