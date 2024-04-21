Осинькин об 1:2 от «Балтики»: «Крылья» сделали все, что могли. Мне не в чем упрекнуть ребят» 

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Балтика Игорь Осинькин Футбол

Игорь Осинькин оценил поражение «Крыльев Советов» от «Балтики» (1:2) в Мир РПЛ.

«Мне не в чем упрекнуть ребят. Как могли, так и играли. У нас связи внутри команды нарушены, так как на поле выходят люди, которые получали мало практики. Ребята старались, сделали все, что могли. Здесь была перестрелка из трех голов на последних 10 минутах.

Наверное, у хозяев было немного больше территориального преимущества. Хотя казалось, что мы вот‑вот можем добавить. Могли надеяться на большее.

Для болельщиков получилась интересная концовка. Но мы такую не хотели. По содержанию всегда хотелось лучшего», — сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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17 комментариев
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последняя минута - кошмар КС...команда не знала на что она играет, видимо - на победу....у штрафной отобрали мяч, понеслись в атаку, потеряли, - передача с фланга на фланг и удачно мяч лег на ногу...получите "скандальчик" (в том числе от Осинькина...)...Балтике повезло, но они старались...не за просто так на них это счастье свалилось...Удачи! Даже и не знаю, кого нужно из РПЛ выгонять...все показывают приличную игру, достойную РПЛ...(честно сказать - хотел бы Спартак выгнать и Динамо... чтобы, в первую очередь, их руководство перетряхнули и игроков этих мажоров разогнали...)
+6
0
+6
Самый распространенный счет 2-1. Договорняком попахивает😫
+8
-3
+5
Ответ ZaharPetrovicUralez
Самый распространенный счет 2-1. Договорняком попахивает😫
Матчи смотреть надо, а не нюхать результаты матчей.
+5
-2
+3
Балтика так то заслужила победу, больше желания было. Запасные не проявили себя лучше, чем те кто отсутствовал. Осинькин что то совсем разуверился и в Писарском и Карпицком.
+2
0
+2
Ответ Ваня Аналитик
последняя минута - кошмар КС...команда не знала на что она играет, видимо - на победу....у штрафной отобрали мяч, понеслись в атаку, потеряли, - передача с фланга на фланг и удачно мяч лег на ногу...получите "скандальчик" (в том числе от Осинькина...)...Балтике повезло, но они старались...не за просто так на них это счастье свалилось...Удачи! Даже и не знаю, кого нужно из РПЛ выгонять...все показывают приличную игру, достойную РПЛ...(честно сказать - хотел бы Спартак выгнать и Динамо... чтобы, в первую очередь, их руководство перетряхнули и игроков этих мажоров разогнали...)
"последняя минута - кошмар КС...команда не знала на что она играет, видимо - на победу...."
И.Осинькин на пресс-конференции сказал, что при счёте 1:1 "Крылья" раскрылись и хотели атаковать, чтобы взять три очка, но в итоге сами пропустили.
Может с таким составом лучше бы было закрыться и обойтись без "скандальчиков"?
+2
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+2
Ответ suwor
"последняя минута - кошмар КС...команда не знала на что она играет, видимо - на победу...." И.Осинькин на пресс-конференции сказал, что при счёте 1:1 "Крылья" раскрылись и хотели атаковать, чтобы взять три очка, но в итоге сами пропустили. Может с таким составом лучше бы было закрыться и обойтись без "скандальчиков"?
ну, тут, наверное, должен быть игрок, который решает, а я не помню, кто у них на последней минуте отобрал мяч у Балтики и помчался в атаку, потеряв в итоге мяч...и Козлов перевел...
+2
0
+2
Ответ Ваня Аналитик
ну, тут, наверное, должен быть игрок, который решает, а я не помню, кто у них на последней минуте отобрал мяч у Балтики и помчался в атаку, потеряв в итоге мяч...и Козлов перевел...
В том-то и дело, что такого игрока вчера не было. Рванули, свой правый фланг оголили, в итоге получили точнейший удар слёту.
+2
0
+2
Ответ suwor
Хорошо-то, оно, конечно, хорошо. Но "Крыльям" предстоят три тяжелейших матча, вероятность в которых заработать очки весьма скромная, особенно с таким составом. Если будет тактика игры в обороне, то может что-то и получится.
а, она у них есть? наработаны ли навыки? что-то я в сомнениях...Крылья - команда игровая, как бы там ни было...
+2
0
+2
Ответ suwor
В том-то и дело, что такого игрока вчера не было. Рванули, свой правый фланг оголили, в итоге получили точнейший удар слёту.
да, рванули как будто против дворовой команды играют...(переоценка себя и недооценка соперника - бич молодых амбициозных команд, а у Осинькина все такие команды, с амбициями, что очень и очень хорошо...)
+1
0
+1
Ответ Ваня Аналитик
да, рванули как будто против дворовой команды играют...(переоценка себя и недооценка соперника - бич молодых амбициозных команд, а у Осинькина все такие команды, с амбициями, что очень и очень хорошо...)
