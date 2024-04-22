«Реал» одержал 105-ю победу в класико. У «Барсы» 100 побед
«Реал» увеличил отрыв от «Барселоны» по числу побед в класико.
Сегодня мадридский клуб обыграл «Барселону» со счетом 3:2 в рамках 32-го тура Ла Лиги.
«Реал» одержал 105-ю победу над «Барселоной» в официальных матчах. Каталонский клуб выигрывал класико 100 раз, еще 52 встречи завершились вничью.
Общий счет матчей между «Реалом» и «Барсой» – 433:419 в пользу мадридцев.
35 (36) Ла Лиг против 27
8 КЧМ против 3
По сути полное деклассирование
Ну как же он хорош, гений!
В соло унизил Варселону и снял вопросы о судьбе чемпионства.
Покажите лицо фермина лопеса, этот щегол побежал праздновать перед фанатами Реала 🤣
Де Йонгу скорейшего выздоровления 🙏🏻
Можно же иногда ротировать состав.
- Правда, Правда, да только не 3-1 а 3-2...и не обыграли а проиграли им...