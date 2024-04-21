Судья на 93-й назначил пенальти в ворота «МЮ» за игру Уан-Биссаки рукой. «Ковентри» забил 3-й гол подряд и сравнял счет – 3:3

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии судьи Ковентри чемпионшип Роберт Джонс Хейджи Райт Аарон Уан-Биссака Футбол

«Ковентри» реализовал пенальти в конце игры с «Манчестер Юнайтед».

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте в полуфинале Кубка Англии защитник манкунианцев Аарон Уан-Биссака рукой прервал прострел в своей штрафной.

Главный судья Роберт Джонс назначил одиннадцатиметровый. Его реализовал форвард Хейджи Райт.

Благодаря этому «Ковентри» удалось сравнять счет – 3:3. Команда из Чемпионшипа забила трижды подряд начиная с 71-й минуты.

Изображение: кадр из трансляции Eleven Sports

«Ковентри» – «Манчестер Юнайтед». 3:3 – Райт сравнял с пенальти на 95-й! Онлайн-трансляция

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32 комментария
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Ферги-тайм вернулся! Но есть нюанс…🤓
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Это просто сюр какой-то , я уже не знаю как можно смотреть матчи МЮ. Netflix нужно было не про требл МанСити снимать, а про то как МЮ пробивает очередные дно. Как в анекдоте, кажется что уже хуже не может быть, но снизу постучались
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Упустить матч против Ковентри ведя в три мяча, просто фиаско. Тех Хаг не перестает удивлять. Ставит антирекорды.
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Два дня, один стадион, один кубок. Грилишу не дают пенку в моменте, где рука отставлена примерно в два раза сильнее от тела при ударе в ворота. Тут обычный прострел и почти прижатая рука. Вот как выглядит коррупция в судейском комитете) Причем вчера судья даже НЕ ЗНАЛ, что у Грилиша было вообще касание. То есть ВАР обязан был отправить его смотреть, так как судья НЕ ВИДЕЛ эпизод, и только он мог решить, пенка это или нет. ВАР не имеет права принимать такие решения.
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Удоляй не зашло 😵
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Дайте Севен Хагу поработать, и миллионов 300 на трансферы. Тогда точно клубу из пердива не сдобровать
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Безбородов бы поспорил с этим решением
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Ок, тренер не тренер, это все понятно
Но игрокам вот самим вообще как, нормально? Я все понимаю, один гол может залететь как угодно и от какого угодно соперника, но дать сравнять команде с чемпионшипа при 3:0 - разве это не стыдоба?
Тен Хага уволят, он благополучно вернётся в Аякс, но с игроками-то что будет? И ладно им возвращаться к своим болельщикам на которых видимо совсем накласть, но там новое руководство как минимум по именам вполне вменяемое - оно же просто вас на распродажу пустит. И как бы Эриксену, Каземиро и Магуайру уже за 30, они спокойно себе где-нибудь мяч попинают, но кто возьмет Мактома, Решфорда, Антони, АВБ, Онана? Вы и так не особо кому нужны, а после таких перфомансов так и тот же Ковентри не заберёт с доплатой даже
Тен Хагу давно пора, но я супер сильно уверен, что он не дает установку в формате «а давайте будем давать разбежаться в центре поля соперникам, а еще надо побольше обрезов. И главное за соперником с мячом не обязательно бежать, достаточно просто аккуратненько трусцой последовать и огонь»
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даже без Дьокереша и Хамера сезон не стал провальным. огромные молодцы Ковентри
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Девиз Тен Хага - ни дня без рекордов.
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Ведя 3:0 против Ковентри к 60-й минуте, МЮ умудрился пропустить 3 и сейчас играет доп. время?
Там какой-то квест надой пройти полностью и только в конце откроется дверь, на которой будет написано "Увольнение тен Хага"?
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Ответ mj23.net
