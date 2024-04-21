Клопп о гонке в АПЛ: «Это сильнейшая, самая сложная лига мира. «Ливерпуль» борется с двумя потрясающими командами»
Юрген Клопп высказался о борьбе «Ливерпуля» за чемпионство в АПЛ.
«Это сильнейшая лига мира, самая сложная лига, и мы участвуем [в борьбе за титул] с двумя потрясающими командами. Иногда нам необходим импульс, и теперь мы должны играть каждые три дня.
Я чувствую давление, но, как вы думаете, «Ман Сити» это волнует? Мне все равно. Мы сосредоточены на себе. Я говорю обо всем, что, по моему мнению, может помочь, но я не уверен, что это поможет. Игра будет очень тяжелой – нам предстоит встреча с «Эвертоном», а это не рядовой матч. Будет непросто, но мы постараемся», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.
После 33 сыгранных туров «Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, уступая «Арсеналу» по разнице мячей при равном количестве очков. «Манчестер Сити» отстает на 1 очко при матче в запасе.