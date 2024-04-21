Гризманн и «Атлетико» продлят контракт. Действующее соглашение – до 2026-го
«Атлетико» продлит контракт с Антуаном Гризманном.
Об этом сообщает журналист Руди Галетти.
По данным источника, мадридцы планируют заключить новое соглашение с 33-летним форвардом в ближайшие месяцы.
Стороны постоянно контактируют на эту тему, и «Атлетико» видит во французе ключевого игрока и в будущем.
Действующий договор Гризманна с «индейцами» рассчитан до июня 2026 года. Статистика нападающего – здесь.
Не перешел бы тогда - думал бы об этом постоянно.
Француз ещё спокойно, 3-4 года на качественном уровне поиграет.👍 Просто через 2 года позицию может поменять, чуть глубже опуститься, чтобы физических сил меньше тратить.
Гризман в любом случае легенда Атлетико. Переход в Барсу это никак не перечеркивает.
Тем более после Барсы он мог уйти еще куда-то, но вернулся в Атлетико и пашет за него.