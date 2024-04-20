Игнашевич о победном голе «Крыльям» на 96-й: «Ребята из «Балтики» способны на волшебство. Рыбчинский сотворил чудо»

Теги Крылья Советов Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Дмитрий Рыбчинский Футбол

Сергей Игнашевич высказался о победе над «Крыльми Советов» и голе на 96-й минуте.

«Балтика» в домашнем матче обыграла «Крылья Советов» (2:1) в 25-м туре Мир РПЛ. Гости сравняли счет на 92-й минуте с пенальти, однако Дмитрий Рыбчинский принес победу калининградскому клубу на 96-й минуте.

Какие мысли были в голове, когда «Крылья» сравняли?

– В такой момент надо в отставку подавать. Вот о чем я подумал. Очень важный матч, давался, столько сил приложили, и такая разочаровывающая концовка. Опыт подсказывал, что все-таки можно момент создать, и Рыбчинский сотворил чудо этим ударом.

Ребята способны на волшебство, создавать волшебные моменты. И это очень здорово, что у нас есть игроки, которые способны вот такую магию продемонстрировать, – приводит слова главного тренера «Балтики» корреспондент Спортса Максимилиан Алфимов.

«Балтика» на данный момент занимает 13-е место в таблице с 23 очками. «Крылья Советов» идут 6-ми с 36 баллами.

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15 комментариев
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Там и передача Козлова хороша. Он вообще не по годам зрело играет.
Но и удар Рыбчинского выше всяких похвал, естественно
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Радмановац показал какой он волшебник, на ровном месте привез пенку
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Балтика нравится, жаль будет если вылетят.
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Осталось еще Сочи за ум взяться и есть возможность увидеть Ахмат в пердиве
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Клубам с 3-го по 9-е уже не нужно ничего, началась игра в поддавки с аутсайдерами. Вот и ЦСКА сегодня дома Ахмату подарил.
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Гол потрясающий, конечно, но защита Крыльев в тот момент уже ушла в раздевалку, взявшись за ручки.
Игнашевича и его команду с заслуженной победой! Есть характер, действительно. И болельщиков порадовали на домашней арене!
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Как бы то ни было после зимней паузы Балтика совершенно другая команда и по наполовину обновлённом составу и по духу, один Алекс чего стоит ...
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Ответ Евгений Крюков
Игроки крыльев и не выходили на матч из раздевалки
Латышонку это расскажи, ладно?😏 Ну и этому вашему красавцу, который пенальти, получается, сам себе и привёз, Крыльев же не было на поле
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