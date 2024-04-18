Фердинанд о Беллингеме: «Если ваша дочь собирается привести кого-то домой, хотелось бы, чтобы это был вот такой парень»

Рио Фердинанд остался впечатлен общением с Джудом Беллингемом.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» пообщался с 20-летним полузащитником « » в эфире TNT Sports после победы мадридцев над «Манчестер Сити» в четвертьфинале (1:1, 4:3 по пенальти).

«Если ваша дочь собирается привести кого-то домой… Хотелось бы, что она пришла с кем-то вроде него. Вот это парень!» – написал после интервью в твиттере, отметив аккаунт .