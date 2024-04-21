«Ман Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «МЮ» интересуются Ферланом Менди. «Бавария» готова рассмотреть защитника «Реала» как часть сделки по Дэвису

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К Ферлану Менди проявляют интерес топ-клубы АПЛ и «Бавария».

Действующий контракт 28-летнего защитника с мадридским «Реалом» истекает в 2025 году.

Сообщается, что недавно Карло Анчелотти сообщил руководству о желании сохранить футболиста. На данный момент француз не получил предложение о продлении соглашения, однако оно может поступить, так как недавно клуб провел встречу с представителями игрока. По причине большого количества травм Менди является единственным игроком основы, чья зарплата не повышалась за последние сезоны, и клуб давно задумывается о его возможной продаже.

С окружением Менди связывались такие клубы, как «Арсенал» и «Ливерпуль», однако последний не начинал переговоры, ожидая понимания того, кто станет новым тренером. Недавно с запросом обратился и «Манчестер Сити», который считает француза идеальным аналогом Кайла Уокера, но на левом фланге.

Ранее интерес к защитнику также проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», которые уже изучают финансовые условия возможного трансфера. Однако отмечается, что Менди не проявляет интерес к предложению «сорок», так как, вероятно, в следующем сезоне клуб не будет выступать в Лиге чемпионов. Помимо этого, по финансовым причинам был отвергнут интерес «Наполи».

Наконец, вариант подписания француза рассматривает «Бавария». В случае перехода Альфонса Дэвиса в «Реал» клуб может рассмотреть опцию обмена игроками.

