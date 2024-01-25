Менди не думает об уходе из «Реала». Он будет бороться за место в составе даже в случае прихода Дэвиса

Ферлан Менди не думает об уходе из «Реала».

Защитник не собирается покидать мадридский клуб и намерен до конца отработать контракт, срок которого истекает в 2025 году.

Как пишет Marca, намерен бороться за место в составе, даже если «Реал» подпишет .

В этом сезоне Менди провел за «Реал» 11 матчей в . Статистика 28-летнего защитника доступна здесь.