Алессандро Дель Пьеро: «Гризманн – в списке лучших игроков мира. Он один из тех, кто меняет правила игры»

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Алессандро Дель Пьеро оценил уровень Антуана Гризманна.

Бывший нападающий сборной Италии ответил на вопрос Джейми Каррагера об игре французского форварда «Атлетико». 

– Последние несколько лет мы говорили о Месси и Роналду, теперь мы говорим о Холанде и Мбаппе. Насколько близок Гризманн к лучшим игрокам мира?

– Я думаю, он в списке лучших. Возможно, иногда можно сказать, что игрок на первом месте, иногда на втором или третьем. Но этот парень определенно должен быть в списке тех игроков, которые меняют правила игры, потому что он из тех игроков, которые могут придумывать новые идеи.

Его результативная передача [в матче с «Боруссией»] – любой игрок обычно бьет, когда находится в 16 метрах от ворот, но он нашел новый вариант, который помог «Атлетико», – сказал Дель Пьеро в эфире CBS Sports. 

3 комментария
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Гризманн это талант, трудолюбие и заслуженные титулы
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Дель Пьеро явно знает, о чём говорит. Сам был очень подходящим под такую характеристику.
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Лучший игрок Франции на ЧМ
Но большинство смотрит на голы
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