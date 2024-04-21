Медина о 5:1 с «Ростовом»: «Сегодня лучший не я, а команда. Заслужили победу, отлично сыграли и хотим продолжить двигаться в этом направлении»

Хесус Медина дал комментарий после победы над «Ростовом».

« » разгромил « » (5:1) в матче 25-го тура . Полузащитник красно-белых Медина отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей.

– Хесус, сегодня вы были лучшим на поле…

– Сегодня лучший не я, а команда. Мы отлично сыграли и хотим продолжить двигаться в этом направлении.

– Какие эмоции у вас после матча?

– Я счастлив за команду. Мы заслужили эту победу и идем дальше, – сказал Медина.

« » поднялся на 4-ю строчку турнирной таблицы, набрав 38 очков.