Медина о 5:1 с «Ростовом»: «Сегодня лучший не я, а команда. Заслужили победу, отлично сыграли и хотим продолжить двигаться в этом направлении»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Матч ТВ Хесус Медина Футбол

Хесус Медина дал комментарий после победы над «Ростовом».

«Спартак» разгромил «Ростов» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ. Полузащитник красно-белых Хесус Медина отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей.

Хесус, сегодня вы были лучшим на поле…

– Сегодня лучший не я, а команда. Мы отлично сыграли и хотим продолжить двигаться в этом направлении.

Какие эмоции у вас после матча?

– Я счастлив за команду. Мы заслужили эту победу и идем дальше, – сказал Медина.

«Спартак» поднялся на 4-ю строчку турнирной таблицы, набрав 38 очков.

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7 комментариев
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Ответ Caniball
Ну наконец-то хоть как-то сыграл за Спартак. До этого все его матчи, а особенно весенние - были ужасными.
Ну и теперь надо огорчить еще раз бывших.
+8
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Сегодня в Спартаке все были мужиками с характером, настоящей командой!
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Ну наконец-то хоть как-то сыграл за Спартак. До этого все его матчи, а особенно весенние - были ужасными.
+4
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не плохая игра от Медины, теперь делом нужно доказать в дерби...
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Сегодня на поле лучшим был Серёжа Песьяков
+1
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0
Ответ Caniball
Ну наконец-то хоть как-то сыграл за Спартак. До этого все его матчи, а особенно весенние - были ужасными.
Еще бы Зиньковский заиграл, всю весну не лучше Медины, то ему Промес мешал сейчас его нет вот шанс бери на себя а он ужасен, был на матче в Сочи абсолютно в своем мире
+2
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Ответ dakota01
Сегодня на поле лучшим был Серёжа Песьяков
Осипенко тоже "прекрасен"
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