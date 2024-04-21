«Ростов» проиграл впервые после рестарта РПЛ – «Спартаку». У команды Карпина вторые 1:5 в сезоне

«Ростов» потерпел первое поражение в Мир РПЛ в 2024 году.

В матче 25-го тура команда проиграла « » со счетом 1:5. До сегодняшнего матча « » ни разу не проигрывал в весенней части чемпионата, одержав 4 победы и 1 раз сыграв вничью.

Отметим, что «Ростов» проиграл со счетом 1:5 во второй раз в нынешнем сезоне – в августе с таким счетом завершился матч 3-го тура против « ».