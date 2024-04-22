«Реал» одержал 105-ю победу в класико. У «Барсы» 100 побед

«Реал» увеличил отрыв от «Барселоны» по числу побед в класико.

Сегодня мадридский клуб обыграл «Барселону» со счетом 3:2 в рамках 32-го тура .

« » одержал 105-ю победу над «Барселоной» в официальных матчах. Каталонский клуб выигрывал класико 100 раз, еще 52 встречи завершились вничью.

Общий счет матчей между «Реалом» и «Барсой» – 433:419 в пользу мадридцев.