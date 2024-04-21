Клопп о 3:1 с «Фулхэмом»: «Ливерпуль» был хорош 80 минут – владел мячом, создавал моменты и забивал. Хотим оставаться в гонке – «Арсенал» победил, «Сити» выиграет свой матч в запасе»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Футбол

Юрген Клопп прокомментировал победу в матче с «Фулхэмом» (3:1).

«В течение 80 минут мы были действительно хороши. Мне не понравились последние 10 минут первого тайма, когда мы пропустили. Но все в порядке, потому что игра во втором тайме мне понравилась.

Мы снова смогли показать то, что у нас действительно хорошо получалось в первом тайме – владели мячом, создавали моменты и забили несколько отличных голов. К тому же у нас были и другие неплохие моменты. Мы внесли некоторые изменения, и ребята здорово справились.

Обычно «Фулхэм» доставляет нам больше проблем, так что мы показали хорошую игру в нужный момент. Мы хотим оставаться в [чемпионской] гонке, это очевидно. Вчера «Арсенал» победил, «Манчестер Сити» выиграет свой матч в запасе, поэтому мы должны побеждать и стараемся делать это», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

За 5 туров до окончания чемпионата «Ливерпуль» идет 2-м в турнирной таблице, уступая «Арсеналу» по разнице мячей при равном количестве очков. «Манчестер Сити» отстает на 1 очко, имея матч в запасе.

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7 комментариев
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Пытается сглазить Сити?
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Какой же Клопп гонщик!
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говорит все правильно и давление идёт на Сити! график плотнейший, ещё и устали многие....нужно давить и ментально и через собственные победы
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Ответ CuauhtemokBlanco
Пытается сглазить Сити?
видимо, поэтому Сити срочно поверх эмблемы цветочек надо прилепить ☝
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Ответ ПравдоРуб
Неуважительно по отношению к сопернику говорить что Сити выиграет, хоть и понятно что пытается сглазить и оказать давление
Ну так пусть мотивируются таким образом) Отберут очки у Сити - это будет только на руку Ливерпулю, проиграют - значит Клопп был прав)
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