Два дня, один стадион, один кубок. Грилишу не дают пенку в моменте, где рука отставлена примерно в два раза сильнее от тела при ударе в ворота. Тут обычный прострел и почти прижатая рука. Вот как выглядит коррупция в судейском комитете) Причем вчера судья даже НЕ ЗНАЛ, что у Грилиша было вообще касание. То есть ВАР обязан был отправить его смотреть, так как судья НЕ ВИДЕЛ эпизод, и только он мог решить, пенка это или нет. ВАР не имеет права принимать такие решения.
Ну шейхи если останутся вообще без кубков ты чего? 😄
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Ответ Evgeny Trifonov
Дайте Севен Хагу поработать, и миллионов 300 на трансферы. Тогда точно клубу из пердива не сдобровать
300 это не о чем, надо 700-800, тогда точно Ковентри не сдобровать!
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Не везёт что то Тен Хану.
А победа была так близка ...
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Уан-Биссака и с Челси привез пенальти, обороняется хуже, в атаке от него 0 пользы, если играет слева. Этот гений в очередной раз делает эксперименты, которые не работают.
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Ответ munkz
Там Антони и Далот фолили
с Ливерпулем, я перепутал.
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Ответ jexOn
Уан-Биссака и с Челси привез пенальти, обороняется хуже, в атаке от него 0 пользы, если играет слева. Этот гений в очередной раз делает эксперименты, которые не работают.
Там Антони и Далот фолили
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Ответ Тумбочка Тевеса
Ок, тренер не тренер, это все понятно Но игрокам вот самим вообще как, нормально? Я все понимаю, один гол может залететь как угодно и от какого угодно соперника, но дать сравнять команде с чемпионшипа при 3:0 - разве это не стыдоба? Тен Хага уволят, он благополучно вернётся в Аякс, но с игроками-то что будет? И ладно им возвращаться к своим болельщикам на которых видимо совсем накласть, но там новое руководство как минимум по именам вполне вменяемое - оно же просто вас на распродажу пустит. И как бы Эриксену, Каземиро и Магуайру уже за 30, они спокойно себе где-нибудь мяч попинают, но кто возьмет Мактома, Решфорда, Антони, АВБ, Онана? Вы и так не особо кому нужны, а после таких перфомансов так и тот же Ковентри не заберёт с доплатой даже Тен Хагу давно пора, но я супер сильно уверен, что он не дает установку в формате «а давайте будем давать разбежаться в центре поля соперникам, а еще надо побольше обрезов. И главное за соперником с мячом не обязательно бежать, достаточно просто аккуратненько трусцой последовать и огонь»
Если даже Кариуса Ньюкасл подобрал, то этих подавно подберут, особенно Депутата
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Ответ Роман
МЮ продолжает позорится.
Комментарий удален модератором
Давненько я такого слива не видал 😄 хотя Абаскаля сливали недавно но более картинно. А тут пол команды явно не жаждят в новый футбольный год идти с Хагом )))
Фанаты у Ковентри 🔥 они заслуживают финала )
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ферги-тайм вернулся! Но есть нюанс…🤓
Комментарий удален пользователем
Ответ corazon blanco
Упустить матч против Ковентри ведя в три мяча, просто фиаско. Тех Хаг не перестает удивлять. Ставит антирекорды.
Болею за Ковентри, может тогда его выгонят
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Ну Кариус при всей его косячности не был замечен в каком-то безумном наплевательстве на свою игру или безэмоциональности к своим действиям
Но что с этими происходят я вообще понять не могу
Ок, Решфорд очень хочет забить и всех обвести - ну так может стоит помимо этого заниматься еще и борьбой за мячи, добавить агрессии в прессинге. Не, я буду играть в стиле того крутого пацана с коробки, который стоит на халяве впереди и теряет все мячи
Мактом, ты забиваешь, молодец, но может попробовать научиться мячи принимать нормально, передачи точные отдавать, позицию свою не терять? Не, я буду просто тусоваться впереди, а за меня если Хойлунд опуститься, ну или там пацаны разберутся
Ну пристроит их условный Борнмут, но они же через сезон дальше вниз поедут
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Реал сыграл с Сити дополнительное время
И МЮ сыграл с Сити дополнительное время
Но есть нюанс
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Комментарий удален пользователем
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