Деку о матче с «Реалом»: «Не выиграть класико – значит практически попрощаться с Ла Лигой. «Барса» вылетела из ЛЧ, но не утратила конкурентоспособность»

Деку поделился эмоциями перед класико.

« » и «Реал» играют на « » в 32-м туре .

« близится к концу, и все матчи проходят под давлением. Эта игра важна, потому что мы играем против лидера, и это «Мадрид». Не выиграть класико – значит практически попрощаться с Ла Лигой.

У « » отличный момент, они вышли в полуфинал Лиги чемпионов и лидируют в Ла Лиге, в то время как мы только что вылетели из ЛЧ. Но мы не потеряли в уровне и конкурентоспособности. Мы должны показать хорошую игру.

В тот момент, когда вы входите на стадион, вы уже замечаете перемены. Да, мы расстроены, это нормально, по-другому и быть не может. Но когда включаешься в игру, благодаря мотивации класико все забывается», – сказал спортивный директор «Барселоны» в интервью Movistar.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).