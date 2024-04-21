«Ростов» проиграл впервые после рестарта РПЛ – «Спартаку». У команды Карпина вторые 1:5 в сезоне

Теги Спартак Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Футбол

«Ростов» потерпел первое поражение в Мир РПЛ в 2024 году.

В матче 25-го тура команда Валерия Карпина проиграла «Спартаку» со счетом 1:5. До сегодняшнего матча «Ростов» ни разу не проигрывал в весенней части чемпионата, одержав 4 победы и 1 раз сыграв вничью.

Отметим, что «Ростов» проиграл со счетом 1:5 во второй раз в нынешнем сезоне – в августе с таким счетом завершился матч 3-го тура против «Крыльев Советов».

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33 комментария
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Бедный Песьяков, здоровья ему, после встречи с Валерой.
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Ростов сегодня, конечно косячил много, но понравилось у спартачей движение, желание и то, что поведя в счёте, продолжали при первой возможности бежать в атаку.
Вообще, Слишкович удивил и с составом и с расстановкой. В общем, где-то повезло, где-то заслужили. Счёт, может и не по игре, но победа заслуженная. Спартачи, с победой!!!
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Ответ onegin2007
Бедный Песьяков, здоровья ему, после встречи с Валерой.
Эх, Гатальский
+13
-1
+12
Ответ Peter Parker
Да, хорошее движение на физике заложенной Абаскалем. Оказывается не только Угальде может бежать. Удобно быть футболистом в Спартаке, сегодня хочу и бегу, не хочу не бегу
Знаете, а при Абаскале они тоже бегали. Бегали много, но в основном по кругу. Сегодня ведь тоже игра получалась так себе, но даже за такой короткий срок, тренер смог объяснить, как именно должна играть команда. Валера ведь почти всегда играет одинаково. Высокая оборона, короткий розыгрыш при выходе из обороны. Слишкович смог что-то объяснить игрокам. Другое дело, что исполнение было средненькое, но уж как есть. Тут ещё и психология тоже роль играет. Абаскаль полтора года экспериментировал. При нём ни один игрок не заиграл лучше. Затянуло руководство с увольнением.
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Ответ antiginer
Для победы Спартака необходимо одно из двух условий: Лещук или Пися в воротах. Тренер,тактика и все остальное вторичны. Мостовой прав
А Лещук и Пися это не часть команды?
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А Максименко? А Дуарте? А Денисов? При ком он стал основным. Может эксперты спортса не писали статьи про то, как расхлябанный Квинси при Абаскале снова стал звездой лиги? А рядом с ним и Зобнин, который носил рояль за голландцем? А пешеход Миша Игнатов, который в паре с Олегом Ивановым мог скандинавской ходьбой заниматься при ком стал бегать по всему полю?
А теперь оказывается, что никто не прибавил
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Оборона Ростова делала всё возможное, чтобы сделать счёт ещё крупнее, но Спартак был против))
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Ростов, а тем более Москва - Красно Белая !!!!!!
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Мостовой в шоке!
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Черчесову и самому неудобно с таким пиаром
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Спартак достойно закрыл тур на 4 месте в 3 очках от Динамо...
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Ответ Peter Parker
А Максименко? А Дуарте? А Денисов? При ком он стал основным. Может эксперты спортса не писали статьи про то, как расхлябанный Квинси при Абаскале снова стал звездой лиги? А рядом с ним и Зобнин, который носил рояль за голландцем? А пешеход Миша Игнатов, который в паре с Олегом Ивановым мог скандинавской ходьбой заниматься при ком стал бегать по всему полю? А теперь оказывается, что никто не прибавил
С Максименко работал не Абаскаль. Денисов как был бестолковым бегунком два года назад, так и сейчас такой же. Дуарте приехал в новый чемпионат, ему нужно было время на адаптацию и я уверен, что этот парень может гораздо лучше. Промес - это изначально топ игрок для российского чемпионата. Он и при Абаскале играл только тогда, когда сам хотел. Миша Игнатов при Абаскале не стал лучше, чем был два года назад. Ровно так же, как и Пруцев и Литвинов, как и все остальные. Никто за последние полтора года, не стал сильнее.
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Вся команда Ростов так не хочет ,чтобы Карпин ушел в Спартак что спецом слили игру мне кажется
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Ростов, команда тренерская, но без квалифицированных исполнителей. Спартак поймал их на их же высоком прессинге. Когда так играешь, в опорке должен быть кто-то типа гения.
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Выражаясь по бильярдному Спартак выиграл на подставках. А я так ждал интересной борьбы
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Кто знает, скажите, что там с Промесом? Как он!?
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А Слишкович умеет чеканить ? Спросил Мостовой ?)))
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Ростов - Спартак 1:2
Ростов - Ростов 0:3
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Удар ниже пояса? Не выдержала психика!
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Были просто никакущие вообще без мысли
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Готовимся к дерби, в спокойном режиме, сейчас главное не зазнаваться
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Ответ Олег Скрылев
я что-то пропустил,Ростов себе забивал?
Как минимум, ассистировал
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Из 5 мячей 3 сами себе привезли, давно такого не видел. Хотя нет, вот недавно Динамо два привезло, Лещук друг Песьякова
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"Дерзкий Спартак" вернулся?
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Ответ alex sirchenko
Кто знает, скажите, что там с Промесом? Как он!?
Сидит сиделец.
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