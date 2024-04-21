Осинькин об 1:2 от «Балтики»: «Крылья» сделали все, что могли. Мне не в чем упрекнуть ребят» 

Игорь Осинькин оценил поражение «Крыльев Советов» от «Балтики» (1:2) в Мир РПЛ.

«Мне не в чем упрекнуть ребят. Как могли, так и играли. У нас связи внутри команды нарушены, так как на поле выходят люди, которые получали мало практики. Ребята старались, сделали все, что могли. Здесь была перестрелка из трех голов на последних 10 минутах.

Наверное, у хозяев было немного больше территориального преимущества. Хотя казалось, что мы вот‑вот можем добавить. Могли надеяться на большее.

Для болельщиков получилась интересная концовка. Но мы такую не хотели. По содержанию всегда хотелось лучшего», — сказал главный тренер « ».