«Ростов» проиграл впервые после рестарта РПЛ – «Спартаку». У команды Карпина вторые 1:5 в сезоне
«Ростов» потерпел первое поражение в Мир РПЛ в 2024 году.
В матче 25-го тура команда Валерия Карпина проиграла «Спартаку» со счетом 1:5. До сегодняшнего матча «Ростов» ни разу не проигрывал в весенней части чемпионата, одержав 4 победы и 1 раз сыграв вничью.
Отметим, что «Ростов» проиграл со счетом 1:5 во второй раз в нынешнем сезоне – в августе с таким счетом завершился матч 3-го тура против «Крыльев Советов».
Вообще, Слишкович удивил и с составом и с расстановкой. В общем, где-то повезло, где-то заслужили. Счёт, может и не по игре, но победа заслуженная. Спартачи, с победой!!!
А теперь оказывается, что никто не прибавил
Ростов - Ростов 0:3