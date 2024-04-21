Клопп о 3:1 с «Фулхэмом»: «Ливерпуль» был хорош 80 минут – владел мячом, создавал моменты и забивал. Хотим оставаться в гонке – «Арсенал» победил, «Сити» выиграет свой матч в запасе»

Юрген Клопп прокомментировал победу в матче с «Фулхэмом» (3:1).

«В течение 80 минут мы были действительно хороши. Мне не понравились последние 10 минут первого тайма, когда мы пропустили. Но все в порядке, потому что игра во втором тайме мне понравилась.

Мы снова смогли показать то, что у нас действительно хорошо получалось в первом тайме – владели мячом, создавали моменты и забили несколько отличных голов. К тому же у нас были и другие неплохие моменты. Мы внесли некоторые изменения, и ребята здорово справились.

Обычно « » доставляет нам больше проблем, так что мы показали хорошую игру в нужный момент. Мы хотим оставаться в [чемпионской] гонке, это очевидно. Вчера « » победил, «Манчестер Сити» выиграет свой матч в запасе, поэтому мы должны побеждать и стараемся делать это», – сказал главный тренер « ».

За 5 туров до окончания чемпионата «Ливерпуль» идет 2-м в турнирной таблице, уступая «Арсеналу» по разнице мячей при равном количестве очков. « » отстает на 1 очко, имея матч в запасе.