Хави выступил перед игроками «Барсы» с мотивационной речью перед класико. Тренер рассматривает матч с «Реалом» как шанс «вернуться на путь успеха»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Класико Футбол

Хави подбодрил игроков «Барселоны» в преддверии класико.

В воскресенье «Барселона» сыграет с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 32-го тура Ла Лиги. В своем последнем матче каталонцы крупно проиграли «ПСЖ» (1:4) и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала по сумме двух матчей.

Как сообщает As, перед сегодняшней тренировкой Хави произнес короткую мотивационную речь, призвав игроков не падать духом после вылета из Лиги чемпионов.

Утверждается, что главный тренер «Барселоны» рассматривает предстоящий матч с «Реалом» как «шанс вернуться на путь успеха». Хави верит, что в случае победы в класико, которая позволила бы сократить отставание от «Реала» в таблице Ла Лиги до 5 очков, «Барселона» сможет побороться за чемпионство.

«Вперед, на Мадрид, без оправданий!» – сказал Хави игрокам «Барселоны».

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94 комментария
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Надеюсь реал хлопнет барсу, в очередной раз доказать тренерскую бездарность хави
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Предвкушаю расстроенное и заплаканное лицо хаве после дежурной четвёрочки от Мадрида.
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Суперкубок 4:1 ❌
Кубок 4:2❌
Лига чемпионов 1:4❌
Ла Лига - шанс вернуться на путь успеха?🤔 4:1
+37
-5
+32
Ответ Данила Данайцев
Сударыня, я становлюсь вашим поклонником 👏
Главное чтобы у сударыни не было между ног кое чего ))))
+28
-2
+26
Ответ Qarasik
Предвкушаю расстроенное и заплаканное лицо хаве после дежурной четвёрочки от Мадрида.
После такого тяжелого матча, когда даже у вездесущих Вальверде и Камавинги бензин закончился будет крайне сложно. Про легкую прогулку, тем более в Класико мечтать не приходится, слишком много сил отдали в матче против Сити.
+25
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+22
Это какой-то анекдот уже. Даже если Реал проиграет, отрыв будет в 5 очков. А за 6 туров до конца это крайне много. О каком опять успехе он говорит, он ведь уходить собрался🤷‍♂️
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Победа над Реалом для Барсы всегда как титул, когда реальных титулов нет в этом сезоне😂
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Значит так, шлюхины дети - начал свою речь Хави
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+15
Этот психопат умеет в мотивацию?Я думал,что он только в критической ситуации истерит и удаляется,кинув своих подопечных на произвол
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+11
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Хави для мотивации использовал те-же слова и словосочетания что и по отношению к судьям матча Барса - ПСЖ ? Я рад за игроков.
"здорово, петухи!.... Тьфу, орлы!" (с) Полковник Яковлев
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Ответ Scary_Clown
Комментарий скрыт
Да, согласен, если бы не промах Рюдигера с упора в овертайме, голубой мешок бы уже ни на какие пенальти не рассчитывал бы😁
+15
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+9
Ответ Syndycate
Победа над Реалом для Барсы всегда как титул, когда реальных титулов нет в этом сезоне😂
У них уже два титула в этом сезоне - традиционный кубок бампера и в предсезонке, в товарищеском матче, обыграли Реал 3:0, вот тебе и золотой дубль
+10
-1
+9
Ответ Scary_Clown
Комментарий скрыт
Да уж, лучше, конечно, как бчк влететь французскому мешку, играя с такими дырами в обороне, в которые бы три автобуса пролезли)
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"Это позор!" - Чави после матча
