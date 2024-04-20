Игнашевич о победном голе «Крыльям» на 96-й: «Ребята из «Балтики» способны на волшебство. Рыбчинский сотворил чудо»

Сергей Игнашевич высказался о победе над «Крыльми Советов» и голе на 96-й минуте.

«Балтика» в домашнем матче обыграла «Крылья Советов» (2:1) в 25-м туре Мир РПЛ. Гости сравняли счет на 92-й минуте с пенальти, однако Дмитрий Рыбчинский принес победу калининградскому клубу на 96-й минуте.

– Какие мысли были в голове, когда «Крылья» сравняли?

– В такой момент надо в отставку подавать. Вот о чем я подумал. Очень важный матч, давался, столько сил приложили, и такая разочаровывающая концовка. Опыт подсказывал, что все-таки можно момент создать, и Рыбчинский сотворил чудо этим ударом.

Ребята способны на волшебство, создавать волшебные моменты. И это очень здорово, что у нас есть игроки, которые способны вот такую магию продемонстрировать, – приводит слова главного тренера «Балтики» корреспондент Спортса Максимилиан Алфимов.

«Балтика» на данный момент занимает 13-е место в таблице с 23 очками. «Крылья Советов» идут 6-ми с 36 баллами.