«Ман Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «МЮ» интересуются Ферланом Менди. «Бавария» готова рассмотреть защитника «Реала» как часть сделки по Дэвису
К Ферлану Менди проявляют интерес топ-клубы АПЛ и «Бавария».
Действующий контракт 28-летнего защитника с мадридским «Реалом» истекает в 2025 году.
Сообщается, что недавно Карло Анчелотти сообщил руководству о желании сохранить футболиста. На данный момент француз не получил предложение о продлении соглашения, однако оно может поступить, так как недавно клуб провел встречу с представителями игрока. По причине большого количества травм Менди является единственным игроком основы, чья зарплата не повышалась за последние сезоны, и клуб давно задумывается о его возможной продаже.
С окружением Менди связывались такие клубы, как «Арсенал» и «Ливерпуль», однако последний не начинал переговоры, ожидая понимания того, кто станет новым тренером. Недавно с запросом обратился и «Манчестер Сити», который считает француза идеальным аналогом Кайла Уокера, но на левом фланге.
Ранее интерес к защитнику также проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», которые уже изучают финансовые условия возможного трансфера. Однако отмечается, что Менди не проявляет интерес к предложению «сорок», так как, вероятно, в следующем сезоне клуб не будет выступать в Лиге чемпионов. Помимо этого, по финансовым причинам был отвергнут интерес «Наполи».
Наконец, вариант подписания француза рассматривает «Бавария». В случае перехода Альфонса Дэвиса в «Реал» клуб может рассмотреть опцию обмена игроками.