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0
+6
Водочки нам приНЕСИИ, мы за 15 летим 🏆 🏆 🏆
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-1
+6
Ответ Benjamin
Новость про Барсу, а все комменты от глоров реала🤣 вчера прошли в полуфинал «выиграли» язык не повернется сказать, но все равно Барса покоя не дает, как же мы в свое время вас унизили то, раз все отойти не в состоянии 🤣🤣🤣
Ну как бы говорится о речи перед матчем с Реалом. Аллоооо! Эль класико это не только барса. Как же у вас горит за два дня. Ставь смайлик, это уже будет считаться что ты всех сделал
+8
-2
+6
Ответ Юлия Закаблукова
Надеюсь реал хлопнет барсу, в очередной раз доказать тренерскую бездарность хави
И на чем основано ваше убеждение? Чемпион прошлого года, на данный момент на втором месте. В составе условно играют школьники вкупе со свободными агентами, в самом клубе финансовый кризис. Это как если бы я безапелляционно сказал, что Анчи - тренерская бездарность, Эвертон, Наполи, Бавария не дадут соврать. Но ради плюсов вы любую чушь готовы писать, лишь бы было сладко ушам глоров. Это даже ведь не стеб ироничный от вас, просто глупый наброс.
+12
-7
+5
Называл их "детьми шлюхи"? Хорош мотиватор)
+5
0
+5
Ответ PIT-BUL
Главное чтобы у сударыни не было между ног кое чего ))))
а я думаю он и не против
+7
-2
+5
Ответ Алмаз K
"Это позор!" - Чави после матча
Будет лютый ор, если он опять удалится во время матча.
+5
0
+5
Жесть закомплексованные
+8
-3
+5
Ответ Данила Данайцев
Сударыня, я становлюсь вашим поклонником 👏
Эта сударыня может быть с сюрпризом, так что поосторожней)
А то получится как в том видео про Степана)
+5
-1
+4
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Суперкубок 4:1 ❌ Кубок 4:2❌ Лига чемпионов 1:4❌ Ла Лига - шанс вернуться на путь успеха?🤔 4:1
Да уж, вернулись чтобы править 🙃
+4
0
+4
Чапи выиграет кубок гампера, а потом дадут пинка психованному физруку
+7
-4
+3
Ответ xQcoW
Чапи выиграет кубок гампера, а потом дадут пинка психованному физруку
Да ну, а мне жаль будет, от кого ещё увидим такие приступы ярости. Я аплодировал, когда он в бешенстве пнул какую-то требуху на бровке и она разлетелась. Плохо, что его удалили, к концу матча наверняка бы разнёс всю скамейку запасных и ещё в жбан бы засветил резервному судье))
+4
-1
+3
Ответ VuNePonimaete
Это какой-то анекдот уже. Даже если Реал проиграет, отрыв будет в 5 очков. А за 6 туров до конца это крайне много. О каком опять успехе он говорит, он ведь уходить собрался🤷‍♂️
У нас календарь сложнее, после барсы , будет сосьедад на Аноэте, а это трудный выезд, тем более перед 1 матчем полуфинала лч, и в 2 последних турах если не решим задачу , вильяреал на керамике и дома бетис! А у барсы на моей памяти 1 матч против жироны у них, а так плюс у них недельный цикл будет подготовки, в отличие от нас, поэтому да, в случае поражения, чемпионская гонка будет возоблена
+4
-1
+3
Ответ rigobersong
Ушли со своего поля в коричневых шортах, вот весь путь успеха:) И что за бред, кого-то мотивировать перед любой игрой и уж тем более классико, игроки раньше просто выходили и побеждали, а сейчас даже от мадридского буса скорее всего отлетят:)) Что онм там творят вообще непонятно, еще вчера надо было лететь в Брайтон и просить Де Дзерьи подписать контракт:)
Мадридский бус закинул 4 Барсе в прошлый раз.
+5
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+3
А как он обратился?
Вперед на Мадрид,без оправданий! Сыновья шлюх! И при этом пнул чего нить?
+3
0
+3
Это какая вчера по счету была уже четверочка Хави?
+4
-1
+3
Какой путь, уже отовсюду вылетели, в чемпионате ноль шансов, даже при победе в класико) это будет просто очень длинная предсезонка с перерывом на отпуск)
+6
-3
+3
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