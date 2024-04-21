Булыкин о «Байере»: «Не пили только перед играми, но всего бокал-два. После матча всегда давали пиво, иногда заходили в «Макдональдс»

Теги Байер Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия бундеслига Германия Sports.ru алкоголь и спорт Футбол

Дмитрий Булыкин рассказал об отношении к алкоголю в «Байере».

Бывший форвард сборной России выступал за клуб из Леверкузена в сезоне-2007/08. За 19 матчей он забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

«В команде была шикарная атмосфера. Футболисты часто ездили в Кельн и Дюссельдорф.

Однажды с нами захотели сфоткаться в ночном клубе. Кто-то из игроков полез в кадр с пивом. Говорю: «Ты чего?!» – «А что, я не могу выпить?»

Скажу больше: не пили только перед играми. Конечно, никто не позволял лишнего: бокал-два. После матча всегда давали пиво, а иногда заходили в «Макдональдс», – рассказал Булыкин Sports.

«Не пили пиво только перед играми». Теплый монолог Булыкина о сезоне в «Байере»

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16 комментариев
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Булыкин больше всех удивил меня среди российских форвардов. Голландский период был прекрасен, а то чемпионство с Аяксом стало главным футбольным достижением в карьере.
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Ответ Alex.K71
Возможно раскрыт секрет побед Байера, но это не точно…))
Впервые за 120 лет решили попробовать поиграть без пива и бургеров?
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+17
Ответ Yobo
Идеальный клуб для Азара
Оставьте вы уже Азара в покое! Человек закончил уже карьеру, причем несмотря на все противоречия - достойную карьеру, хоть и осталось ощущение недосказанности...
+18
-5
+13
Идеальный клуб для Азара
+16
-6
+10
Ответ Трент Резнор
Булыкин больше всех удивил меня среди российских форвардов. Голландский период был прекрасен, а то чемпионство с Аяксом стало главным футбольным достижением в карьере.
Матч со Швейцарией вот вершина карьеры! Весь отель на ушах стоял
+7
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+7
Возможно раскрыт секрет побед Байера, но это не точно…))
+9
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+6
Да это нормально , чему удивляться .Просто все остальное время тренажерный зал , востоновительные процедуры , режим , тренировки и игры два раза в неделю. И мало кто жалуется
+4
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+3
Конечно можно немцам и пиво и Макдональдс, это нашим нельзя. Немцы отработают на тренировках, они же профессиональные футболисты, а наши будут наедать ряху как у Булыкина.
+1
0
+1
Ответ Трент Резнор
Булыкин больше всех удивил меня среди российских форвардов. Голландский период был прекрасен, а то чемпионство с Аяксом стало главным футбольным достижением в карьере.
Да уж, были у нас выращены к 2000-ым габаритные форварды умеющие забивать - Булыкин, Погребняк, Павлюченко... А сейчас где вообще хоть один толковый чистый центрфорвард подобного уровня? Соболев, Заболотный, Смолов, Комличенко, да и молодой Мусаев которого сейчас регулярно в ЦСКА стали выпускать, это всё прям скажем несерьёзно на фоне этих гигантов прошлого. Смолов вот только сумел там что-то в РПЛ блеснуть в Краснодаре, но потом сдулся, но и даже на этом фоне хоть немного в топ-лиге поиграл за Сельту и даже Реалу и Барсе забил. Ну и Дзюба успел сверкнуть на внутренней арене и за сборную, но дальше Петербурга в Европу не уехал.
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Ответ Трент Резнор
Тюкавин очень хорош, правда габаритами он поменьше
Не, я именно про габаритных центфорвардов. Тюкавин это из разряда Кержакова, Аршавина, Сычёва. Но по таланту, мягко говоря, не уверен что он круче них.
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И тогда у Байера было место 7 ое. Можно представить какой путь проделала команда. Можно книгу писать "от Булыкина до Алонсо. Путь к чемпионству."
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Мы как Макдональдс открылся, всегда в него с пивом ходили))
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Ответ Spaten
Матч со Швейцарией вот вершина карьеры! Весь отель на ушах стоял
Да, у Ярцева он был великолепен.
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Ответ Трент Резнор
Булыкин больше всех удивил меня среди российских форвардов. Голландский период был прекрасен, а то чемпионство с Аяксом стало главным футбольным достижением в карьере.
Причем и в Динамо он как-то не особо блистал. А в Голландии раззабивался
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