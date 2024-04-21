Судья на 93-й назначил пенальти в ворота «МЮ» за игру Уан-Биссаки рукой. «Ковентри» забил 3-й гол подряд и сравнял счет – 3:3

«Ковентри» реализовал пенальти в конце игры с «Манчестер Юнайтед».

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте в полуфинале Кубка Англии защитник манкунианцев рукой прервал прострел в своей штрафной.

Главный судья Роберт Джонс назначил одиннадцатиметровый. Его реализовал форвард .

Благодаря этому «Ковентри» удалось сравнять счет – 3:3. Команда из Чемпионшипа забила трижды подряд начиная с 71-й минуты.

Изображение: кадр из трансляции Eleven Sports

«Ковентри» – «Манчестер Юнайтед». 3:3 – Райт сравнял с пенальти на 95-й! Онлайн-трансляция