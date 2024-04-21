Гризманн и «Атлетико» продлят контракт. Действующее соглашение – до 2026-го

« » продлит контракт с .

Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

По данным источника, мадридцы планируют заключить новое соглашение с 33-летним форвардом в ближайшие месяцы.

Стороны постоянно контактируют на эту тему, и «Атлетико» видит во французе ключевого игрока и в будущем.

Действующий договор Гризманна с «индейцами» рассчитан до июня 2026 года. Статистика нападающего – здесь.