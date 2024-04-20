Роберт Левандовски: «Барса» знает, как победить «Реал». Эйфория от победы над «Сити» может привести к тому, что «Мадрид» окажется морально не готов к класико»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Класико Футбол

Роберт Левандовски высказался о предстоящем класико.

«Барселона» сыграет с «Реалом» на выезде в 32-м туре Ла Лиги. Матч состоится 21 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени. 

«Мы знаем, как победить «Реал». Мы их знаем и проанализировали ошибки, которые допустили, когда встречались с ними в последний раз. Мы знаем, что, если нейтрализуем их сильные стороны, то сможем победить их на «Сантьяго Бернабеу».

Эйфория от победы над «Манчестер Сити» может привести к тому, что «Реал» окажется морально не готов к класико. 

Это правда, что мы отыграли 70 минут [против «ПСЖ»] в меньшинстве, но у нас были все шансы, мы отдыхали на один день больше [чем «Реал»]. Они отыграли 120 минут, им пришлось провести серию пенальти, и, вероятно, они вернулись в Мадрид после пяти утра», – сказал нападающий «Барселоны». 

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35 комментариев
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Реал очень опытная команда и знают что такое профессионализм
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Ответ Владимир Самсонов
Комментарий скрыт
Не то что барса, у ней то сезон только в начале и они на подъëме....
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Хорошо что Левандовски знает.
Теперь надо чтобы он рассказал Хави.
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Только Барса говорит о Реале. Это Барсе нужна конкуренция и она в ней нуждается.
Реал на высоте. Спокойно идет в ЛЧ и уверенно за титулом Ла Лиги.

От Барсы остался только пиар. Что с ней сделал ПСЖ мы видели.
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Лева еще играет что ли? Я думал он уже закончил
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Хоселу: «Реал» знает, как победить «Барсу». Досада от поражения против «ПСЖ» может привести к тому, что они окажутся морально не готовы к класико»
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У Барсы дисфория после поражения от ПСЖ, поможет ли это победить В класико?
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Надеяться на эйфорию Реала - это все что остается Барсе
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План барсы это рассвет на то, что реал будет не готов. Ну может быть) надежный🤣🤣🤣
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Ответ Роман
Только Барса говорит о Реале. Это Барсе нужна конкуренция и она в ней нуждается. Реал на высоте. Спокойно идет в ЛЧ и уверенно за титулом Ла Лиги. От Барсы остался только пиар. Что с ней сделал ПСЖ мы видели.
Как Касильяс в своё время сказал Барселона-это мода а мода проходит! в любом случае желаю барсе быть сильной и завтра показать лучший футбол которая она сможет показать
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Ответ Emin Aliev
это так, но к чему тогда эти слова : спокойно, уверенно, на высоте и т.д. понятное дело, абы кто в 1/2 финала не выйдет, но борщить тоже не надо
потому что когда ты победил, ты на высоте, сити тоже в прошлом финале ЛЧ по сути отскочил, но считался весь сезон чуть ли не величайшей командой, игра забылась через день, результат остался
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Ответ Oleg Kostin
Комментарий скрыт
Иногда ради результата приходится терпеть.
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Ответ Владимир Самсонов
У Барсы не было крайне тяжёлого матча в Англии. Да и сейчас Барса явно в неплохой форме
Ага, а Реал на расслобоне прошёл Сити, не смешите
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Реал не та команда и тренер их супер Папа Карло и президент Перес еще тот «перец»- пусть Лева докажет свои слова в класико - по-любому сливочные требуют уважения..
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Роберт, скучаешь по Мюнхену?)
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Лучше бы о качестве своей игры думал, мистер невидимка)
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Эйфория от победы над «Сити» может привести к тому, что «Мадрид» окажется морально не готов к класико».ну да,смотря на таких кривоногих как ты,разве что только на это и остаётся надежда
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Уж кто бы кто а ты бревно молчал бы 🤣
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Заткнитесь, моть вашу, у вас есть поле и 90 минут, чтобы доказать. Языком матчи не выигрывают
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Лëва адекватно оценивает силу нынешней бчк с Педри, Ямалями-Кубарси. Поэтому чëтко выделяет факторы, за счёт которых бчк модет победить: на день больше отдыха, недооценка соперника Реалом))
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Мечтай!
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По-моему, это работает как раз наоборот))
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Все мы знаем кроме левонДоска, что чтобы победить нужно двигаться и не терять мяч, и вообще-то признать и валить из барсы а не мучать нас
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Спортс может из контекста взять новость и опубликовать,чтоб юзеры проглатывали
Он сказл
-Мы надеемся,что Реал не отощел еще от победы над Сити
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Или вы окажетесь морально убитыми на фоне глупейшего привоза одного игрока и получите полную авоську.
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Ну да, это не то что от псж вылететь....
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