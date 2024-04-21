Деку о матче с «Реалом»: «Не выиграть класико – значит практически попрощаться с Ла Лигой. «Барса» вылетела из ЛЧ, но не утратила конкурентоспособность»

Теги Барселона Реал Мадрид Деку Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сантьяго Бернабеу Класико Футбол

Деку поделился эмоциями перед класико.

«Барселона» и «Реал» играют на «Сантьяго Бернабеу» в 32-м туре Ла Лиги.

«Чемпионат близится к концу, и все матчи проходят под давлением. Эта игра важна, потому что мы играем против лидера, и это «Мадрид». Не выиграть класико – значит практически попрощаться с Ла Лигой.

У «Реала» отличный момент, они вышли в полуфинал Лиги чемпионов и лидируют в Ла Лиге, в то время как мы только что вылетели из ЛЧ. Но мы не потеряли в уровне и конкурентоспособности. Мы должны показать хорошую игру.

В тот момент, когда вы входите на стадион, вы уже замечаете перемены. Да, мы расстроены, это нормально, по-другому и быть не может. Но когда включаешься в игру, благодаря мотивации класико все забывается», – сказал спортивный директор «Барселоны» в интервью Movistar.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).

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5 комментариев
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Он так и сказал, "вылетела?"
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Фермин красиво попрощался)
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Он так и сказал, "вылетела?"
Из лч можно вылететь а турнир можно покинуть.
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Ответ Hella black
Мало обыграть Реал,там ещё с судьями надо бороться. Доказывать что гол был,что пенальти липовый …
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