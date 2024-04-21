Винисиус о «Реале»: «Каждый раз, когда нас считают мертвыми, мы находим способ вернуться»

Винисиус Жуниор высказался о камбэках «Реала», когда все его списывают со счетов.

«Манчестер Сити» сыграл с « » вничью в обоих матчах 1/4 финала (3:3, 1:1) и уступил в серии пенальти на своем поле – 3:4.

Голкипер «Мадрида» Андрей Лунин отразил удары Силвы и Матео Ковачича с точки – португалец пробил по центру ворот, украинец остался на месте и забрал мяч.

«Каждый раз, когда «Реал» считают мертвым, мы всегда находим способ вернуться», – сказал вингер «Мадрида» .

«Сити» и «Реал» восхищают. Какая стойкость под давлением!