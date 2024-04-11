Алессандро Дель Пьеро: «Гризманн – в списке лучших игроков мира. Он один из тех, кто меняет правила игры»
Алессандро Дель Пьеро оценил уровень Антуана Гризманна.
Бывший нападающий сборной Италии ответил на вопрос Джейми Каррагера об игре французского форварда «Атлетико».
– Последние несколько лет мы говорили о Месси и Роналду, теперь мы говорим о Холанде и Мбаппе. Насколько близок Гризманн к лучшим игрокам мира?
– Я думаю, он в списке лучших. Возможно, иногда можно сказать, что игрок на первом месте, иногда на втором или третьем. Но этот парень определенно должен быть в списке тех игроков, которые меняют правила игры, потому что он из тех игроков, которые могут придумывать новые идеи.
Его результативная передача [в матче с «Боруссией»] – любой игрок обычно бьет, когда находится в 16 метрах от ворот, но он нашел новый вариант, который помог «Атлетико», – сказал Дель Пьеро в эфире CBS Sports.
Но большинство смотрит на голы