Гризманн и «Атлетико» продлят контракт. Действующее соглашение – до 2026-го

Теги Атлетико Ла Лига Антуан Гризманн Футбол

«Атлетико» продлит контракт с Антуаном Гризманном.

Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

По данным источника, мадридцы планируют заключить новое соглашение с 33-летним форвардом в ближайшие месяцы.

Стороны постоянно контактируют на эту тему, и «Атлетико» видит во французе ключевого игрока и в будущем.

Действующий договор Гризманна с «индейцами» рассчитан до июня 2026 года. Статистика нападающего – здесь.

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13 комментариев
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Ответ Кино Музыка
Зря уходил.
Вовсе не зря. Да, вышло, не очень, но парень попробовал.
Не перешел бы тогда - думал бы об этом постоянно.
+28
-5
+23
Лучший в истории Атлетико
+19
-1
+18
ВоУ! Антошке уже 33! 🫣
Француз ещё спокойно, 3-4 года на качественном уровне поиграет.👍 Просто через 2 года позицию может поменять, чуть глубже опуститься, чтобы физических сил меньше тратить.
+5
0
+5
Зря уходил.
+10
-6
+4
Ответ Александр Степанов
Вовсе не зря. Да, вышло, не очень, но парень попробовал. Не перешел бы тогда - думал бы об этом постоянно.
Так еще и денег принес Атлетико))
+2
0
+2
Ответ Футбол, хоккей итд
ВоУ! Антошке уже 33! 🫣 Француз ещё спокойно, 3-4 года на качественном уровне поиграет.👍 Просто через 2 года позицию может поменять, чуть глубже опуститься, чтобы физических сил меньше тратить.
в сборной уже глубже играет
+2
0
+2
Все правильно. И зп подняли и отступные побольше сделали. Года через 2 продадут арабам лямов за 60.
+1
-1
0
До 40 лет штоли? Не смешно...
0
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Ответ ten Hag
Думал о чем? Антуанчик ведь изображает из себя легенду Атлетико? Или же вся эта преданность Атлетико - лишь стечение обстоятельств, т.к в клубе мечты не заиграл?
Думал, что не попробовал сыграть за топ-клуб.

Гризман в любом случае легенда Атлетико. Переход в Барсу это никак не перечеркивает.
Тем более после Барсы он мог уйти еще куда-то, но вернулся в Атлетико и пашет за него.
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