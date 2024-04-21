«Хави, оставайся!» 200 фанатов встретили «Барсу» и тренера перед отелем в Мадриде
Болельщики «Барсы» встретили автобус команды в Мадриде криками «Хави, оставайся».
Сегодня в рамках 32-го тура Ла Лиги «Барселона» на выезде встретится с «Реалом» в класико.
Около 200 болельщиков встретили команду у отеля в Мадриде. Они скандировали «Хави, оставайся!»
Перед матчем каталонцы с 70 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на 8 очков.
Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в конце января заявил о намерении покинуть свой пост по окончании сезона. С тех пор команда не проиграла ни одного матча в чемпионате Испании.
Лапорта верил, что Хави изменит решение об уходе, если «Барса» выйдет в полуфинал ЛЧ. Глава клуба предпримет последнюю попытку убедить тренера остаться
Ему же нужен послушный мальчик для битья.
И дошли до полуфинала, в то время как Барселоны проиграла даже в Лиге Европы😁