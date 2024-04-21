Клопп о гонке в АПЛ: «Это сильнейшая, самая сложная лига мира. «Ливерпуль» борется с двумя потрясающими командами»

Юрген Клопп высказался о борьбе «Ливерпуля» за чемпионство в АПЛ.

«Это сильнейшая лига мира, самая сложная лига, и мы участвуем [в борьбе за титул] с двумя потрясающими командами. Иногда нам необходим импульс, и теперь мы должны играть каждые три дня.

Я чувствую давление, но, как вы думаете, « » это волнует? Мне все равно. Мы сосредоточены на себе. Я говорю обо всем, что, по моему мнению, может помочь, но я не уверен, что это поможет. Игра будет очень тяжелой – нам предстоит встреча с « », а это не рядовой матч. Будет непросто, но мы постараемся», – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.

После 33 сыгранных туров «Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице , уступая « » по разнице мячей при равном количестве очков. «Манчестер Сити» отстает на 1 очко при матче в запасе.