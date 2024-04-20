Роберт Левандовски: «Барса» знает, как победить «Реал». Эйфория от победы над «Сити» может привести к тому, что «Мадрид» окажется морально не готов к класико»

Роберт Левандовски высказался о предстоящем класико.

« » сыграет с « » на выезде в 32-м туре . Матч состоится 21 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Мы знаем, как победить «Реал». Мы их знаем и проанализировали ошибки, которые допустили, когда встречались с ними в последний раз. Мы знаем, что, если нейтрализуем их сильные стороны, то сможем победить их на «Сантьяго Бернабеу».

Эйфория от победы над «Манчестер Сити» может привести к тому, что «Реал» окажется морально не готов к класико.

Это правда, что мы отыграли 70 минут [против «ПСЖ»] в меньшинстве, но у нас были все шансы, мы отдыхали на один день больше [чем «Реал»]. Они отыграли 120 минут, им пришлось провести серию пенальти, и, вероятно, они вернулись в Мадрид после пяти утра», – сказал нападающий «Барселоны».