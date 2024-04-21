«Хави, оставайся!» 200 фанатов встретили «Барсу» и тренера перед отелем в Мадриде

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига болельщики Класико Футбол

Болельщики «Барсы» встретили автобус команды в Мадриде криками «Хави, оставайся».

Сегодня в рамках 32-го тура Ла Лиги «Барселона» на выезде встретится с «Реалом» в класико.

Около 200 болельщиков встретили команду у отеля в Мадриде. Они скандировали «Хави, оставайся!»

Перед матчем каталонцы с 70 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на 8 очков.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в конце января заявил о намерении покинуть свой пост по окончании сезона. С тех пор команда не проиграла ни одного матча в чемпионате Испании.

Лапорта верил, что Хави изменит решение об уходе, если «Барса» выйдет в полуфинал ЛЧ. Глава клуба предпримет последнюю попытку убедить тренера остаться

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29 комментариев
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Фанаты Реала?
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Ответ Особенный1
Фанаты Реала?
Да! :))
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Это Лапорта организовал.
Ему же нужен послушный мальчик для битья.
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это фанаты сливочных))
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Пока есть Хави, вся критика летит в него, а не в руководство клуба, самый полезный человек в команде.
+3
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Хавьер, верим!
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Ответ Tristan...
Приятно, что болелы Реала так любят своего хозяина
Хозяин идёт первым в таблице, и играет в ЛЧ.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Это Лапорта организовал. Ему же нужен послушный мальчик для битья.
не ври, никому ты не нужен
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Я чёт не пойму, а где эти шутники и фанаты Реала были в прошлом году, когда сливочные проиграли всё тому же Хави два трофея (СК и ЛЛ)?🤓
Ну зато выиграли на Спотифай 0:4!
И дошли до полуфинала, в то время как Барселоны проиграла даже в Лиге Европы😁
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Ответ Tristan...
Приятно, что болелы Реала так любят своего хозяина
Копиум)
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интересно, был ли хоть один из местных настоящих "фанов"
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Не удивлюсь, если весь "Сантьяго Бернабеу" в едином порыве будет кричать "Хави, оставайся" )
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Не удивительно что в Мадриде хотят чтобы Хави остался :)
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Болельщик Реала много лет. Тоже хочу, чтобы Хави не уходил. Нас вполне устраивает он. Особенно нравятся его послематчевые интервью - особый жанр ораторского искусства.
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Вот, между прочим, мне, как болельщику Мадрида, очень нравится идея оставить Хави в Барсе. И вовсе не потому, что с ним Барса якобы безопасна. А потому что он азартный, хвастливый, коренной "барсук" - с таким приятно сразиться. И оставить его на втором месте гораздо приятнее, чем какого-нибудь очередного Сетьена.
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Ригоберка с друзьями. Инфа 100. У них ещё были плакаты МАЭСТРО. И у каждого набитые партаки с лицом Хави на груди.
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Кто в нынешней ситуации Барселоны может справиться лучше?
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Это были фаны Реала, Жироны, Вильярреала и Бильбао.
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Это фанаты Мадрида были.
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