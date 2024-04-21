«Спартак» поднялся на 4-е место в Мир РПЛ, обогнав «Локо», ЦСКА и «Крылья». До «Зенита» 12 очков

«Спартак» опередил три команды по итогам 25-го тура Мир РПЛ.

Московская команда под руководством разгромила «Ростов» (5:1) и поднялась на четвертое место. У нее 38 очков, как и у « », который опустился на 5-е место.

Красно-белые также обогнали (37) и «Крылья Советов» (36).

Выше « » идут « » (41 балл), «Краснодар» (46) и «Зенит» (50).