Медина о 5:1 с «Ростовом»: «Сегодня лучший не я, а команда. Заслужили победу, отлично сыграли и хотим продолжить двигаться в этом направлении»
Хесус Медина дал комментарий после победы над «Ростовом».
«Спартак» разгромил «Ростов» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ. Полузащитник красно-белых Хесус Медина отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей.
– Хесус, сегодня вы были лучшим на поле…
– Сегодня лучший не я, а команда. Мы отлично сыграли и хотим продолжить двигаться в этом направлении.
– Какие эмоции у вас после матча?
– Я счастлив за команду. Мы заслужили эту победу и идем дальше, – сказал Медина.
«Спартак» поднялся на 4-ю строчку турнирной таблицы, набрав 38 очков.