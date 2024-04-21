Клопп о гонке в АПЛ: «Это сильнейшая, самая сложная лига мира. «Ливерпуль» борется с двумя потрясающими командами»

Теги Ливерпуль Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Футбол

Юрген Клопп высказался о борьбе «Ливерпуля» за чемпионство в АПЛ.

«Это сильнейшая лига мира, самая сложная лига, и мы участвуем [в борьбе за титул] с двумя потрясающими командами. Иногда нам необходим импульс, и теперь мы должны играть каждые три дня.

Я чувствую давление, но, как вы думаете, «Ман Сити» это волнует? Мне все равно. Мы сосредоточены на себе. Я говорю обо всем, что, по моему мнению, может помочь, но я не уверен, что это поможет. Игра будет очень тяжелой – нам предстоит встреча с «Эвертоном», а это не рядовой матч. Будет непросто, но мы постараемся», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

После 33 сыгранных туров «Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, уступая «Арсеналу» по разнице мячей при равном количестве очков. «Манчестер Сити» отстает на 1 очко при матче в запасе.

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12 комментариев
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Ответ Я лопнул от смеха
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Это как раз и показало силу лиги. У Реала в чемпионате каждый год нулевая конкуренция и с кубков повылетают и всё, курят бамбук, короли ЛЧ.
+17
0
+17
Ответ cmorblr
Это как раз и показало силу лиги. У Реала в чемпионате каждый год нулевая конкуренция и с кубков повылетают и всё, курят бамбук, короли ЛЧ.
Согласен на 100%. Не понимаю этих почитателей Ч лиги. Реалу с Барселоной не надо выпускать основу против таких команд, как Кадис, Сельта. Они могут половиной своей основы взять 3 очка. А вот МС, Арсеналу надо выпускать основу против таких команд, как Астон Вилла, Брайтон, Вулверхэмптон. Фавориты Ч лиги особо не парятся в своей лиге, а вот фаворитам АПЛ надо всегда быть начеку против всех команд лиги.
+13
0
+13
Ответ Vadim Slutsky
Комментарий скрыт
Это считается по показателям клубов в еврокубках. Если посмотреть на конкурентоспособность в самой лиге, то АПЛ безусловно на 1 месте.
+10
0
+10
Ответ DimaBayern
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Ну Бавария в этом сезоне именно в таком состояние... Вы правы
+11
-3
+8
Ответ DimaBayern
Комментарий скрыт
Ты сейчас описал матч Реал-Барселона)
+7
0
+7
YNWA!
+3
-2
+1
Каждый потрясающ по своему. Арсенал как постоянно сливаюший Лигу Чемпионов, а проект как мошенник 115 уровня)
+2
-1
+1
Ответ QWertY
Ты сейчас описал матч Реал-Барселона)
Ну а эти два клуба вообще отдельная история))))
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