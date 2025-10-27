Директор «Пари НН» о 0:0 с «Балтикой» после освящения стадиона: «Не исключено, что это помогло, всегда рады поддержке батюшки. Мы счастливы, что очки приходят»
В «Пари НН» прокомментировали освящение стадиона перед матчем с «Балтикой».
Матч 13-го тура Мир РПЛ в Нижнем Новгороде завершился со счетом 0:0, «Пари НН» прервал серию из 7 поражений подряд. Перед началом игры священник окропил святой водой поле «Совкомбанк Арены».
– Могли выиграть, могли проиграть. Довольны ничьей на сегодняшний момент.
– В интернете появилось видео, как батюшка освещал поле перед игрой. Это помогло прервать серию из поражений?
– Не исключено.
– Подобное будет повторяться перед следующими играми? Быть может, это станет счастливой традицией.
– Батюшка любит нашу команду. Мы всегда рады его поддержке.
– Эта ничья против «Балтики» сродни победе?
– Конечно. Мы счастливы, что нам приходят очки, все работают. Надеюсь, что дальше все будет так же положительно, – сказал гендиректор «Пари НН» Виталий Карасев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости