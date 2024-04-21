Судья на 93-й назначил пенальти в ворота «МЮ» за игру Уан-Биссаки рукой. «Ковентри» забил 3-й гол подряд и сравнял счет – 3:3
«Ковентри» реализовал пенальти в конце игры с «Манчестер Юнайтед».
На 3-й добавленной ко второму тайму минуте в полуфинале Кубка Англии защитник манкунианцев Аарон Уан-Биссака рукой прервал прострел в своей штрафной.
Главный судья Роберт Джонс назначил одиннадцатиметровый. Его реализовал форвард Хейджи Райт.
Благодаря этому «Ковентри» удалось сравнять счет – 3:3. Команда из Чемпионшипа забила трижды подряд начиная с 71-й минуты.
Изображение: кадр из трансляции Eleven Sports
«Ковентри» – «Манчестер Юнайтед». 3:3 – Райт сравнял с пенальти на 95-й! Онлайн-трансляция
Но игрокам вот самим вообще как, нормально? Я все понимаю, один гол может залететь как угодно и от какого угодно соперника, но дать сравнять команде с чемпионшипа при 3:0 - разве это не стыдоба?
Тен Хага уволят, он благополучно вернётся в Аякс, но с игроками-то что будет? И ладно им возвращаться к своим болельщикам на которых видимо совсем накласть, но там новое руководство как минимум по именам вполне вменяемое - оно же просто вас на распродажу пустит. И как бы Эриксену, Каземиро и Магуайру уже за 30, они спокойно себе где-нибудь мяч попинают, но кто возьмет Мактома, Решфорда, Антони, АВБ, Онана? Вы и так не особо кому нужны, а после таких перфомансов так и тот же Ковентри не заберёт с доплатой даже
Тен Хагу давно пора, но я супер сильно уверен, что он не дает установку в формате «а давайте будем давать разбежаться в центре поля соперникам, а еще надо побольше обрезов. И главное за соперником с мячом не обязательно бежать, достаточно просто аккуратненько трусцой последовать и огонь»
Там какой-то квест надой пройти полностью и только в конце откроется дверь, на которой будет написано "Увольнение тен Хага"?
А победа была так близка ...
Фанаты у Ковентри 🔥 они заслуживают финала )
Но что с этими происходят я вообще понять не могу
Ок, Решфорд очень хочет забить и всех обвести - ну так может стоит помимо этого заниматься еще и борьбой за мячи, добавить агрессии в прессинге. Не, я буду играть в стиле того крутого пацана с коробки, который стоит на халяве впереди и теряет все мячи
Мактом, ты забиваешь, молодец, но может попробовать научиться мячи принимать нормально, передачи точные отдавать, позицию свою не терять? Не, я буду просто тусоваться впереди, а за меня если Хойлунд опуститься, ну или там пацаны разберутся
Ну пристроит их условный Борнмут, но они же через сезон дальше вниз поедут
И МЮ сыграл с Сити дополнительное время
Но есть нюанс