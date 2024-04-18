Фердинанд о Беллингеме: «Если ваша дочь собирается привести кого-то домой, хотелось бы, чтобы это был вот такой парень»

Теги Рио Фердинанд Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА светская хроника соцсети девушки и спорт ахахаха Джуд Беллингем Футбол

Рио Фердинанд остался впечатлен общением с Джудом Беллингемом.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» пообщался с 20-летним полузащитником «Реала»  в эфире TNT Sports после победы мадридцев над «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 по пенальти).

«Если ваша дочь собирается привести кого-то домой… Хотелось бы, что она пришла с кем-то вроде него. Вот это парень!» – написал Фердинанд после интервью в твиттере, отметив аккаунт Беллингема.

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68 комментариев
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Главное, чтобы жена такого не привела.
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Господи, сколько же аналитиков собралось, не принять человека, только из за того, что он не такого цвета кожи как вы, это в каком веке надо застрять, чтобы так мыслить?
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который много забивает...
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Рио делает всё, чтобы пристроить дочку
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Щас Винисиус главный игрок Реала ведь
Главные игроки Реала по прежнему в центре поля, как ни крути.
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Ответ евГений
Комментарий скрыт
Это у тебя тесак на аватарке? Трудно разглядеть просто
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Ответ Руслан Мухамадиев
Главное, чтобы жена такого не привела.
Зачётная шутка😂
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А как насчёт Винисиуса?
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Ответ kdmi1986
Комментарий удален модератором
Рио хочет, он сам негр
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Ответ rigobersong
У меня да, а ты явно обижен жизнью:))
Я жизни очень благодарен, у меня она оч интересно складывается. А у тебя кроме топ-100 на спортсе есть о чем рассказать?
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Ответ rigobersong
Вот это достижение:)) Молодец, держи еще🥇🥈🥉
Это же просто эмодзи) у тебя с головой все в порядке?)
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Ответ Макс Смирнов
А как насчёт Винисиуса?
Там слишком большой риск, что Вини будет в любом действии мулатки видеть расизм. Да и сил на скандалы не запасёшься
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Ответ rigobersong
Ты можешь думать что угодно, пойми одно в мире сотни миллиардов микроорганищмов, и мне совершенно плевать что они там предполагают, вот только им не плевать, что я пишу и говорю, потому что я легенда:))
Твое единственное достижение в жизни - топ-100 пользователей на сайте. Ты даже не первый) и даже не в десятке
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Ответ obseru
Портит воздух, сидит, нюхает, травит несмешные анекдоты и тужится перевести стрелки. Кто же это? Это он, это он, Димасик Берион!
Жаль, что ты не можешь придумать ничего интереснее, чем возвращать какие то отдельные куски моих сообщений.
Ну реально, мы году в 2008 на форумах такие троллинг сессии устраивали, что тебе было бы стыдно за то, что ты сейчас рожаешь из себя.
Ну давай же, придумай что нибудь уже!
Я тебя подкармливаю, а ты как ребёнок.
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
А ты все продолжаешь позориться
Не надоело?
+3
-2
+1
Просто Беллингем смешанной крови, как и сам Фердинанд. Про условного Винисиуса Рио так бы не сказал))
+2
-1
+1
Ответ Вячеслав Смирнов
Комментарий удален модератором
а от тебя алкаша родить думаешь хорошая идея
+2
-1
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ razoblachitel
Комментарий удален модератором
У меня нет комплексов, комплексы у тех, кто пытается меня спровоцировать, но на выходе потом сами плачут:)) На еще медалей🥇🥈🥉:))
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Ответ Руслан Мухамадиев
Главное, чтобы жена такого не привела.
🤣🤣🤣🔥🔥🔥
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Ответ obseru
Отличная идея. Женщины любят алкашей
такие же как ты может да, нормальная женщина это призирает
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Ответ Дима Берин
Хорошо
Плохо. Ты деградируешь
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Господи, сколько же аналитиков собралось, не принять человека, только из за того, что он не такого цвета кожи как вы, это в каком веке надо застрять, чтобы так мыслить?
Комментарий удален модератором
Ответ Эльдар Сулейманов
рога и копыта
Значит, видел не только на картинках. Но все равно наивный
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Ответ obseru
Дима Берин сидит, нюхает и анекдотами спасается от жуткого запаха? Однако
О, ты тот самый вымерший вид троллей, которые не умеют ничего, кроме как не смешно переводить стрелки? Или не вымерший?
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Ответ razoblachitel
Несколько медалек в мини футболе в любительских турнирах, причем играл как в поле, так и в воротах один раз) не чемпионат мира, конечно, но для обывателя вроде меня эти медали очень ценны) а остальное к футболу не относится
Вот это достижение:)) Молодец, держи еще🥇🥈🥉
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Ответ rigobersong
Поделись какие?:))
Несколько медалек в мини футболе в любительских турнирах, причем играл как в поле, так и в воротах один раз) не чемпионат мира, конечно, но для обывателя вроде меня эти медали очень ценны) а остальное к футболу не относится
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Ответ Дворовый футболист
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Инсаф Галиуллинн
Господи, сколько же аналитиков собралось, не принять человека, только из за того, что он не такого цвета кожи как вы, это в каком веке надо застрять, чтобы так мыслить?
Комментарий удален модератором
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