Хорошо-то, оно, конечно, хорошо. Но "Крыльям" предстоят три тяжелейших матча, вероятность в которых заработать очки весьма скромная, особенно с таким составом. Если будет тактика игры в обороне, то может что-то и получится.
+1
0
+1
Ответ Ваня Аналитик
а, она у них есть? наработаны ли навыки? что-то я в сомнениях...Крылья - команда игровая, как бы там ни было...
Получается, что нет. Отсюда и такая нестабильность. Хоть отсутствие стольких игроков старта и является большой редкостью, но такое вот случилось. Поэтому надо всегда иметь вариант "Б".
Вот, кстати, вспомнились шведы в ЧМ по хоккею. Хитрющие, расчётливые, просто до ужаса! Могли на групповой стадии и проиграть осознанно, чтобы не попасть в следующем раунде на сильного соперника.
Ну, там, конечно, сетка иная, и турнир скоротечен, но вот в таких "хитрющих" приёмах им не было равных.
Так что, иногда только план "Б". 😇
+1
0
+1
Интересно, а сам Осинькин помнит то, что ранее говорил? Он же говорил, что у нас единая команда, все в одном тренировочном процессе, неважно кто из команды выходит на поле, все одинаково обучены. Теперь вот получается, что вчерашние игроки первый раз друг друга увидели на поле. Ау, осинкочертанофилы! Как-то странно, не находите?
+3
-3
0
КС хорошо играли, в настоящий КС (нет, не контр страйк), игра у них шла. Просто здесь нужно понимать, что на поле не одна команда играет в футбол, тем более что это команда заряжена и играет дома. Напомню, что Калининград - одиозный город! Там кроме Балтики процентов 75% никого больше не признают. Да, есть болельщики Спартака, ЦСКА, но они ведут себя тихо. Это реально балтийский город, точнее регион (за Балтику топят даже в области). Реклама там по радио про Балтику (или временами про женский Локомотив), стэнды про Балтику, автобусы про Балтику, аэропорты, магазины, разговоры людей про Балтику, учителя в школах школьников отпускали на футбол, треть из них тоже болеют за Балтику и ходят на уроки с шарфом команды. Поэтому что тут говорить... история возможно не про 90-ые, конечно, но тоже на достойном уровне для современного мира. Я не знаю, как болеют в других местах России, но думаю Балтика после Питера, Воронежа, Москвы, возможно Ростова и Краснодара по культуре боления и заинтересованности примерно в топ 7 команд чемпионата. В 90ые я бы их (балтийцев) вообще бы поставил на первое, второе место - в Калининграде творилась такая истерия, что даже менты были в теме футбола, после игр Балтики перекрывали движения транспорта, сам транспорт работал фактически до поздней ночи, чтобы всех развести. Сейчас такого в Калининграде почти наверняка нет, но для современного времени Балтика тоже продолжает жить и интересно развиваться. Поэтому команда Игнашевича в Калининграде собирает максимум очков и бьётся, грызёт землю со всеми соперниками. Не знаю кто как, но я не удивлён, что Балтика выиграла у Крыльев и дожала соперника на зубах, потому что команда Игнашевича - это характерная команда. У них есть свой стиль, свой почерк, самоотдача на футбольном прямоугольнике. И она не раз это доказывала в первой части сезона. Помните, как они спасались с Ростовом (2:2), катали по игре Краснодар Ивича, на секундочку, (2:2), били Зенит в кубке, катали Спартак на снегу (сколько моментов Балтика не реализовала? Спартак еле ноги унёс на победу, хотя матч был ничейный, как минимум), катали в кубке ЦСКА (огромное количество моментов, но гол Давилы это в азбуку футбола), съели в кубковой игре в Калининграде Локомотив Галактионова (лишь на свистке Локо ушёл от поражения), уничтожали по игре Урал (только пенальти помог гостям взять три очка), били дома крепкий Факел, мощный юрановский Париж из Нижнего. Так что Балтика очень хорошая команда достойная вышки и она совершенно точно своё ещё не добрала. Её уровень сегодняшнего футбола примерно так 9-10 место РПЛ. Точно не вылет.
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У нас связи внутри команды нарушены - и удачи не хватило. Подготовились с учетом большого количества не играющих.
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Ответ ZaharPetrovicUralez
Самый распространенный счет 2-1. Договорняком попахивает😫
Сильно попахивает
+2
-2
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"В голове моей опилки, Да, да, да. Но хотя там и опилки, Но кричалки и вопилки, Но кричалки и вопилки, А также: Шумелки, пыхтелки и сопелки,- Сочинию я неплохо иногда" (С)
+3
-3
0
Ответ suwor
Получается, что нет. Отсюда и такая нестабильность. Хоть отсутствие стольких игроков старта и является большой редкостью, но такое вот случилось. Поэтому надо всегда иметь вариант "Б". Вот, кстати, вспомнились шведы в ЧМ по хоккею. Хитрющие, расчётливые, просто до ужаса! Могли на групповой стадии и проиграть осознанно, чтобы не попасть в следующем раунде на сильного соперника. Ну, там, конечно, сетка иная, и турнир скоротечен, но вот в таких "хитрющих" приёмах им не было равных. Так что, иногда только план "Б". 😇
чехи были такими же...только мы перли на рожон!
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