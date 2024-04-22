«Реал» одержал 105-ю победу в класико. У «Барсы» 100 побед

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Класико Футбол

«Реал» увеличил отрыв от «Барселоны» по числу побед в класико.

Сегодня мадридский клуб обыграл «Барселону» со счетом 3:2 в рамках 32-го тура Ла Лиги.

«Реал» одержал 105-ю победу над «Барселоной» в официальных матчах. Каталонский клуб выигрывал класико 100 раз, еще 52 встречи завершились вничью.

Общий счет матчей между «Реалом» и «Барсой» – 433:419 в пользу мадридцев.

Материалы по теме

94 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Только мне показалось что празднование гола Лопеса завел мадрид? Этот щегол решил праздновать гол на трибуне мадрида мда))) Какой злой был Вини после этого ))
+77
-8
+69
Ответ corazon blanco
Великое противостояние. Практически ноздря в ноздрю идут, но радует небольшое преимущество в противостоянии.
14 ЛЧ против 5
35 (36) Ла Лиг против 27
8 КЧМ против 3

По сути полное деклассирование
+49
-12
+37
Ответ Fendiman
Только мне показалось что празднование гола Лопеса завел мадрид? Этот щегол решил праздновать гол на трибуне мадрида мда))) Какой злой был Вини после этого ))
И карма прилетела моментально 😆😆😆
+36
-1
+35
Великое противостояние. Практически ноздря в ноздрю идут, но радует небольшое преимущество в противостоянии.
+39
-8
+31
Ответ Fendiman
Только мне показалось что празднование гола Лопеса завел мадрид? Этот щегол решил праздновать гол на трибуне мадрида мда))) Какой злой был Вини после этого ))
Это было максимально тупо. Даже если бы они победили. Вылетели из всех турниров и летели бы в 5 очков. Просто зачем это нужно было?🤷‍♂️
+29
-2
+27
Ответ Ilya Chistyakov
Есть нейтральные болельщики? Кто-то скажет Реал не был сильнее?
Реал играл не напрягаясь. Как только пропускали, включались в игру и сразу же отвечали голом
+26
-2
+24
Спорные моменты, нервы, борьба, но в конечном итоге отличный, потрясающий по началу матч мы увидели. Настоящий классико! Как по нему мы все соскучились! Барсе не унывать, команда идёт в правильном направлении!
+25
-2
+23
Ответ Багамка Москва
14 ЛЧ против 5 35 (36) Ла Лиг против 27 8 КЧМ против 3 По сути полное деклассирование
4 победы подряд в последних 4 матчах
+16
-1
+15
Ответ Fendiman
Только мне показалось что празднование гола Лопеса завел мадрид? Этот щегол решил праздновать гол на трибуне мадрида мда))) Какой злой был Вини после этого ))
Он еще развел руками в стиле Беллингема, но тот красиво поставил его на место ответным празднованием)
+12
-1
+11
барса банкрот, гегемония Мадрида будет только усиливаться
+15
-5
+10
"Мадрид" чемпион! Есть сомнения?
+9
-1
+8
Реал уверенно в последнее время переламывает это противостояние в свою сторону. Оба клуба великие, Классико великое.
+8
-1
+7
Тут даже комментировать нечего, попрошу появиться риго, верблюда и климова для пояснения ситуации
+9
-2
+7
Матч имени лорда Васкеса!
Ну как же он хорош, гений!
В соло унизил Варселону и снял вопросы о судьбе чемпионства.

Покажите лицо фермина лопеса, этот щегол побежал праздновать перед фанатами Реала 🤣
+12
-5
+7
Ответ Влад Аронофски
Реал играл не напрягаясь. Как только пропускали, включались в игру и сразу же отвечали голом
Отыгрывались так быстро, что даже Барса не успевала отпраздновать.
+5
0
+5
Даже играя на процентов 40 Реал просто переживал и выплюнул Барсу, включались только после пропущенного, и в концовке просто взяли свое
+5
-2
+3
Всех мадридистов с очень важной победой. Все ближе к титулу.

