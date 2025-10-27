Директор «Пари НН» о 0:0 с «Балтикой» после освящения стадиона: «Не исключено, что это помогло, всегда рады поддержке батюшки. Мы счастливы, что очки приходят»

В «Пари НН» прокомментировали освящение стадиона перед матчем с «Балтикой».

Матч 13-го тура Мир РПЛ в Нижнем Новгороде завершился со счетом 0:0, «Пари НН» прервал серию из 7 поражений подряд. Перед началом игры священник окропил святой водой поле «Совкомбанк Арены ».

– Могли выиграть, могли проиграть. Довольны ничьей на сегодняшний момент.

– В интернете появилось видео, как батюшка освещал поле перед игрой. Это помогло прервать серию из поражений?

– Не исключено.

– Подобное будет повторяться перед следующими играми? Быть может, это станет счастливой традицией.

– Батюшка любит нашу команду. Мы всегда рады его поддержке.

– Эта ничья против «Балтики» сродни победе?

– Конечно. Мы счастливы, что нам приходят очки, все работают. Надеюсь, что дальше все будет так же положительно, – сказал гендиректор «Пари НН » Виталий Карасев.