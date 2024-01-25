Менди не думает об уходе из «Реала». Он будет бороться за место в составе даже в случае прихода Дэвиса
Ферлан Менди не думает об уходе из «Реала».
Защитник не собирается покидать мадридский клуб и намерен до конца отработать контракт, срок которого истекает в 2025 году.
Как пишет Marca, Менди намерен бороться за место в составе, даже если «Реал» подпишет Альфонсо Дэвиса.
В этом сезоне Менди провел за «Реал» 11 матчей в Ла Лиге. Статистика 28-летнего защитника доступна здесь.
При всем этом нельзя игнорировать талант Дэвиса, он слишком ценный игрок, чтобы его не включить в состав. К тому же Карвахаль при его возрасте не будет играть так хорошо вечно, приход Дэвиса, возможно, побудит команду искать более уравновешенного правого защитника. Когда от Менди скорее всего откажутся из-за его высокой зарплаты, либо ему придется идти на сильное понижение.