Де Йонгу скорейшего выздоровления 🙏🏻
+6
-3
+3
Ответ Umarkuly Komekow
Очень обидно за Гюлера. Думал, хоть в таком матче выпустит его Анчи на последние 15-20 минут вместо Родриго, но нет! Опять выпускает Хоселу, где нужно играть по счёту и на контратаках.
На самом деле, чем Арда хуже всё того же Родриго?
Можно же иногда ротировать состав.
+3
0
+3
Васкес лучший!
+3
0
+3
-Ямаль скажи, правда что вы обыграли Реал со счётом 3-1
- Правда, Правда, да только не 3-1 а 3-2...и не обыграли а проиграли им...
+3
-1
+2
Заметили? Фермин, праздновал перед болельщиками Реала, как Беллингем, и сразу упал с рекламного щита, Беллингему не понравилось и показал кто тут Папа
+4
-3
+1
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Помните, как Месси поднял футболку? Потом Роналду классно отомстил в следующем матче
Я почти сразу вспомнил это😆
+2
-1
+1
Ответ Ilya Chistyakov
Есть нейтральные болельщики? Кто-то скажет Реал не был сильнее?
Я болельщик Реала. Не могу сказать что Реал сегодня был очень суперским. Но меня порадовало то, как они быстро отреагировали на пропущенные голы. Все таки у мадридцев была тяжёлая неделя, усталость была видна.
+1
0
+1
У Реала сейчас просто сильнее состав. И тренер, конечно.
+1
0
+1
Hala Madrid!
+3
-2
+1
Ответ Гномович!
нет, -11
Какой изумительный юмор
+1
0
+1
Ответ Tristan...
Реал ТВ не зря ест свой хлеб. Королевское нытьё даёт плоды. Пенка за нырок Васкеса. Нет пенки за фол на Ямале. Нет первой жёлтой Модрича за удар сзади по ногам. Нет жёлтой Винисиуса за фол и провокацию Кунде, за него её получает Кунде. Нет жёлтой Рюдигера за агрессивное нападение на Ямала в не игровом моменте. Очередной судейский отскок)) Болельщики Реала, как вы за это вообще болеете?
Они с белой жидкостью на глазах) они не видят ничего.
+3
-2
+1
Ответ VuNePonimaete
Это было максимально тупо. Даже если бы они победили. Вылетели из всех турниров и летели бы в 5 очков. Просто зачем это нужно было?🤷‍♂️
Это всё эффект Месси, который размахивал футболкой, несмотря на то, что Реал опережал его клуб в таблице и после поражения. И в итоге тогда взял чемп.
+3
-2
+1
Ответ Tristan...
Реал ТВ не зря ест свой хлеб. Королевское нытьё даёт плоды. Пенка за нырок Васкеса. Нет пенки за фол на Ямале. Нет первой жёлтой Модрича за удар сзади по ногам. Нет жёлтой Винисиуса за фол и провокацию Кунде, за него её получает Кунде. Нет жёлтой Рюдигера за агрессивное нападение на Ямала в не игровом моменте. Очередной судейский отскок)) Болельщики Реала, как вы за это вообще болеете?
Хорошо горишь,продолжай)
+3
-2
+1
Ответ Tristan...
Реал ТВ не зря ест свой хлеб. Королевское нытьё даёт плоды. Пенка за нырок Васкеса. Нет пенки за фол на Ямале. Нет первой жёлтой Модрича за удар сзади по ногам. Нет жёлтой Винисиуса за фол и провокацию Кунде, за него её получает Кунде. Нет жёлтой Рюдигера за агрессивное нападение на Ямала в не игровом моменте. Очередной судейский отскок)) Болельщики Реала, как вы за это вообще болеете?
Они привыкли уже))
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий