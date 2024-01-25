Менди не думает об уходе из «Реала». Он будет бороться за место в составе даже в случае прихода Дэвиса

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Ферлан Менди Альфонсо Дэвис Футбол

Ферлан Менди не думает об уходе из «Реала».

Защитник не собирается покидать мадридский клуб и намерен до конца отработать контракт, срок которого истекает в 2025 году.

Как пишет Marca, Менди намерен бороться за место в составе, даже если «Реал» подпишет Альфонсо Дэвиса.

В этом сезоне Менди провел за «Реал» 11 матчей в Ла Лиге. Статистика 28-летнего защитника доступна здесь.

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6 комментариев
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Когда здоров- Менди отличный оборонительный латераль. И он весьма неплохо подстраховывает Винисиуса, давая ему больше свободы. Но конечно в атаке его показатели весьма скудны. Но то, что во всех матчах этого сезона Менди всего обыграли два раза - топ-показатель.
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Ответ ЛеанидПепси
ну как не гляну везде твои кометы. такое чувство 24 на 7 тут.
Ну я уже два раза подробно писал, почему я так много провожу времени за просмотром футбола и конкретно на этом сайте. Не буду вдаваться в подробности, чтобы никто не воспринимал это за слабость. Поэтому за излишнюю назойливость не обессудьте.
+4
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+3
Ответ corazn blanco
Когда здоров- Менди отличный оборонительный латераль. И он весьма неплохо подстраховывает Винисиуса, давая ему больше свободы. Но конечно в атаке его показатели весьма скудны. Но то, что во всех матчах этого сезона Менди всего обыграли два раза - топ-показатель.
Ты когда то спишь хоть?
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Ответ corazn blanco
Это мой третий комментарий за сегодня, да и сейчас 7 часов вечера, о каком сне речь?
ну как не гляну везде твои кометы. такое чувство 24 на 7 тут.
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Менди в оборонительной линии является одним из лучших на позиции левого защитника. От него не ожидают значительного вклада в атаку, так как в этой роли выделяется Карвахаль, играющий на противоположном фланге. Наличие двух атакующих боковых защитников может представлять риск для обороны команды. Поэтому сейчас команда справляется и так.

При всем этом нельзя игнорировать талант Дэвиса, он слишком ценный игрок, чтобы его не включить в состав. К тому же Карвахаль при его возрасте не будет играть так хорошо вечно, приход Дэвиса, возможно, побудит команду искать более уравновешенного правого защитника. Когда от Менди скорее всего откажутся из-за его высокой зарплаты, либо ему придется идти на сильное понижение.
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Ответ ЛеанидПепси
Ты когда то спишь хоть?
Это мой третий комментарий за сегодня, да и сейчас 7 часов вечера, о каком сне речь?
+1
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