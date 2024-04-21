Винисиус о «Реале»: «Каждый раз, когда нас считают мертвыми, мы находим способ вернуться»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор высказался о камбэках «Реала», когда все его списывают со счетов.

«Манчестер Сити» сыграл с «Реалом» вничью в обоих матчах 1/4 финала (3:3, 1:1) и уступил в серии пенальти на своем поле – 3:4.

Голкипер «Мадрида» Андрей Лунин отразил удары Силвы и Матео Ковачича с точки – португалец пробил по центру ворот, украинец остался на месте и забрал мяч.

«Каждый раз, когда «Реал» считают мертвым, мы всегда находим способ вернуться», – сказал вингер «Мадрида» Винисиус.

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25 комментариев
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Ответ corazon blanco
Сам Винисиус провел не слишком яркие матчи против Сити, Уокер и Аканджи не давали ему продохнуть. Хотя результативные действия записал на свой счет, но ожидал от Винисиуса немного большего, много невынужденных потерь допускал.
Мне наоборот понравилось, как Винисиус сыграл, особенно в первой игре. В целом у Реала было мало моментов, но именно благодаря ему забили своё и прошли дальше.
+8
0
+8
Ответ corazon blanco
Сам Винисиус провел не слишком яркие матчи против Сити, Уокер и Аканджи не давали ему продохнуть. Хотя результативные действия записал на свой счет, но ожидал от Винисиуса немного большего, много невынужденных потерь допускал.
В первом матче у вини две голевые передачи. Так, на заметку ;)
+12
-6
+6
Ответ Dr.Hapot
Кто их вечно считает мертвыми, откуда они это берут? Самый титулованый клуб в мире, строят из себя жертву всю дорогу
Ну вообще считалось, что на Этихаде у Реала нет шансов.
+8
-2
+6
Мне кажется или он повторил чьи-то слова?
+5
-2
+3
Я так понял, что никто не читает что написано. В моем комментарии написано, что да были результативные действия. Однако матчи провел ниже своих возможностей, при счете 2:1 в пользу Мадрида на Бернабеу обязан был забивать убойный момент, много было потерь мяча. Уокер откровенно не давал ему продохнуть. Он помог команде, но лично я от Вини ожидал большего, только и всего.
+3
0
+3
Ответ corazon blanco
Сам Винисиус провел не слишком яркие матчи против Сити, Уокер и Аканджи не давали ему продохнуть. Хотя результативные действия записал на свой счет, но ожидал от Винисиуса немного большего, много невынужденных потерь допускал.
2 голевые в 1 матче, 1 во втором. Он по 10 должен был отдать и забить?
+4
-1
+3
Кто их вечно считает мертвыми, откуда они это берут? Самый титулованый клуб в мире, строят из себя жертву всю дорогу
+16
-14
+2
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Мне кажется или он повторил чьи-то слова?
Стэтхема
+2
0
+2
Ответ Всеволод Бобров
Судьи помогут
Опять барсуков бомбит. Вечные комплексы!
+3
-1
+2
Ответ Krauvec Cool
Винисиус »: «Каждый раз меня считают негром, но я нахожу способ вернуться на пальму»
Куда смотрят модераторы?
+1
0
+1
Ответ Stewart D.
Комментарий скрыт
Зато у Ливерпуля два квадрупла)
+1
0
+1
Ответ Lycerae
Мне наоборот понравилось, как Винисиус сыграл, особенно в первой игре. В целом у Реала было мало моментов, но именно благодаря ему забили своё и прошли дальше.
Я же не написал, что он провел отвратительные матчи. Да, де-факто благодаря его трем голевым передачам Мадрид смог дойти до серии послематчевых пенальти. Речь скорее об индивидуальной игре ( что является его сильной стороной), в этом противостоянии конечно оставляло желать лучшего, ему просто не давали продохнуть и зачастую Вини просто натыкался на двух-трех соперников.
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Ответ Chistian Jadson
- Интересно и кто же считает Реал Мадрид «мертвыми»?
Болельщики Ман Сити на спортсе, которые предрекали, что горожане минимум 4 гола в ворота сливочных
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Ответ Dr.Hapot
Кто их вечно считает мертвыми, откуда они это берут? Самый титулованый клуб в мире, строят из себя жертву всю дорогу
Реал в последние пару лет часто считают аутсайдером в противостоянии с топами, особенно с английскими. Очень многие были уверены (небезосновательно), что Сити разгромит Реал на Этихаде.
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