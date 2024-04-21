«Спартак» поднялся на 4-е место в Мир РПЛ, обогнав «Локо», ЦСКА и «Крылья». До «Зенита» 12 очков
«Спартак» опередил три команды по итогам 25-го тура Мир РПЛ.
Московская команда под руководством Владимира Слишковича разгромила «Ростов» (5:1) и поднялась на четвертое место. У нее 38 очков, как и у «Локомотива», который опустился на 5-е место.
Красно-белые также обогнали ЦСКА (37) и «Крылья Советов» (36).
Выше «Спартака» идут «Динамо» (41 балл), «Краснодар» (46) и «Зенит» (50).
P.S. И кстати, Оренбург не в стыках, там в стыках Урал - 14 очков разница. Даже тут посчитать не смогли.
Ростов впервые уступил в чемпионате в 2024 году.
Ростов больше всех набрал очков в марте. Валера - лучший тренер марта.
Но! Ростов же мертвый!