Осинькин об 1:2 от «Балтики»: «Крылья» сделали все, что могли. Мне не в чем упрекнуть ребят»
Игорь Осинькин оценил поражение «Крыльев Советов» от «Балтики» (1:2) в Мир РПЛ.
«Мне не в чем упрекнуть ребят. Как могли, так и играли. У нас связи внутри команды нарушены, так как на поле выходят люди, которые получали мало практики. Ребята старались, сделали все, что могли. Здесь была перестрелка из трех голов на последних 10 минутах.
Наверное, у хозяев было немного больше территориального преимущества. Хотя казалось, что мы вот‑вот можем добавить. Могли надеяться на большее.
Для болельщиков получилась интересная концовка. Но мы такую не хотели. По содержанию всегда хотелось лучшего», — сказал главный тренер «Крыльев Советов».
И.Осинькин на пресс-конференции сказал, что при счёте 1:1 "Крылья" раскрылись и хотели атаковать, чтобы взять три очка, но в итоге сами пропустили.
Может с таким составом лучше бы было закрыться и обойтись без "скандальчиков"?
Вот, кстати, вспомнились шведы в ЧМ по хоккею. Хитрющие, расчётливые, просто до ужаса! Могли на групповой стадии и проиграть осознанно, чтобы не попасть в следующем раунде на сильного соперника.
Ну, там, конечно, сетка иная, и турнир скоротечен, но вот в таких "хитрющих" приёмах им не было равных.
Так что, иногда только план "Б". 😇