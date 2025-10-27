Каррагер о «Ливерпуле»: «Настали кризисные времена, четыре поражения подряд были бы катастрофой для «Брентфорда». Будет много вопросов, они захотят большего, осознав, сколько потратили»

Джейми Каррагер считает, что «Ливерпуль» находится в кризисе.

В субботу мерсисайдцы уступили «Брентфорду » (2:3) в матче АПЛ . Команда Арне Слота проиграла 4 последних матча Премьер-лиги.

«Проиграть четыре матча подряд для «Брентфорда» было бы катастрофой. Мы видим, как это делают чемпионы, потратившиеся [на трансферы] летом, что означает, что для «Ливерпуля» наступили кризисные времена. В раздевалке между игроками, тренерским штабом и людьми, стоящими выше главного тренера, будет много серьезных вопросов. Когда они осознают, сколько потратили, они захотят гораздо большего.

«Ливерпулю» следует обратить внимание на физические кондиции и рост своих игроков, потому что я не думаю, что сейчас им этого хватает», – сказал бывший игрок «Ливерпуля ».