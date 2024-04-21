«Спартак» поднялся на 4-е место в Мир РПЛ, обогнав «Локо», ЦСКА и «Крылья». До «Зенита» 12 очков

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Владимир Слишкович Футбол

«Спартак» опередил три команды по итогам 25-го тура Мир РПЛ.

Московская команда под руководством Владимира Слишковича разгромила «Ростов» (5:1) и поднялась на четвертое место. У нее 38 очков, как и у «Локомотива», который опустился на 5-е место.

Красно-белые также обогнали ЦСКА (37) и «Крылья Советов» (36).

Выше «Спартака» идут «Динамо» (41 балл), «Краснодар» (46) и «Зенит» (50).

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62 комментария
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Сидят уже в студии со Стасом и смеются дружно над Слишковичем, выглядит это как хамство элементарное. Хотелось бы с кем угодно, но не с усачом в качестве ГТ, мерзость...
+68
-3
+65
Поздравляю всех с новым циклом!)
+70
-18
+52
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Сидят уже в студии со Стасом и смеются дружно над Слишковичем, выглядит это как хамство элементарное. Хотелось бы с кем угодно, но не с усачом в качестве ГТ, мерзость...
Реально в студии собрались похоронить Спартак и короновать Черчесова и сели в лужу....
+27
-3
+24
Похоже Спартак всерьёз нацелился стать чемпионом в этом сезоне )))
+17
-3
+14
Ответ Sosamba
Нужно быть реалистами, Зенит в этом сезоне не достать, но топ-2 более чем реально
Не реально. Там у Краснодара календарь очень простой. Надо быть реалистами - 3 это будет хорошим стечением обстоятельств.
+13
-3
+10
циклы уже недельные пошли))
+14
-5
+9
До ЗЕНИТА как до луны , СЛОН и моська 🤣
+13
-5
+8
Мясу не до Зенита 12 очков. Мясу до Орендубрга 12 очков. Вот о чем ферме беспокоится надо.
+22
-15
+7
Последнее было лишнее))
+7
-1
+6
Ответ Андрей Яковлев
Мясу не до Зенита 12 очков. Мясу до Орендубрга 12 очков. Вот о чем ферме беспокоится надо.
Вы серьезно считаете, что команде с четвертого места надо думать про стыковые матчи? А остальным тогда, кто ниже?! Не надо об этом думать?! 🤣🤣🤣
P.S. И кстати, Оренбург не в стыках, там в стыках Урал - 14 очков разница. Даже тут посчитать не смогли.
+15
-9
+6
Все ругают рыжего , а после одной победы 4-5 место . В клубе проблемы из-за руководства , нет порядка и чёткого понимания . И большие проблемы у некоторых игров , чем сегодня занимался Соболев имея жёлтую , почему его не удалили , просто повезло . По окончании сезона вернуться игроки из аренды и я надеюсь Аморал найдет нового тренера . А там видно будет
+7
-3
+4
Остановите эту машину
+8
-5
+3
Ответ Саня Беляков
Поздравляю всех с новым циклом!)
Александра Белякова, смените прокладки молча
+35
-32
+3
Ответ Direct free kick
Надо за место в тройке цепляться
Надо искать игру и тренера. Не с тем, не с другим пока еще ничего не ясно. Сегодня была хорошая игра, но это всего лишь одна игра.
+5
-2
+3
Чудо то какое..... 🤣....так дело пойдёт, скоро и Реал догонят....
+4
-1
+3
Ответ denisques
зачем считать сколько спартаку до зенита? кому-то это реально важно?)
Это они спортсе, я думаю, типа мема пытаются запустить, - после каждого успеха Спартака считать очки до Зенита, - хохмят так))
+5
-2
+3
Просто в голос сейчас смеюсь)))
+6
-3
+3
зачем считать сколько спартаку до зенита? кому-то это реально важно?)
+5
-2
+3
Всего 12! Поборемся!😁Не, на спортсе у некоторых авторов все таки есть чувство юмора. А Глеб похоже другую статью заготовил, приходится переделывать, - задерживается.🤔🙂
+4
-2
+2
Убрали испанского физручка Абаскаля, давая фору соперникам на протяжении почти всего чемпионата... Сейчас убрав якорь, Спартак понесется к новым вершинам, если повезет, сможет даже занять 4-5 место.
+5
-3
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А до Краснодара сколько? А до Динамо? Сколько же неуважения на Спортсе ко всем клубам кроме Спартака... Прямо любимое дитя. Ну выиграли сегодня крупно у мëртвого Ростова, и сразу восторги и восхваления.
У мертвого Ростова.
Ростов впервые уступил в чемпионате в 2024 году.
Ростов больше всех набрал очков в марте. Валера - лучший тренер марта.
Но! Ростов же мертвый!
+2
0
+2
Надо за место в тройке цепляться
+11
-9
+2
Ответ Sosamba
Нужно быть реалистами, Зенит в этом сезоне не достать, но топ-2 более чем реально
Реально, но не более чем)) 8 очков от Краснодара за 6 игр отбить маловероятно. У нас первый удачный матч за долгое время, не стоит делать из этого тотальных выводов. И Краснодар тоже еще не поплыл.
+3
-2
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Похоже Спартак всерьёз нацелился стать чемпионом в этом сезоне )))
Да не, это новый рекорд спартака достойный места в их музее славы наровне с чемпионством третьего тура )))
+1
0
+1
Как же мне нравится эта брошенная вскользь ремарка: "До Зенита 12 очков"!
+1
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12 до Зенита и 14 до зоны стыковых матчей. Что актуальнее?
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Включились в борьбу за чемпионство.
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🤡🤡🤡🤡
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Вот для чего в конце отрыв от Зенита подписали? Автор думает у спартака есть шансы догнать?)))
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Ответ denisques
зачем считать сколько спартаку до зенита? кому-то это реально важно?)
Это прогрев традиционной новости "У Спартака пропали математические шансы на чемпионство", спортс себе не изменяет
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