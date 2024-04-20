Роберт Левандовски: «Барса» знает, как победить «Реал». Эйфория от победы над «Сити» может привести к тому, что «Мадрид» окажется морально не готов к класико»
Роберт Левандовски высказался о предстоящем класико.
«Барселона» сыграет с «Реалом» на выезде в 32-м туре Ла Лиги. Матч состоится 21 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Мы знаем, как победить «Реал». Мы их знаем и проанализировали ошибки, которые допустили, когда встречались с ними в последний раз. Мы знаем, что, если нейтрализуем их сильные стороны, то сможем победить их на «Сантьяго Бернабеу».
Эйфория от победы над «Манчестер Сити» может привести к тому, что «Реал» окажется морально не готов к класико.
Это правда, что мы отыграли 70 минут [против «ПСЖ»] в меньшинстве, но у нас были все шансы, мы отдыхали на один день больше [чем «Реал»]. Они отыграли 120 минут, им пришлось провести серию пенальти, и, вероятно, они вернулись в Мадрид после пяти утра», – сказал нападающий «Барселоны».
Теперь надо чтобы он рассказал Хави.
Реал на высоте. Спокойно идет в ЛЧ и уверенно за титулом Ла Лиги.
От Барсы остался только пиар. Что с ней сделал ПСЖ мы видели.
Он сказл
-Мы надеемся,что Реал не отощел еще от победы над Сити