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29 комментариев
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Ответ MADRiD_00
Менди в последнее время не травмируется и очень надёжен в защите. Не знаю можно ли продать такого игрока.
Так он же в этом сезоне не проиграл не одной дуэли . Стенди!
+15
0
+15
Ферлана нужно сохранять. Когда он в форме — он один из лучших в мире латералей оборонительного плана. Единственное, что пугает его травматичность.
+19
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+13
Ответ Ophiomorph
Ну если придёт Дэвид, то смысла держать Менди особо нет. Хоть это и игроки разного профиля.
Почему же? Можно их использовать, как когда-то Марсело и Коэнтрау под определенного соперника и тактику. Вариативность это всегда хорошо, на мой взгляд.
+10
-2
+8
Менди в последнее время не травмируется и очень надёжен в защите. Не знаю можно ли продать такого игрока.
+8
-2
+6
Ответ иц а мен
А майкла оливера нужно сохранить?
Это точно обойдется дешевле, чем покупка Эвребё
+7
-2
+5
Ответ corazon blanco
Почему же? Можно их использовать, как когда-то Марсело и Коэнтрау под определенного соперника и тактику. Вариативность это всегда хорошо, на мой взгляд.
Дело в том, что у них однозначно будет желание быть номером 1 на левом фланге. И если на один конкретный важный матч выберут одного, это может создать недовольство у второго. И так по кругу.
+4
0
+4
Ответ Raul14
Дэвиса тоже нельзя назвать железным.
Гораздо сильнее по позиции, чем Менди и менее травматичен. Менди огромное спасибо, за его вклад в достижения команды, но пора расставаться.
+4
-1
+3
Ну если придёт Дэвид, то смысла держать Менди особо нет. Хоть это и игроки разного профиля.
+2
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+2
Было бы шикарно, если бы оба были в составе. Ферлан один из лучших в оборонительном плане, его уже больше года никто не обводил, хавает вингеров лучше всех в мире. Но не стоит забывать и о Фране с Мигелем. Оба очень талантливы и оба могут уйти из команды. Короче, летом у Реала будет неплохая головная боль из-за левого фланга защиты.
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Я бы очень хотел, чтобы Менди остался, крайне недооценённый ЛЗ. Да, иногда травматичен, но по большей части делает разницу на поле в защите. То, что нужно, надеюсь, останется!
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Ответ Raul14
Это наши желания. Но Карло с большой долей вероятности может отказаться от другого варианта и сделать Менди основным, но при условии, если он не будет травмироваться и продолжать в нынешнем темпе. Помнишь так было с Иско? В 2018м с ними хотели расстаться, но он в последний момент воспользовался шансом и стал играть очень часто. Зидан ради него стал играть Ромбом использовав его в роли десятки, с Кришом и Бензема в атаке.
Мне кажется, что под Дэвиса будут особые настройки. Менди не согласится на роль игрока ротации и диска у него приличная. Ещё нужно Франа Гарсию сплавить, нам нужны самые лучшие игроки. Тчуа еги, Камавинга и Вальверде, уже определяют лицо клуба.
+1
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+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Гораздо сильнее по позиции, чем Менди и менее травматичен. Менди огромное спасибо, за его вклад в достижения команды, но пора расставаться.
Это наши желания. Но Карло с большой долей вероятности может отказаться от другого варианта и сделать Менди основным, но при условии, если он не будет травмироваться и продолжать в нынешнем темпе. Помнишь так было с Иско? В 2018м с ними хотели расстаться, но он в последний момент воспользовался шансом и стал играть очень часто. Зидан ради него стал играть Ромбом использовав его в роли десятки, с Кришом и Бензема в атаке.
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
Почему же? Можно их использовать, как когда-то Марсело и Коэнтрау под определенного соперника и тактику. Вариативность это всегда хорошо, на мой взгляд.
Можно конечно, но Менди скорее всего сам не захочет быть баночником, плюс у него не самая маленькая з/п для такой роли, а в новом контракте он и прибавку может попросить.
+1
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Ответ corazon blanco
Ферлана нужно сохранять. Когда он в форме — он один из лучших в мире латералей оборонительного плана. Единственное, что пугает его травматичность.
если реал подписывает дэвиса то тогда менди в принципе не нужен.держать на лавке игрока уровня менди верх идиотизма
+1
0
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Ответ Ophiomorph
Можно конечно, но Менди скорее всего сам не захочет быть баночником, плюс у него не самая маленькая з/п для такой роли, а в новом контракте он и прибавку может попросить.
Не просто может попросить, а точно попросит, потому что это будет последний крупный контракт в карьере.
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Ответ Ophiomorph
Ну если придёт Дэвид, то смысла держать Менди особо нет. Хоть это и игроки разного профиля.
Пусть поконкурируют сезон, а там будет видно. Понятно, что за Дэвисом большое преимущество в виде возраста, но и Менди еще пару сезонов может отбегать. В свое время Марсело с Коэнтрау и Карвахаль с Арбелоа неплохо делили игровое время.
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Ответ MADRiD_00
Менди в последнее время не травмируется и очень надёжен в защите. Не знаю можно ли продать такого игрока.
Двоякая ситуация. Он ноль в атаке и игроки Мадрида сами его подключать боятся так как он тормозит и под прессингом мяч теряет. С Сити он помог отстоять, но был одной из причин что команда имела проблемы с контратакой. Всё зависит от того как Карло игру строить будет.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Менять на Дэвиса, не думая. Травматичный и нестабильный.
Дэвиса тоже нельзя назвать железным.
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Если есть возможность сохранить на разумных условиях - надо продлять.
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Если придёт Девис ,явно с гарантией места в старте. Не думаю что Менди согласиться быть его сменщиком. Скорее всего запросит трансфер.
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Даже если Дэвис придет, то все равно его надо сохранить. Да, он не атакует но зато как обороняется!
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Ответ Cristiano Ronaldo
Мне кажется, что под Дэвиса будут особые настройки. Менди не согласится на роль игрока ротации и диска у него приличная. Ещё нужно Франа Гарсию сплавить, нам нужны самые лучшие игроки. Тчуа еги, Камавинга и Вальверде, уже определяют лицо клуба.
Дэвис, без сомнений один из лучших. Особенно его атакующие навыки гораздо лучше чем у Менди, но в плане обороны я все таки выбираю Менди. В этом сезоне пока никому не удалось его обводить и это говорит о многом.
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Ответ Raul14
Дэвис, без сомнений один из лучших. Особенно его атакующие навыки гораздо лучше чем у Менди, но в плане обороны я все таки выбираю Менди. В этом сезоне пока никому не удалось его обводить и это говорит о многом.
Конкретно я сужу по Менди, на основании всего его периода нахождения в клубе. Когда он в форме, то равных ему нет, но в атаке толку от него мало, а Реал это в первую очередь атакующий клуб. Дэвис в обороне способен прибавить, а Менди найдёт себе топ команду, спрос на него имеется.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Конкретно я сужу по Менди, на основании всего его периода нахождения в клубе. Когда он в форме, то равных ему нет, но в атаке толку от него мало, а Реал это в первую очередь атакующий клуб. Дэвис в обороне способен прибавить, а Менди найдёт себе топ команду, спрос на него имеется.
Не ну если решат продать, за него можно немало баблосов срубить.
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