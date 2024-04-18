Хави выступил перед игроками «Барсы» с мотивационной речью перед класико. Тренер рассматривает матч с «Реалом» как шанс «вернуться на путь успеха»

Хави подбодрил игроков «Барселоны» в преддверии класико.

В воскресенье «Барселона» сыграет с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 32-го тура . В своем последнем матче каталонцы крупно проиграли «ПСЖ» (1:4) и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала по сумме двух матчей.

Как сообщает As, перед сегодняшней тренировкой Хави произнес короткую мотивационную речь, призвав игроков не падать духом после вылета из Лиги чемпионов.

Утверждается, что главный тренер «Барселоны» рассматривает предстоящий матч с «Реалом» как «шанс вернуться на путь успеха». верит, что в случае победы в класико, которая позволила бы сократить отставание от « » в таблице Ла Лиги до 5 очков, « » сможет побороться за чемпионство.

«Вперед, на Мадрид, без оправданий!» – сказал Хави игрокам «Барселоны».