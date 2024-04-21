Булыкин о «Байере»: «Не пили только перед играми, но всего бокал-два. После матча всегда давали пиво, иногда заходили в «Макдональдс»

Дмитрий Булыкин рассказал об отношении к алкоголю в «Байере».

Бывший форвард сборной России выступал за клуб из в сезоне-2007/08. За 19 матчей он забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

«В команде была шикарная атмосфера. Футболисты часто ездили в Кельн и Дюссельдорф.

Однажды с нами захотели сфоткаться в ночном клубе. Кто-то из игроков полез в кадр с пивом. Говорю: «Ты чего?!» – «А что, я не могу выпить?»

Скажу больше: не пили только перед играми. Конечно, никто не позволял лишнего: бокал-два. После матча всегда давали пиво, а иногда заходили в «Макдональдс», – рассказал Булыкин Sports.

«Не пили пиво только перед играми». Теплый монолог Булыкина о сезоне в «Байере»